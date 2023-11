Zmiana pracy to pensja wyższa o 20 procent. Tak wygląda powrót do normalności w IT

W 2023 roku kandydaci w IT podchodzili z większą rezerwą do perspektywy zmiany miejsca pracy (Fot. Arif Riyanto/Unsplash)

W 2023 roku kandydaci w IT podchodzili z większą rezerwą do perspektywy zmiany miejsca pracy (Fot. Arif Riyanto/Unsplash)

Sektor IT wraca do normalności po okresie popandemicznym. Zapotrzebowanie na specjalistów IT oraz ich wynagrodzenie wypłaszcza się do wcześniejszych poziomów. Zmieniając pracę, informatycy mogą liczyć na 10-20 proc. podwyżki, z kolei wyłączna praca zdalna odchodzi do przeszłości.

Jak pokazują dane zebrane przez specjalistów Michael Page w najnowszym "Przeglądzie Wynagrodzeń i Trendów", w 2023 roku liczba projektów z obszaru nowych technologii zmniejszyła się w stosunku do sytuacji w pandemii, a tym samym liczba rekrutacji powróciła do wcześniej znanych poziomów.

- Jako efekt pandemii w latach 2021-2022 obserwowaliśmy ogromny wzrost zapotrzebowania na usługi IT. Jednak po wielu miesiącach tego rekordu przyszła pewnego rodzaju korekta i teraz mamy wyraźny powrót do stanu sprzed roku 2020. Wprawdzie nadal obserwujemy wzrost wynagrodzeń, dalej firmy poszukują pracowników, natomiast to nie jest już taki „boom”, jaki był do tej pory. Tę sytuację postrzegam jako normalizację rynku. Obecny rok, zmierzający powoli ku końcowi, był czasem, w którym wiele firm wstrzymało nieco działania rekrutacyjne, żeby zobaczyć co się będzie działo. Natomiast już powoli widzimy na horyzoncie, że przyszły rok prawdopodobnie będzie bardziej dynamiczny w tym zakresie – mówi Piotr Jeziorski, senior associate executive manager w Michael Page Information Technology.

Śmiałe wejście sztucznej inteligencji. Kogo poszukiwały firmy?

Dużym zainteresowaniem pracodawców cieszyli się w ostatnich miesiącach niezmiennie eksperci ds. rozwiązań chmurowych. Cloud engineer zatrudniony na umowę o pracę mógł zarobić nawet 30 tys. zł brutto.

Firmy poszukiwały także software developerów, w szczególności specjalizujących się w takich językach programowania jak Java i JavaScript. Na duże zainteresowanie pracodawców mogli ponadto liczyć specjaliści w obszarach: ERP i data science.

Przedstawiciele sektora z uwagą śledzili w tym czasie rozwój sztucznej inteligencji, starając się przewidzieć jej wpływ na rynek pracy w IT.

- Przede wszystkim ona stworzyła nowe stanowiska pracy – dla osób, które stricte zajmują się sztuczną inteligencją. Na przykład artificial intelligence engineer jest taką nową posadą. Zwracam uwagę, że AI jest narzędziem, którym, przede wszystkim, trzeba umieć się posługiwać. Po drugie wiadomo, że sztuczna inteligencja nie obejmie wszystkich obszarów. Raczej obserwujemy teraz, że ona zastępuje naprawdę podstawowe role, np. w obsłudze klienta. Takie naprawdę proste, powtarzalne zadania - twierdzi Piotr Jeziorski.

Zmiana pracy w IT to zarobki wyższe o 10-20 proc. od dotychczasowych

W 2023 roku kandydaci podchodzili z większą rezerwą do perspektywy zmiany miejsca pracy. Zwracali uwagę na możliwości rozwoju w nowej firmie, uwzględniając w tym kontekście obecnie realizowane i planowane projekty, wykorzystywane technologie, a także ofertę pracodawcy w zakresie dofinansowania do szkoleń. Osoba zmieniająca pracę mogła zwykle liczyć na zarobki wyższe o 10-20 proc. od dotychczasowych.

Na podobnym poziomie kształtowały się przeciętne podwyżki wynagrodzeń w firmach. Najwięcej zyskały w tym zakresie osoby specjalizujące się w cyberbezpieczeństwie, rozwiązaniach chmurowych, rozwoju oprogramowania i data science.

Warto przypomnieć dane z raportu No Fluff Jobs, z których wynika, że zbyt niskie wynagrodzenie jest najczęstszym powodem odrzucania propozycji pracy w branży IT (59,7 proc.). Ponadto na oferty bez widełek nie aplikuje 16,5 proc. stażystów i stażystek oraz 24,5 proc. osób poszukujących pracy na stanowiskach juniorskich. Wśród kandydatów na stanowiska o średnim doświadczeniu (tzw. mid) jest to już 49,5 proc., a na stanowiska seniorskie – 64 proc.

