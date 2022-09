Znany coach szuka asystentki. Oferuje pracę za... 0 złotych

KDS

Wraca temat pracy za możliwość zebrania doświadczenia zawodowego. Tym razem znany coach, influencer, Dawid Piątkowski szuka asystentki zarządu. Od kandydatek wymaga m.in. dyspozycyjności 24h/7dni w tygodniu. Jednak za pracę nie zamierza płacić. - Wynagrodzenie. Zero złotych miesięcznie. Jeżeli nie chcesz współpracować za darmo, nie aplikuj - napisał w ogłoszeniu zamieszczonym na Facebooku. Długa jest lista obowiązków, z jakimi będzie się mierzyła nowa asystentka (Fot. Shutterstock)

Dawid Piątkowski to trener rozwoju personalnego, twórca autorskiej metody rozwoju osobistego, autor wielu książek oraz utytułowany sportowiec, na swoim koncie ma wiele medali Mistrzostw Polski w tenisie ziemnym. W swojej firmie właśnie planuje powiększyć zespół. Poszukuje asystentki zarządu, której stawia wiele wymogów do spełnienia.

Kandydatka do pracy ma mieć uśmiech od ucha do ucha, cuda powinna realizować w dobę, a rzeczy niemożliwe robić od ręki. Do tego powinna być dyspozycyjna siedem dni w tygodniu przez całą dobę. Pracodawca wymaga od niej, by znała jego twórczość literacką.

Równie długa jest lista obowiązków, z jakimi będzie się mierzyła nowa asystentka. Do jej zadań będzie należało m. in. koordynowanie umów o współpracy, rekrutacje, koordynacja grup sprzedażowych, koordynowanie umów z klientami, concierge, współpraca z bankami, social media..

Coach w zamian oferuje pełne wsparcie szkoleniowe i rozwojowe, pomoc w budowaniu marki, wydaniu książek, rozwoju osobistym i duchowym, doskonałą atmosferę w pracy, wyjazdy zagraniczne.

Problem polega na tym, że za pracę nie planuje płacić.

- Wynagrodzenie. Zero złotych miesięcznie. Jeżeli nie chcesz współpracować za darmo, nie aplikuj - zaznaczył w ogłoszeniu o pracę Dawid Piątkowski.

Ogłoszenie wywołało sporo emocji. Jedni krytykowali coacha i sugerowali, że sprawą powinna zająć się Państwowa Inspekcja Pracy. Drudzy z kolei oceniali, że budując ogłoszenie w tak kontrowersyjny sposób Dawid Piątkowski chce zyskać za darmo większe zasięgi w mediach społecznościowych.

Do sprawy odniósł się sam Dawid Piątkowski. W komentarzach pod postem poinformował, że asystentka już została wybrana.

- Dziękuje za wszystkie komentarze, dzięki hejterom nie muszę płacić za reklamę. I dobrze wiedzieć przy okazji, kto i co ma w głowie - napisał coach.

