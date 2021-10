Zatrudnienie spada trzeci miesiąc z rzędu, choć popyt na pracę nie słabnie

We wrześniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,6 proc. w porównaniu do zeszłego roku, choć miesiąc do miesiąca spadło. Wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie. W minionym miesiącu wynosiło ono brutto 5841,16 zł.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że we wrześniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw minimalnie obniżyło się względem sierpnia (o 0,1 proc.).

- Niewielki spadek przeciętnego zatrudnienia we wrześniu 2021 r. wynikał m.in. z zakończenia i nie przedłużania umów terminowych, rozwiązywania umów o pracę (niekiedy z powodu COVID-19), sezonowości zatrudnienia, a także pobierania przez pracowników zasiłków chorobowych – co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach – czytamy w opracowaniu statystyk.

Przeciętne zatrudnienie w ujęciu rok do roku wzrosło o 0,6 proc.

Wykresy obejmujące lata 2019 – 2021 wyraźnie pokazują wpływ pandemii na wskaźniki zatrudnia. Sytuacja epidemiczna i jej wpływ na rynek pracy widoczne są przede wszystkim od marca do maja 2020 r. (pierwsza fala pandemii). Odnotowywano wówczas spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca. Od czerwca 2020 r. obserwowany jest jego wzrost. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom. We wrześniu 2021 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie obniżyło się o ok. 4,8 tys. etatów.

źródło: GUS

Przewidziany spadek zatrudnienia

Polski Instytut Ekonomiczny w komentarzu do danych GUS podkreśla, że obniżenie przeciętnego zatrudnienia było przez ekonomistów prognozowane.

- Wzrost zatrudnienia obniżył się we wrześniu z 0,9 do 0,6 proc., zgodnie z rynkowymi prognozami. Zmiana odzwierciedla jednak głównie efekty statystyczne. Przedsiębiorstwa wciąż zgłaszają wysoki popyt na pracowników - liczba ofert pracy powróciła do poziomów sprzed pandemii. Optymistyczne wyniki dostarczają także badania koniunktury GUS i MIK - komentuje PIE.

Zdaniem ekonomistów PIE w nadchodzących kwartałach ponownie da o sobie znać niedobór pracowników. Zwrócili oni uwagę na dane GUS, które wskazują, że od kwietnia 2020 r. odsetek osób długotrwale niepracujących w relacji do bezrobotnych wzrósł z 45 do 55 proc. - także do poziomów sprzed pandemii. Oznacza to, że coraz mocniej kurczy się pula łatwo dostępnych pracowników. Polskie przedsiębiorstwa będą coraz częściej musiały aktywizować pracowników 50+.

Analitycy ING zauważają, że wrzesień jest trzecim miesiącem, w którym notujemy spadek zatrudnienia.

- Wrzesień to już trzeci miesiąc kiedy notujemy spadek zatrudnienia miesiąc do miesiąca pomimo utrzymującego się podwyższonego popytu na pracę. O dużym popycie na pracę świadczą dane z firm zajmujących się rekrutacją pracowników. Wg tego źródła we wrześniu liczba nowych ofert pracy w Polsce wzrosła o 21,5 proc. rok do roku. Ich zdaniem nawet uwzględniając niską bazę z 2020, popyt na pracowników jest w Polsce wysoki, o czym świadczy to, że liczba ofert pracy czwarty miesiąc z rzędu jest wyższa niż w analogicznym okresie 2019 roku, czyli przed pandemią - komentuje Dawid Pachucki, starszy ekonomista ING.

Jak podkreślają, powodem spadków zatrudnienia mogą być trwające selektywne zwolnienia po wygaśnięciu tarczy antykryzysowych oraz problem z dostępem do pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. ·

- Rekruterzy zwracają uwagę, że wciąż zmniejsza się rotacja na rynku pracy. W 3 kwartale 2021 r. liczba pracowników, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmienili pracę spadła kwartał do kwartału o 1pp. do 19 proc., a ta tendencja się umacnia. Spada też odsetek osób aktywnie szukających pracy. Teoretycznie może to wskazywać na rosnącą niechęć podejmowania ryzyka zmiany przez pracowników, np. w obawie o powodzenie zmiany - dodaje ·Pachucki.

Niska rotacja zdaniem rekruterów wynika z faktu, że pracodawcy po prostu próbują utrzymać pracowników i oferują wyższe zarobki oraz lepsze warunki pracy.

- Wyraźnie skrócił się czas poszukiwania nowej pracy, a ankietowani, jako przyczynę braku aktywnego poszukiwania pracy najczęściej wskazują satysfakcję z dotychczasowej. Rośnie konkurencja firm o kandydatów, co wymaga większej inwencji by zapełnić wolne stanowiska, zwłaszcza w kontekście coraz niższej stopy bezrobocia w Polsce. Wysoka liczba pozapłacowych bonusów może już nie wystarczyć - dodaje analityk ING.

Lepiej w wynagrodzeniach

Poprawa widoczna jest w kwestiach wynagrodzeń. W skali roku (wrzesień 2021 r. do września 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 8,7 proc,. Przed rokiem (wrzesień 2020 r. do września 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 5,6 proc.

- Narastająco w okresie dziewięciu miesięcy 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 5,3 proc. w sekcji „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” do 12,3 proc. w sekcji „Pozostała działalność usługowa”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 8,4 proc. – czytamy.

Najwyższą płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw odnotowano w sekcji „Informacja i komunikacja” - 10 001,58 zł (wzrost o 8,2 proc. względem poprzedniego miesiąca), zaś najniższą w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” na poziomie 4127,85 zł (wzrost odpowiednio o 9,8 proc.).

źródło: GUS

- Konsekwencją niedoboru pracowników jest wysoki wzrost wynagrodzeń. We wrześniu dynamika spowolniła z 9,5 do 8,7 proc., ale to dalej wysokie tempo nawet w porównaniu do lat 2018 - 2019. Badanie NBP Szybki Monitoring wskazuje, że w II kwartale 63 proc. firm raportowało większe żądania płacowe ze strony pracowników - to wielkość zbliżona do szczytowych poziomów. Dlatego też dynamika wzrostu wynagrodzeń pozostanie wysoka w kolejnych kwartałach - komentuje PIE.