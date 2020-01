Zbyt gwałtowne wzrosty płacy minimalnej mogą doprowadzić do zwolnień w mniejszych miastach

Zdaniem ekspertów, wzrost płacy minimalnej będzie oznaczał zwolenianina, szczególne w mniejszych miastach (fot. Shutterstock.com)

Od stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie wzrasta do rekordowego poziomu 2600 zł brutto. To o 150 zł więcej, niż pierwotnie planowano. Z kolei stawka godzinowa zwiększa się z 14,70 do 17 zł. Według dr. Stanisława Kluzy ze Szkoły Głównej Handlowej, choć rynek pracy wymaga jeszcze pewnego uporządkowania zarówno przez państwo, jak i przez pracodawców, to zbyt wysokie podwyżki płacy minimalnej mogą dać efekt odwrotny do zamierzonego i doprowadzić do zwolnień w mniejszych miastach.