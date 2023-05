Zdaniem pracodawców pensje w Polsce rosną zbyt szybko

Polscy przedsiębiorcy już od pewnego czasu wskazują na rosnące koszty prowadzenia działalności. To efekt m.in. wzrostu cen energii. Coraz częściej w dyskusji pojawia się także kwestia presji płacowej, o której mówią prezesi dużych firm.

Presja płacowa to największe wyzwanie dla firm

Jak przypomina Business Insider Polska, pod koniec kwietnia w mediach rozbrzmiała wypowiedź prezesa Comarchu, jednej z największych polskich firm informatycznych. Janusz Filipiak otwarcie przyznał, że największym wyzwaniem w branży jest presja płacowa.

W swoim oświadczeniu Filipiak wyjaśnił, że wzrost wynagrodzeń w sektorze IT, zwłaszcza dla doświadczonych specjalistów, związany jest z rosnącym popytem na umiejętności cyfrowe, a także konkurencją o najlepszych pracowników w kraju, jak i za granicą.

Jego wypowiedź rozpoczęła debatę o długofalowych rozwiązaniach dla branży IT. Ekonomiści, eksperci z branży HR oraz przedstawiciele innych firm informatycznych zgadzają się, że płace rosnące nieproporcjonalnie szybko w stosunku do wzrostu wydajności zmniejszają atrakcyjność Polski na rynku.

Istnieje optymalny poziom wzrostu wynagrodzeń

Według Marcina Klucznika z Polskiego Instytutu Ekonomicznego istnieje powiązanie między poziomem płac a wydajnością, a w długim okresie optymalny jest wzrost płac przewyższający dynamikę PKB o około 2-2,5 punktu procentowego (tyle, ile wynosi cel inflacyjny).

W pierwszym kwartale 2022 r. PKB Polski wzrosło o blisko 9 proc. rok do roku, a przeciętne wynagrodzenie rosło od 9 do 12 proc. W I kw. 2023 r. ekonomiści przewidują spadek PKB do około 1 proc., a jednocześnie średnia płaca była wyższa o 12-14 proc.