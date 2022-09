Zgarniają prawie 60 proc. więcej niż rok temu. Stawki poszybowały

Polscy freelancerzy cenią się wyżej, ale nie we wszystkich branżach wzrosty są jednakowe (Fot. Pixabay)

Polscy freelancerzy cenią się wyżej, ale nie we wszystkich branżach wzrosty są jednakowe (Fot. Pixabay)

Aż 52 proc. polskich freelancerów przyznało, że podniosło w ostatnim czasie swoje stawki. Widać to również w danych pochodzących z umów zawartych przez platformę Useme. Wynika z nich, że największe zmiany można zaobserwować zwłaszcza wśród wolnych strzelców zajmujących się programowaniem. Jak to wygląda w pozostałych branżach?

Zebrane przez Usename dane jasno potwierdzają wyniki publikowanej przez platformę w czerwcu ankiety na temat temat wpływu inflacji na sytuację wolnych strzelców.

Wynikało z niej, że nieco ponad połowa (52 proc.) freelancerów podniosła w ostatnim czasie swoje ceny, 45 proc. pozostawiło je na dotychczasowym poziomie, a zaledwie 3 proc. zdecydowało się na obniżenie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Polskie firmy boją się tego jak ognia. To wciąż temat tabu

- Po raz pierwszy dzielimy się danymi dotyczącymi średnich stawek z umów realizowanych przez Useme. Prezentowane kwoty mogą być wskazówką zarówno dla początkujących freelancerów, jak i firm zlecających wykonanie dzieła na zewnątrz - komentuje szef Useme Przemysław Głośny.

W kategorii programowanie i IT można zaobserwować znaczną zmianę - o ponad 57 proc. w porównaniu do 2021 roku. Podobnie duże wzrosty dotyczą freelancerów podejmujących zlecenia w kategorii "Strony i sklepy internetowe".

Wolni strzelcy tworzący platformy e-commerce obecnie zarabiają o 43 proc. więcej, z kolei ci zajmujący się budowaniem stron, a także ich modernizacją - o ponad 42 proc.

E-commerce to jedna z branż, w której wzrosty stawek freelancerów były najwyższe (fot. Pixabay)

E-commerce to jedna z branż, w której wzrosty stawek freelancerów były najwyższe (fot. Pixabay)

Ponad 42-procentowy wzrost stawek dotyczy również fotografów. Dla przypomnienia, w badaniu nt. wpływu inflacji na polskich freelancerów, podwyżki zadeklarowało aż 66 proc. przedstawicieli tej profesji.

Niewielkie podwyżki w najpopularniejszych branżach

Jedną z najpopularniejszych branż wśród wolnych strzelców - według badania Useme z 2021 roku - jest szeroko rozumiany copywriting, czyli tworzenie artykułów, treści na strony internetowe, przygotowywanie opisów produktów lub kategorii do sklepów internetowych, a także tworzenie haseł reklamowych. Zajmuje się tym 26,4 proc. ankietowanych.

Najpopularniejszą branżą wśród wolnych strzelców jest szeroko rozumiany copywriting (Fot. Olia Danilevich/Pexels)

Tutaj freelancerzy również podnieśli stawki, lecz w porównaniu do pozostałych profesji, wzrosty były zdecydowanie niższe - 12 proc. Jednak warto mieć na uwadze, że twórcy tekstów mają zazwyczaj więcej umów o niższej wartości. Dotyczy to również tłumaczy, choć w przeciwieństwie do cen usług copywriterów, ich wynagrodzenia wzrosły średnio o 30 proc.

Czytaj też: W tej branży już dostali dwucyfrowe podwyżki, a będzie jeszcze lepiej

Z kolei freelancerzy specjalizujący się w SEO oraz social mediach (m.in. ustawianiu reklam czy prowadzeniu profili) podnieśli stawki o nieco ponad 27 proc.

Profesje z najniższymi wzrostami cen za zlecenie

Architekci, dźwiękowcy oraz specjaliści zajmujący się wideo to ci freelancerzy, których wysokość stawek najmniej uległa zmianie w ciągu ostatniego roku.

Podwykonawcy specjalizujący się w realizacji i montażu filmów odnotowali wzrost wynagrodzeń o 12 proc., natomiast wolni strzelcy realizujący zlecenia w kategorii architektura - zarówno projekty aranżacji wnętrz, jak i rendery 3D przedmiotów oraz wizualizacje - mają stawki wyższe o 10 proc.

Freelancerzy zajmujący się dźwiękiem są w grupie, w której wzrosty stawek wynagrodzeń są najniższe (fot. Unsplash)

Najmniejszy wzrost wartości zleceń - o 7 proc. - dotyczył freelancerów zajmujących się dźwiękiem i muzyką, czyli np. lektorów, osób specjalizujących się w realizacji i obróbce efektów dźwiękowych czy montujących podcasty.

Czytaj też: Specjaliści IT zmienili podejście do pracy. Firmy muszą to zaakceptować

Na ceny realizowanych przez polskich freelancerów zleceń ma bez wątpienia wpływ aktualna sytuacja ekonomiczna. W ciągu roku stawki wzrosły we wszystkich branżach, jednak ich wysokość w dużej mierze uzależniona jest od charakteru konkretnej profesji.

Freelancer kontra inflacja

Podobnie jak wiele innych branż, tak i freelancing odczuwa skutki inflacji. Nie zawsze negatywne.

Jak wynika z wcześniejszego - lipcowego - badania Useme, prawie 30 proc. wolnych strzelców biorących udział w badaniu zaobserwowało w ostatnim czasie zmniejszenie liczby zleceń lub klientów.

Jest to wyniki niepokojący, jednak według prawie 3/4 z nich liczba ta nie zmieniła się w ostatnim czasie lub wręcz zwiększyła (54 proc. - bez zmian; 18 proc. - zwiększenie liczby zleceń).

Czytaj też: Inflacja a freelancerzy. Programiści i copywriterzy nie narzekają na brak zleceń

Sytuacja wygląda bardzo podobnie, jeśli przyjrzymy się poszczególnym branżom, choć w niektórych z nich zmiany są wyraźniejsze. Zdecydowana większość, bo aż 81 proc. programistów, twierdzi, że liczba klientów nie zmieniła się lub wręcz zwiększyła (72 proc. nie widzi zmian, a 9 proc. ma więcej zleceń/klientów). W przypadku copywritingu (78 proc.), doradztwa i consultingu (75 proc.) czy SEO/SEM (73 proc.) sytuacja nie uległa zmianie lub poprawiła się.

Największe spadki zleceń dostrzegalne są natomiast w działalności manualnej, naprawach i rękodziele. Połowa badanych przyznała, że liczba zleceń się zmniejszyła, a jedynie 13 proc. uznało, że jest ich więcej. Inne kategorie, gdzie freelancerzy zanotowali zmniejszenie liczby klientów, to grafika (37 proc. uważa, że zleceń jest mniej) i architektura (36 proc.).