Ile zarabia się w IT? Z raportu Michael Page wynika, że software development manager otrzymuje pensję w przedziale 29-36 tys. zł brutto miesięcznie na umowie o pracę. Java developer może liczyć na zarobki w wysokości od 16 do 23 tys. zł brutto, a Python developer - od 16,5 do 21,5 tys. zł brutto. JavaScript developer otrzymuje od 15,5 do 20 tys. zł brutto.

SOC Analyst - L1/L2 działający w obszarze cyberbezpieczeństwa może liczyć na pensję w przedziale 10-20 tys. zł brutto. Z kolei IT security manager zarabia między 25 a 30 tys. zł.

Data engineer może liczyć na miesięczne zarobki w przedziale 20-30 tys. zł brutto, a data scientist - do 23 do 32 tys. zł. Pensja machine learning engineera waha się między 23 a 30 tys. zł brutto.

W 2023 roku przybywało firm, które akceptowały pracę zdalną tylko w ograniczonym zakresie (Fot. Sigmund/Unsplash)

Trend pracy zdalnej zmienia się w trend pracy hybrydowej

Co ciekawe, w 2023 roku przybywało firm, które akceptowały pracę zdalną tylko w ograniczonym zakresie. Zwłaszcza młodym spółkom, wciąż budującym swoją kulturę organizacyjną, zależało na obecności pracowników w biurze przynajmniej w wybrane dni tygodnia.

- Dużo łatwiej buduje się kulturę organizacyjną firmy, kiedy zespół faktycznie pracuje w biurze. Jest lepsza wymiana informacji, nowe osoby wdrażają się szybciej dzięki płynnemu przepływowi wiedzy. Natomiast prawda jest taka, że kiedy ktoś pracuje z domu, to mniej identyfikuje się z firmą. Świadczy pracę w formie przypominającej trochę jednoosobową działalność gospodarczą, gdy działanie dla firmy A, B czy C nie robi dużej różnicy. Tak więc z punktu widzenia pracownika może to jest wszystko jedno, ale z punktu widzenia pracodawcy budujemy kulturę organizacyjną i to jest bardzo ważne, zwłaszcza dla nowych organizacji, które wchodzą do Polski, dopiero tworzą swoje struktury - uważa Piotr Jeziorski.

Zdaniem ekspertów Michael Page trend pracy zdalnej zmienia się w trend pracy hybrydowej. Firmy, które wprowadziły pracę zdalną w swoich organizacjach, w 2024 roku napotkają trudności podczas prób ponownego gromadzenia pracowników w swoich siedzibach. Autorzy badania przewidują utrwalenie się i upowszechnienie modelu hybrydowego, np. w podziale na 3 dni w biurze, 2 dni zdalnie. Niektórzy pracodawcy rozważają wprowadzenie wyłącznej pracy zdalnej w formie benefitu, zyskując dodatkowy, poza wyższym wynagrodzeniem, argument przy zatrudnianiu kandydatów. To wyraźny trend, który w najbliższych miesiącach będzie się umacniał.

Podobne wnioski płyną z analizy ponad 85 000 ofert pracy dla osób z branży IT, na które mogły aplikować w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. za pośrednictwem portalu Just Join IT. Liczba ogłoszeń oferujących pełną pracę zdalną zmniejszyła się o blisko 8 proc. w porównaniu do stanu z drugiej połowy 2022 r. Z kolei o ok. 20 proc. wzrosła liczba ogłoszeń proponujących tryb hybrydowy, a o blisko 9 proc. stacjonarny.

Justyna Krzewska, recruitment team leader w Just Join IT i RocketJobs.pl podkreśla, że dla pracodawców największym wyzwaniem obecnych czasów jest znalezienie równowagi pomiędzy zapewnieniem pracownikom IT idealnych z ich perspektywy warunków pracy a utrzymaniem oraz wzmacnianiem związku z organizacją.

- Wzrost liczby ofert hybrydowych i stacjonarnych może świadczyć o tym, że zarządy i działy HR czują potrzebę angażowania pracowników w życie firmowe, aby w dłuższym terminie dany specjalista był bardziej związany z organizacją, a tym samym kierował się innymi kategoriami oceny miejsca pracy niż tylko przez pryzmat zarobków. To zaś ma przekładać się na mniejszą rotację czy podniesienie efektywności pracy zespołowej, a na koniec dnia widoczne jest także w wynikach. Rekrutacje i szkolenia zwykle kosztują więcej niż utrzymanie pracownika, a w najbardziej zgranych zespołach powstają najlepsze, a co za tym idzie - najbardziej rentowne projekty – mówi Krzewska.

