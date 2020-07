ZPP chwali rząd. "Zareagowali na bieżącą sytuację"

Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniosło 2800 zł, a stawka godzinowa – 18,30 zł.

Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku (2 600 zł).

W rezultacie w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 rok.

- Pozytywnie odnosimy się do zaproponowanej przez rząd wysokości wynagrodzenia minimalnego na 2021 rok. Docenić należy fakt, że Rada Ministrów zareagowała na bieżące wydarzenia i zmieniła pierwotne założenie, zgodnie z którym pensja minimalna w przyszłym roku miała wynosić aż 3000 zł (...) Należy podkreślić, że w scenariuszu przewidującym ustanowienie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2800 zł, wskaźnik ten będzie odpowiadał ok. 53 proc. wynagrodzenia przeciętnego. Wydaje się, że jest to maksymalna z akceptowalnych relacji pensji minimalnej do średniej, dlatego apelujemy by nie wykraczać poza nią również w najbliższej przyszłości. - komentują rządową propozycję eksperci ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

ZPP od lat opowiada się przeciwko instytucji minimalnego wynagrodzenia jako takiej. Uważa, że odgórne regulowanie najniższych pensji powoduje negatywne konsekwencje dla najsłabszych uczestników rynku pracy, tj. pracowników nisko wykwalifikowanych i dopiero rozpoczynających karierę zawodową.

Ich zdaniem w ostatnich latach wzrost płacy minimalnej nabrał szybkiego tempa. W 2020 roku wzrost wyniósł ponad 15 proc. (z poziomu 2250 zł do 2600 zł), zaś sumarycznie w okresie od 2015 do 2020 roku pensja minimalna wzrosła o niespełna 50 proc..

- Wzrost wskaźnika szedł w parze z dynamicznym rozwojem gospodarczym i towarzyszyła mu wciąż niedostateczna podaż pracy na rynku, stąd też ryzyka wynikające z potencjalnie zbyt wysokiego poziomu odgórnie ustalonej najniższej pensji, nie materializowały się w sposób widoczny, tj. nie mieliśmy do czynienia ani ze wzrostem bezrobocia, ani z istotnym problemem szarej strefy w zatrudnieniu - napisali w stanowisku.

Zapowiedzi dalszych podwyżek wynagrodzenia minimalnego – aż do 4000 zł w roku 2024 – z ich strony spotkały się z niepokojem i sprzeciwem, zarówno ze względów proceduralnych, jak i merytorycznych (wynikających z przewidywanego niezależnie od sytuacji epidemicznej spowolnienia gospodarczego). Czytaj więcej: "Propozycja minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2800 zł jest optymalna" - Pandemia koronawirusa w bardzo istotnym stopniu zmieniła warunki ekonomiczne i potężnie uderzyła w przedsiębiorców, szczególnie w branżach objętych ścisłym kilkumiesięcznym lockdownem. Realizacja zapowiadanego kilkanaście miesięcy temu planu podniesienia pensji minimalnej do 3000 zł w roku 2021 wiązałaby się w tych okolicznościach z bardzo dużym ryzykiem ekspansji pracy nierejestrowanej, możliwy byłby również wzrost bezrobocia, choć bardziej o charakterze lokalnym, niż widocznym w skali kraju - uważają przedstawiciele przedsiębiorców. Wskazują też, że regulacja wynagrodzenia minimalnego w praktyce dotyczy kilkuset tysięcy pracowników na rynku. Zgodnie z dostępnymi danymi, najniższą pensję zarabia w Polsce 1,5 mln osób, jednak trzeba pamiętać że istotną część z nich stanowią osoby, które poza wynagrodzeniem wykazanym w zawartej umowie, otrzymują dodatkowe sumy „pod stołem”, w sposób niezarejestrowany, faktycznie zarabiając więcej (niekiedy znacznie), niż pensję minimalną. Tym samym, nie stanowią oni grupy istotnie wrażliwej na zmiany minimalnego wynagrodzenia. Inaczej na płacę minimalną i jej systematyczny wzrost patrzą przedstawiciele związków zawodowych. - Rządowa propozycja wzrostu płacy minimalnej o 200 zł do kwoty 2800 zł to zdecydowanie za mało; nasza propozycja to 3100 zł - mówi wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski. - Chcemy, żeby politycy odpowiadali za swoje obietnice i słowa, bierzemy pod uwagę pandemię koronawirusa, to, co się dzieje w Europie oraz prognozy Narodowego Banku Polskiego zwiastujące, że w 2021 r. mamy mieć do czynienia ze wzrostem gospodarczym i inflacją, która niewątpliwie odbije się na realnej płacy Polaków - wyjaśnia. Jego zdaniem wzrost płacy minimalnej o 200 zł uwzględniając doświadczenia z poprzednich lat to jest za mało. - Oczekujemy wyższej płacy - podsumował.