Znowu zmienimy formę opodatkowania? "Rozważamy"

Rozważamy wprowadzenie możliwości ponownego wyboru formy opodatkowania dla przedsiębiorców - zapowiedział w środę wiceminister finansów Artur Soboń. Wskazał, że jest to jeden z głównych postulatów, które pojawiły się w konsultacjach dot. zmian w podatkach.

Autor: PAP/JP

• 6 kwi 2022 10:38





Wiceminister finansów Artur Soboń (fot. PTWP)

Przedstawiciel MF pytany był w środę na antenie Radia Plus o konsultacje społeczne dotyczące zapowiadanych reform podatkowych i czy wynikną z nich jakieś konkretne zmiany.

Wskazał, że jest jedna uwaga, "o której warto powiedzieć". "To jest ponowna możliwość (wyboru - red.) formy opodatkowania dla przedsiębiorców, czyli taki główny postulat, który się przewija w tych konsultacjach. W związku z tym, że zmieniamy zarówno na liniówce jak i ryczałcie, dając możliwość do limitu odliczania składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, tym samym pomniejszenia podatku dla tych przedsiębiorców, ale jednocześnie obniżamy skalę o 5 punktów procentowych, czyli o 30 proc., to przedsiębiorcy powinni ponownie mieć możliwość wyboru, co jest dla nich bardziej korzystne" - powiedział Artur Soboń.

Dopytywany, jak prawdopodobne jest wprowadzenie takiej możliwości, zastrzegł, iż będzie to "pod warunkiem, że to będzie systemowa propozycja w rozliczeniu rocznym - o takiej formule możemy rozmawiać".

W poniedziałek Ministerstwo Finansów poinformowało, że zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmian w podatku PIT.

Zgodnie z zaproponowanymi przez resort finansów rozwiązaniami, od 1 lipca tego roku ma zostać obniżona dolna stawka PIT z 17 proc. do 12 proc., zlikwidowana zostanie tzw. ulga dla klasy średniej, a przedsiębiorcy będą mogli wyłączyć składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania. W projekcie ustawy zapisano także powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców oraz zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022).

