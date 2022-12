Znajomość tego języka to gwarancja pracy i spore wynagrodzenie. Nawet 24 tys. zł miesięcznie

O tym, jak bardzo brakuje specjalistów IT, świadczy chociażby ostatnia sytuacja w Twitterze. Po tym, jak Elon Musk wykupił to medium społecznościowe, rozpoczął masowe zwolnienia. Pracownicy, którzy dostali wypowiedzenie, nie byli długo bez pracy. Portal Politico podał, że inne firmy technologiczne od razu zasygnalizowały chęć zatrudnienia byłych pracowników Twittera.

Jak wynika z kolei z raportu Digital Economy and Society Index 2022, już za osiem lat w Unii Europejskiej będzie potrzeba 20 mln specjalistów IT. Dziś jest ich 9 mln. Największe braki dotyczą specjalistów od cyberbezpieczeństwa i analizy danych.

Python najpopularniejszym językiem programowania na świecie

Okazuje się, że język programowania Phyton od trzech lat utrzymuje się w pierwszej trójce najczęściej wymienianych języków w ogłoszeniach publikowanych na portalu No Fluff Jobs. Według specjalistów rosnąca popularność może wynikać z faktu, że od czasu pandemii takie obszary jak AI, machine learning, data science, czy big data przeżywają swój rozkwit. Natomiast Python pozwala na programowanie aplikacji, gier, testowanie oprogramowania, backend stron internetowych, rozwijanie data science, machine learning, aplikacji mobilnych i AI – czyli wszystkiego tego, co jest potrzebne w wymienionych wyżej specjalizacjach.

- Nie bez powodu Python cieszy się rosnącą popularnością, a co za tym idzie: zarobkami. Widzimy to zarówno w raportach i zestawieniach zewnętrznych, jak i badając dane wewnętrzne No Fluff Jobs. Co roku ofert wymagających znajomości Pythona przybywa, rosną także proponowane wynagrodzenia. W 2022 roku mediana dolnych i górnych widełek wynagrodzeń wyniosła 16,8 - 24 tys. złotych netto (+VAT) dla B2B oraz 13 - 19 tys. złotych brutto na umowie o pracę - komentuje Tomasz Bujok, CEO w No Fluff Jobs.

- Siła Pythona leży w szerokim zastosowaniu tego języka: korzystają z niego nie tylko programiści i programistki standardowych aplikacji biznesowych, ale także osoby zajmujące się AI, data science czy machine learning, czyli specjalizacjami, na które zapotrzebowanie rośnie rok do roku - dodaje.

Zarobki poszły w górę

Wraz z popularnością Pythona, rosną również zarobki specjalistów posługujących się tym językiem. Jak wynika z danych wewnętrznych No Fluff Jobs w 2020 roku widełki płacowe dla ofert wymagających znajomości Pythona przy umowie B2B wynosiły od 13 do 18 tys. złotych netto (+VAT), w 2021 roku od 15 do 20 tys. złotych netto (+VAT), (wzrost 12 proc.), a w 2022 roku już od 16,8 do 24 tys. złotych netto (+VAT), (wzrost 19 proc.).

W przypadku umowy o pracę specjaliści Pythona w 2020 roku mogli zarobić od 10 do 15 tys. złotych brutto, w 2021 roku od 12 do 17 tys. złotych brutto (wzrost 13 proc.), a w 2022 roku od 13 do 19 tys. złotych brutto (wzrost 12 proc.).

Najpopularniejsze stanowiska

Najpopularniejsze stanowiska, które pojawiają się w ogłoszeniach o pracę, a które wymagają znajomości Pythona to w 2022 roku kolejno (od najwyższego miejsca): Python developer, data engineer, DevOps engineer, data scientist oraz QA engineer.

W 2021 roku na pierwszym miejscu również był Python developer. Natomiast kolejne miejsca w zeszłym roku wyglądały nieco inaczej: DevOps engineer, data engineer, data scientist oraz test automation engineer.

Scala cieszy się coraz większą popularnością

Również technologia Scala cieszy się coraz większą popularnością. Jak wynika z kalkulatora wynagrodzeń firmy No Fluff Jobs juniorzy, którzy specjalizują się w Scali, mogą zarobić od 4 do 8 tys. złotych brutto miesięcznie przy umowie o pracę. Natomiast w przypadku kontraktu ich pensja może wynosić od 7 do 11,5 tys. złotych brutto miesięcznie. Dane pochodzą z ostatnich 12 miesięcy.

Seniorzy posługujący się technologią Scali mogą zarobić od 24 do 31,5 tys. złotych netto (+VAT) miesięcznie przy kontrakcie, a przy umowie o pracę od 18 do 15 tys. złotych brutto miesięcznie.

Osoby na stanowiskach typu mid natomiast mogą liczyć na wynagrodzenie od 20 do 30 tys. złotych netto (+VAT) miesięcznie przy kontrakcie, a w przypadku UoP od 15 do 22 tys. złotych brutto miesięcznie.

