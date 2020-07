Zatrudnienie i wynagrodzenia pozytywnie zaskoczyły

Czerwcowe statystyki z polskiego rynku pracy pokazały pierwszy od czterech miesięcy wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (zatrudniają powyżej 9 osób). Jak podał GUS, liczba zatrudnionych w czerwcu wyniosła 6 185,8 tys. i była o 11,9 tys. wyższa niż miesiąc wcześniej.

Musimy pamiętać, że odbijaliśmy się od znajdującego się bardzo głęboko dna, bowiem w kwietniu, czyli pierwszym miesiącu pełnego lockdownu, spadek zatrudnienia był najwyższym w ciągu 15 lat prowadzenia statystyki zatrudnienia przez GUS. Zlikwidowano wtedy 152,9 tys., etatów. Choć miesiąc później rozpoczęło się odmrażanie gospodarki, to zatrudnienie nadal spadało.

GUS zaznacza, że podobnie jak w poprzednim miesiącu, zaobserwowano w niektórych podmiotach dalsze ograniczenie zatrudnienia (nieprzedłużanie umów terminowych oraz rozwiązywanie umów o pracę). - Ze względu na przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii i wznawianie przyjęć, odnotowano niewielki wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 0,2 proc. w porównaniu z majem - dodają eksperci GUS.

Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazuje, że jest to pierwszy wzrost zatrudnienia od czterech miesięcy i od początku pandemii COVID-19.

Zatrudnienie w czerwcu wzrosło niemal 12 tys. etatów względem maja - to pierwszy wzrost od lutego czyli od momentu nastania #COVID19 pic.twitter.com/JAhrbWX7VT

- W czerwcu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw odbiło o ok. 12 tys. etatów w stosunku do maja. Pracownicy zaczęli wracać z postojowego i zasiłków opiekuńczych. W samej liczbie pracujących wzrost miesiąc do miesiąca wydaje się mniej prawdopodobny. Równie pozytywny sygnał widać też w płacach - zauważa Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Także analitycy banku PKO uważają, że za wzrostami stoi fakt, że firmy wznowiły działalność i przywróciły wyższe godziny pracy. Jak zaznaczają ekonomiści, niektóre z nich podniosły płace do poziomu sprzed pandemii. Jednocześnie przyznają, że ujęciu wzrost płac pozostawał niski (3,6 proc. wobec 1,2 proc. w maju).

Czerwcowe dane z rynku pracy zaskakują na plus (zatrudnienie i płace). Mamy wzrost przeciętnego zatrudnienia w ujęciu m/m, ale wynika to prawdopodobnie z wydłużania czasu pracy i przeliczania tych godzin na pełne etaty. Liczba pracujących prawdopodobnie w dalszym ciągu spadała. — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) July 17, 2020

Za wcześnie na szampana

Natomiast dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP mówi, że choć dane są coraz lepsze, to na otwarcie szampana nadal jest za wcześnie.

- Choć przeciętne zatrudnienie zwiększyło się o ok. 12 tys. etatów, to nie oznacza jednak, że sytuacja na rynku pracy wróciła do normalności. Nadal zatrudnienie jest mniejsze niż przed kryzysem o ponad 260 tys. etatów. Warto przypomnieć, że podczas poprzedniego kryzysu finansowego w 2008 r. spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł ok. 140 tysięcy etatów. Jak podkreśla GUS, poprawa jest związana z „przywracaniem wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii", ale „podobnie jak w poprzednim miesiącu, zaobserwowano w niektórych podmiotach dalsze ograniczenie zatrudnienia (nieprzedłużanie umów terminowych oraz rozwiązywanie umów o pracę)" - wylicza ekonomista.

Jego zdaniem oznacza to, że rynek pracy jest obecnie pod wpływem dwóch czynników. Z jednej strony ograniczany był czasowo wymiar etatu dla pracowników, który nie objawiał się zwolnieniem pracownika, ale był odzwierciedlony w statystyce etatów. Z drugiej strony recesja powoduje, że w wielu firmach rozpoczęły się i trwają zwolnienia.

- Obecnie wymiary etatów są już wznawiane, co działa pozytywnie na statystyki rynku pracy. W wielu jednak branżach sytuacja nie wróciła do normalności i nie wróci jeszcze przez długi okres czasu i tam ostatecznie może dojść do dalszych zwolnień pracowników - dodaje Dudek.

Wynagrodzenie w górę

Jak podaje GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,6 rok do roku i wyniosło 5286 zł. To druga pozytywna niespodzianka i spore zaskoczenie, bo ekonomiści spodziewali się dużo niższej dynamiki, na poziomie 1,5 proc. rok do roku.

Tak duży wzrost (w maju wynosił on 1,2 proc.) ekonomiści z mBanku nazywają "pozytywną niespodzianką na rynku pracy". Zdaniem ekonomistów ING, może mieć to związek z efektem wygasających porozumień o przejściowym obniżeniu wynagrodzeń na czas pandemii.

Z kolei GUS tłumaczy, że wzrost spowodowany był m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń ), a także w części jednostek przywracaniem wysokości wynagrodzeń do poziomu sprzed pandemii.

Jednak ekonomiści ING studzą pozytywne nastroje. Przypominają, że miesiąc temu oba wskaźniki rynku pracy zaskoczyły silnie negatywnie.

- Dalszemu ich pogorszeniu zapobiegają programy pomocowe rządu, do których dostęp jest uzależniony od utrzymania zatrudnienia. Redukcja etatów prawdopodobnie w dużym stopniu dotyczy osób o relatywnie niskich wynagrodzeniach (np. w branżach usługowych), co hamuje spadek dynamiki średniego wynagrodzenia. Testem dla gospodarki okaże się prawdopodobnie czwarty kwartał 2020 r. gdy zakończy się sezon urlopowy, a pogorszenie na rynku pracy jeszcze pogłębi - podsumowują.

Jednocześnie - przypomina Dudek - musimy też mieć na uwadze, że sektor przedsiębiorstw nie obejmuje mikro firm i niektórych sektorów oraz pracujących na umowach cywilnoprawnych, co stanowi ok. 6,2 miliona zatrudnionych z 16 milionów wszystkich pracujących. Nie znamy więc pełnego obrazu rynku pracy. Nie znamy skali zwolnień we wszystkich firmach.