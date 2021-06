Zdaniem pracodawców podwyżka jest "działaniem antypracowniczym"

Przedsiębiorcy z Północnej Izby Gospodarczej apelują o wstrzymanie się przez rok z podnoszeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. W ich opinii w obecnej sytuacji gospodarczej podwyżka wynagrodzeń jest działaniem antypracowniczym.

W połowie czerwca Rada Ministrów przedstawiała swoją propozycję wysokości płacy minimalnej i stawki godzinowej obowiązującej od stycznia 2022 roku. Pierwsza miałaby wynieść 3 tys. zł brutto, druga minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 19,60 zł. Obecnie minimalne wynagrodzenie to 2 800 zł, a minimalna stawka godzinowa to 18,30 zł.

Zdaniem przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej, wzrost płacy nie przyniesie nic dobrego. Dlatego apelują do wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina o wstrzymanie przez rok podniesienia stawki.

- Tworzenie sytuacji, które zagrażają płynności finansowej firm jest działaniem antypracowniczym, ale i przyczyniającym się do pogorszenia i tak trudnej już sytuacji firm – możemy przeczytać w apelu do wicepremiera Jarosława Gowina.

Pod listem podpisały się największe zachodniopomorskie samorządy gospodarcze, które przyznają, że w obecnej sytuacji na rynku pracy oraz przy nadal dużej niepewności związanej z przyszłością gospodarki podnoszenie płacy minimalnej jest działaniem, które uderza w przedsiębiorców, w wielu przypadkach pogłębiając ich ciężką sytuację finansową. Nie bez znaczenia ma również fakt spłaszczania się siatki wynagrodzeń oraz w wielu przypadkach konieczność podnoszenia wypłat także w innych segmentach firm, a nie tylko w przypadku najniższych wynagrodzeń.

Jak przekonuje prezes PIG Hanna Mojsiuk, sytuacja przedsiębiorców pozostaje bardzo trudna i odgórne wymuszanie na nich podwyżek dla pracowników może w wielu przypadkach doprowadzić do zwolnień.

- Jesteśmy zwolennikami, by pracownicy zarabiali jak najwięcej. Jeżeli pracodawcę stać na podwyżki, to kibicujemy temu, zachęcamy i mamy nadzieję, że ich sytuacja będzie na tyle dobra, że podwyżki i premie będą regularne. Jako Izba musimy jednak stanąć w obronie tych, których nie stać na regularne i odgórne podwyższanie wynagrodzeń. Kolejna podwyżka płacy minimalnej uderzy przede wszystkim w sektory, które przez ostatnie półtora roku walczyły z lockdownem i bardzo często były zawieszone na wiele miesięcy. Występujemy w imieniu gastronomii, hotelarstwa, turystyki, branży rozrywkowej. Znam głosy przedsiębiorców, którzy przyznają, że dla nich każde 100-200 złotych więcej od pracownika miesięcznie, to dalsze pogłębienie jego zadłużenia. Apelujemy więc do wicepremiera Gowina o rok oddechu, niech gospodarka okrzepnie po pandemii - mówi Hanna Mojsiuk.

Liczą na opamiętanie

W podobnym tonie wypowiada się Piotr Huzar, prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, który przekonuje, że zbyt intensywne podnoszenie podwyższanie płacy minimalnej będzie pogłębiało problemy przedsiębiorców oraz generowało dalszy wzrost cen towarów i usług. W jego opinii podwyżka 200 złotych brutto tak naprawdę finansowo mocniej wspiera skarb państwa niż samego pracownika.

- Takiego zdania jest większość przedsiębiorców, zasadna jest przerwa w podwyższaniu płacy minimalnej. Liczymy na dialog i na opamiętanie ze strony rządzących. Jesteśmy również zwolennikami dyskusji na temat tego, czy płaca minimalna nie powinna być zróżnicowana regionalnie. To ciekawa propozycja Rzecznika MŚP. Wicepremier Gowin mówił, że 3 tysiące złotych to optymalna płaca minimalna, ale nie wiem, dla kogo jest to optymalne. Pracownik zarobi na tej zmianie mniej niż państwo, a za wszystko zapłacą przedsiębiorcy - mówi Piotr Huzar.

Także Zbigniew Wolny z Klastra Metalowego Metalika podkreśla, że sytuacja jest trudna. W jego branży rosną koszty prowadzenia firmy, ceny surowców, a jednocześnie niepewność zleceń i trudność w ich pozyskiwaniu jest bardzo wysoka.

- Podnoszenie płacy minimalnej odbija się na kondycji całego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy z sektora przemysłowego nie wiedzą jeszcze dzisiaj czy na koniec roku osiągną zysk, czy będą rentowni. Podnoszenie więc płac jest w ciemno i przedwczesne, to wszystko powinno wynikać z ekonomicznych uwarunkowań danej firmy. Rozumiemy, że płace powinny rosnąć wraz rozwojem gospodarczym kraju, ale stoimy na stanowisku, że obecny czas jest na odgórne podnoszenie wynagrodzeń niezbyt szczęśliwy - mówi ekspert.

Gowin ocenił

Wicepremier Gowin pytany o rządową propozycję powiedział, że w optymalny sposób odpowiada ona na potrzeby polskiej gospodarki.

- W moim przekonaniu zbyt szybkie tempo podnoszenia płacy minimalnej mogłoby dla wielu firm, a nawet dla całych dużych sektorów gospodarczych dotkniętych skutkami pandemii, okazać się ciężarem trudnym do udźwignięcia - zaznaczył. Dodał, że liczy na to, iż partnerzy społeczni, przede wszystkim strona związkowa, zaakceptują to stanowisko.

Warto przypomnieć, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określana jest corocznie. Do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawia swoją propozycję wysokości płacy minimalnej w roku następnym Radzie Dialogu Społecznego (RDS). Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska mają 30 dni.

Ustalona w tym gronie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest następnie do 15 września ogłaszana w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli jednak RDS nie uzgodni minimalnego wynagrodzenia w terminie, rząd ustala je w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a to do 15 września jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw. Przy czym, nie może być ono niższe, niż przedstawiona w czerwcu propozycja.