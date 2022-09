Znany polski coach chciał zatrudnić pracowniczkę za darmo. Nie boi się łatki "Januszexa"

KDS

To będzie moja prawa ręka, moja wizytówka. Nie wyobrażam sobie, aby nie była odpowiednio wynagradzana - mówi Dawid Piątkowski, znany coach i influencer, który kilka dni temu zamieścił w mediach społecznościowych ogłoszenie o pracę. Poszukiwał asystentki zarządu, ale z treści ogłoszenia wynikało, że ta ma pracować dla niego za darmo. W rozmowie z nami Piątkowski wyjaśnia, jaki był cel tego wpisu. Wynagrodzenie. Zero złotych miesięcznie. Jeżeli nie chcesz współpracować za darmo, nie aplikuj - napisał w ogłoszeniu Dawid Piątkowski (Fot. Unsplash/ Gabrielle Henderson)

Dawid Piątkowski ofertę pracy zamieścił kilka dni temu na swoich profilach w mediach społecznościowych. Znany coach i influencer poszukiwał asystentki.

Miał jasno sprecyzowane oczekiwania co do tego, jakie cechy i umiejętności powinna posiadać odpowiednia kandydatka.

Zaznaczył w niej też, że jedyną forma wynagrodzenia będzie m.in. pełne wsparcie szkoleniowe i rozwojowe, pomoc w budowaniu marki, wydaniu książek. Asystentka nie ma jednak co liczyć na pensję.

Kandydatkę do pracy miał cechować uśmiech od ucha do ucha. Cuda powinna realizować w dobę, a rzeczy niemożliwe robić od ręki. Do tego powinna być dyspozycyjna siedem dni w tygodniu przez całą dobę. Pracodawca wymaga od niej, by znała jego twórczość literacką (Piątkowski jest autorem wielu książek z zakresu motywacji, rozwoju i zarządzania).

Jednak to kwestie finansowe wywołały wśród odbiorców największe oburzenie. Bowiem coach podkreślił, że jego asystentka nie ma co liczyć na wynagrodzenie.

Screen: Instagram

"Wynagrodzenie. Zero złotych miesięcznie. Jeżeli nie chcesz współpracować za darmo, nie aplikuj" - napisał w ogłoszeniu. Propozycja pracy za darmo oburzyła wielu czytelników posta, a na coacha spadła lawina hejtu. Na tyle duża, że dzień po publikacji ogłoszenia zmienił on ustawienia swojego konta w jednym z mediów społecznościowych na prywatne, by pozbyć się kolejnych negatywnych komentarzy.

Oferta pracy za dramo sposobem na przesianie kandydatów

Dlaczego w czasach, kiedy wśród społeczeństwa rośnie świadomość praw pracowniczych, informacje o firmach oferujących bezpłatne staże czy praktyki, spotykają się z natychmiastowym negatywnym odbiorem, a dyskusja o jawności płac staje się coraz ostrzejsza, on zdecydował się zamieścić ogłoszenie, w którym wyraźnie zaznacza, że nie chce płacić za wykonaną pracę?

- Po pierwsze oferta z założenia miała budzić kontrowersje, otwieram nową spółkę W&P Invest Group. Chciałem, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o niej za pośrednictwem mediów społecznościowych, a takie informację rozchodzą się szerzej. Po drugie, szukając asystentki zarządu nie chciałem zostać zasypany lawiną CV, na przejrzenie których musiałbym poświęcić kilka dni. Przecież gdybym napisał, że oferuję 10 tys. zł miesięcznie do tego samochód służbowy, to liczba maili od chętnych do pracy zapchałaby mi skrzynkę - tłumaczy w rozmowie z PulsHR.pl Dawid Piątkowski. Jak wyjaśnia, wpisując w ofercie opcję pracy za darmo chciał dotrzeć do osób, które rzeczywiście byłyby gotowe pracować z nim, nawet bez wynagrodzenia. - To był dla mnie znak, że wiedzą kim jestem, co oferuję i chcą z tego wszystkiego skorzystać. Przecież każdy z nas ma autorytety, dla których chciałby za darmo pracować i się od nich uczyć - tłumaczy Dawid Piątkowski. Dodaje też, że jego plan się sprawdził. Już pierwszego dnia po opublikowaniu posta otrzymał odpowiedzi od ponad 100 osób. Jednak w ogłoszeniu zaznaczył, że od kandydatów wymaga nagrania krótkiego wideo, w którym kandydat wyjaśnia, dlaczego to on powinien dostać tę pracę. - Tylko kilkanaście nagrało wideo. To pokazało komu naprawdę zależało na pracy u mnie - dodaje. W tej grupie znalazła się osoba, która została jego prawą ręką. Dawid Piątkowski pytany o to, czy nie obawia się, że zostanie mu przypięta łatka tzw. "Januszexa", czyli przedsiębiorcy, który dla zysku jest w stanie wykorzystać swoich pracowników, mówi, że w jego przypadku tak nie będzie. - Zawsze poszukuje współpracowników czy partnerów, którzy są bardzo kompletni i wykonują swoją pracę na najwyższym, możliwym poziomie, a z tym wiąże się odpowiednie wynagradzanie ich - dodaje. Przyznaje też, że mimo informacji w ogłoszeniu jego asystentka będzie otrzymywała pensję. - To będzie moja prawa ręka, moja wizytówka. Nie wyobrażam sobie, aby nie była odpowiednio wynagradzana - zaznacza. Ile wyniesie pensja, nie chciał nam już powiedzieć.

