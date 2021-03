Zatrudnienie wciąż pod kreską, płace rosną coraz wolniej. Jeszcze nie czas na optymizm

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstwo w lutym 2021 było minimalnie wyższe niż niż miesiąc wcześniej. Jednak spadło w porównaniu do 2020 roku. Delikatny wzrost zauważalny jest w wynagrodzeniach.

6 mln 334 tysiące - tyle wyniosło przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2021 roku. Choć zauważalny jest spadek o 1,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020, jest minimalnie lepiej niż miesiąc wcześniej (w styczniu zatrudnionych było przeciętnie 6 327,5 tys. osób).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dobre wiadomości płyną także z analiz dotyczących wysokości wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 4,5 proc. w ujęciu rok do roku i wyniosło brutto 5568,82 zł.

Jak zauważają autorzy analizy danych Głównego urzędu Statystycznego, zauważalna jest kontynuacja spadku przeciętnego zatrudnienia. W lutym 2021 roku zauważalne jest jednak jego spowolnienie.

W porównaniu do stycznia 2021 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nieznacznie wzrosło - o 0,3 proc. Jest to wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, a także zwiększania wymiaru etatów pracowników do poziomu sprzed pandemii. Z danych wynika, że liczba etatów wzrosła o około 19,5 tys.

Źródło: GUS

Zauważalne jest zatrzymanie trendu, który widoczny był w danych statystycznych na początku pandemii. Od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca. Druga połowa roku przyniosła powstrzymanie tego trendu. Jak podkreślają eksperci, tak wyraźne zmiany przeciętnego zatrudnienia w trakcie roku nie występowały w ubiegłych latach.

Jednak, jak zauważają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego, powinniśmy przygotować się na spadek dynamiki zatrudnienia.

Zatrudnienie w lutym było o 1,7% niższe niż w 2020. W marcu dynamika spadnie ze względu na większą liczbę pracowników przebywających na kwarantannie – obecnie to 320 tysięcy osób. Doświadczenia z IV kwartału sugerują jednak mały uszczerbek na aktywności gospodarczej. pic.twitter.com/VLNqjdhZJ1 — Polski Instytut Ekonomiczny (@PIE_NET_PL) March 17, 2021

Według analityków Instytutu po ustaniu tych zaburzeń sytuacja sektora przedsiębiorstw powinna pozostać stabilna. Liczba zamykanych działalności gospodarczych (dane CEIDG) jest obecnie podobna do tej z ubiegłego roku. W rejestrze REGON rośnie natomiast liczba mikrofirm, co według PIE może mieć związek z przenoszeniem pracowników z umów o pracę na działalność gospodarczą.

Minimalny wzrost wynagrodzeń w lutym

Pozytywne zmiany odnotowano także w przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. Choć nie jest to raczej hurraoptymizm. W lutym 2021 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowano minimalny wzrost o 0,6 proc..

Jak zauważają eksperci, wzrost spowodowany jest dalszymi wypłatami premii, nagród kwartalnych, rocznych oraz wynagrodzeń za nadgodziny (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń).

W skali roku (luty 2021 r. do lutego 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 4,5 proc., a tempo wzrostu było słabsze niż w poprzednich miesiącach.

źródło: GUS

Narastająco w okresie dwóch miesięcy 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło prawie we wszystkich sekcjach. Najniższy wzrost zanotowano w „górnictwie i wydobywaniu” - 2,2 proc. Największy, na poziomie 6,4 proc. w sekcji „rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.

Spadek o 1,3 proc. odnotowano w sekcji „zakwaterowanie i gastronomia” oraz w sekcji „działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją”.

W swoim komentarzu Polski Instytut Ekonomiczny zwraca uwagę, że dynamika wynagrodzeń spadła z 4,8 do 4,5 proc., nieco poniżej mediany prognoz. Obecnie najsilniejszy wzrost płac odnotowywany jest w branżach technologicznych, oraz w działalności profesjonalnej i technicznej (firmy marketingowe, księgowe).

Jak dodają eksperci Instytutu, nie bez znaczenia jest także podwyżka płacy minimalnej.

- Podwyżka płacy minimalnej wspiera również wzrost w handlu i administrowaniu - czytamy.

Obserwowane są jednak kolejne spadki w gastronomii, a PIE w kolejnych miesiącach spodziewa się niewielkich zmian. Po uwzględnieniu wahań sezonowych szacowany przez NBP wzrost wynagrodzenia w 20 proc. firm według PIE odpowiada ok. 5-procentowej dynamice wzrostu.