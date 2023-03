Znamy wysokość średniej wojskowej emerytury. To ponad 4600 zł

Emerytura w przypadku żołnierzy wojskowych przyjętych do służby przed dniem 1 stycznia 1999 r. zostaje przyznana, jeżeli dana osoba posiada staż wynoszący co najmniej 15 lat. Wówczas otrzyma 40 proc. podstawy wymiaru. Każdy kolejny rok służby to podwyżka podstawy o 2,6 proc. Natomiast maksymalna wysokość emerytury to 75 proc. podstawy.

Podczas spotkania podkomisji stałej do spraw społecznych w wojsku, które odbyło się we wtorek 7 marca, omawiano temat emerytur wojskowych. Z danych, które przytoczył dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej Wojciech Drobny, wynika że w 2022 roku emeryturę pobierało 155 725 żołnierzy. Dla porównania rok wcześniej grupa ta była większa i liczyła 156 295 osób, a w 2020 r. - 157 447 wojskowych.

- Podstawą wymiaru emerytury w grupie jest uposażenie przysługujące w ostatnio miesiącu służby wraz z dodatkami stałymi i 1/12 dodatkowego rocznego wynagrodzenia - mówił Wojciech Drobny.

Emerytura może ulec podwyższeniu:

2 proc. lub 1 proc. za każdy rok służby w szczególnych warunkach (personel latający, płetwonurkowie, siły specjalne, saperzy, spadochroniarze);

0,5 proc. za każdy miesiąc służby na froncie w strefie działań wojennych;

15 proc. z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą wojskową;

1,3 proc. za każdy rok zatrudnienia i opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przed lub po służbie;

0,7 proc. za każdy rok okresów nieskładkowych.

Emerytury wojskowe dla żołnierzy wojskowych przyjętych do służby w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2012 r.

Druga kategoria to żołnierze przyjęci do służby w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2012 r. Jak wyjaśniał Wojciech Drobny, zasady przyznawania ich emerytur są analogiczne jak w przypadku poprzedniej grupy, z jednym wyjątkiem. Wysokość emerytury wojskowej jest ustalana wyłącznie za okres służby wojskowej, co oznacza że mogą nabywać uprawnienia dla dwóch świadczeń. Mają prawo do emerytury wojskowej oraz prawo do odrębnego świadczenia emerytalnego w ramach powszechnego systemu emerytalnego.

- Nowelizacja z 2022 r. wprowadziła możliwość doliczenia na wniosek żołnierza do emerytury wojskowej okresów zatrudnienia i okresów składkowych poprzedzających służbę i po zakończeniu służby - 1,3 proc. za każdy rok. Warunkiem jest 25 lat odbytej służby wojskowej - wskazywał Wojciech Drobny.

Co istotne, wysokość emerytury po doliczeniu omawianego dodatku nie może przekroczyć 75 proc. podstawy wymiaru, czyli maksymalnej wysokości emerytury.

- W sytuacji niezłożenia wniosku o powyższe doliczenie żołnierzom będzie przysługiwało prawo do emerytury wojskowej tylko za okresy służby oraz możliwość ubiegania się o emeryturę w ramach świadczenia emerytalnego w ramach powszechnego systemu emerytalnego - mówił Drobny.

Emerytury wojskowe dla żołnierzy wojskowych przyjętych do służby po 31 grudnia 2012 r.

Trzecia grupa to żołnierze, którzy przystąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. W przeciwieństwie do poprzednich grup obowiązuje tutaj odrębna regulacja dotycząca ustalania podstawy wymiaru świadczenia. Jej wysokość to średnie uposażenie przysługujące przez okres 10 kolejnych lat wybranych przez żołnierza lub 10 lat poprzedzających zwolnienie ze służby.

- By nabyć prawo do emerytury, żołnierze muszą mieć staż przynajmniej 25 lat. Wysokość emerytury w ich przypadku wynosi 60 proc. wymiaru podstawy, a każdy kolejny rok służby oznacza podwyższenie podstawy o 3 proc. Maksymalny wymiar emerytury to 75 proc. podstawy po 30 latach służby - podał Wojciech Drobny.

Ponadto za każdy miesiąc służby na froncie oraz w strefie działań wojennych przysługuje 0,5 proc. podwyżki. Emerytura wojskowa jest ustalana wyłącznie za okresy służbie wojskowej.

- Nowelizacja z 2023 roku wprowadza możliwość doliczenia do podstawy wymiaru emerytury wojskowej lub renty inwalidzkiej świadczenia za długoletnią służbę wojskową. Warunkiem jest osiągniecie 32 wysługi emerytalnej - dodał Drobny.

