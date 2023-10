Zbliża się ważna data dla studentów. Co zrobić, by nie stracić świadczenia?

Jeśli student chce nadal otrzymywać rentę rodzinną, to powinien do końca października złożyć wniosek o dalszą wypłatę świadczenia razem z zaświadczeniem z uczelni, że kontynuuje naukę.

- Jeśli 25. urodziny studenta przypadną na ostatnim roku nauki w szkole wyższej, to może on otrzymywać rentę aż do końca danego roku studiów – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa śląskiego.

Wypłata renty rodzinnej przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem.

Jeśli student spóźni się i dokumenty złoży dopiero w listopadzie, wtedy rentę rodzinną za październik straci.

- Zaświadczenie z uczelni powinny dostarczyć osoby, które w październiku rozpoczęły studia, oraz studenci, których poprzednie zaświadczenie było wydane tylko na rok (do września). Jeśli natomiast zaświadczenie nie wygasło, bo uczelnia wydała je na cały okres studiów, to nie trzeba dostarczać do ZUS-u nowego zaświadczenia – dodaje rzeczniczka.

Osoby pobierające rentę rodzinną muszą także pamiętać, aby na bieżąco informować ZUS o przerwaniu nauki. Jeśli tego nie zrobią, to Zakład będzie nadal wypłacał rentę, którą trzeba będzie później zwrócić z odsetkami.

Jaka jest wysokość renty rodzinnej w 2023 r.?

Renta rodzinna wynosi:

85 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;

90 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;

95 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Renta rodzinna nie może być niższa niż kwota najniższej renty rodzinnej. Aktualnie jest to kwota 1588,44 zł.

Jeśli obliczona renta jest niższa niż najniższe świadczenie, to łączna kwota renty dla wszystkich uprawnionych jest automatycznie podwyższana do najniższej renty rodzinnej. Renta jest co roku podwyższana - waloryzowana o wskaźnik inflacji, by zachować realną wartość świadczenia.

Jeśli dana osoba pobiera rentę rodzinną i jej rodzice nie żyją - może otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej (aktualnie - od 1 marca 2023 r: 553,30 zł).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl