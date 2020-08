Zaskakujące dane GUS. Rynek pracy wraca do normalności

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5 381,65 zł, co oznacza wzrost o 3,8 proc. rok do roku. Z kolei zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 2,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. - Pierwszy wzrost w czasie pandemii. Rynek pracy powoli wraca do normalności - komentują ekonomiści.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w lipcu 2020 r. wzrosło o 3,8 proc. r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 2,3 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,8 proc. i wyniosło 5 381,65 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 1,1 proc. i wyniosło 6 252 tys. osób - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Konsensus rynkowy to 2,9 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 3,1 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

- W lipcu 2020 r. zaobserwowano w podmiotach przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii, powracanie pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych, a także wznawianie przyjęć w jednostkach. Przełożyło się to na wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 1,1 proc. w porównaniu z czerwcem br. (w czerwcu br. w stosunku do maja br. zaobserwowano wzrost o 0,2 proc.). W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, w lipcu br. kontynuowany był spadek przeciętnego zatrudnienia (o 2,3 proc.), lecz w mniejszym stopniu niż w poprzednim miesiącu, kiedy wynosił 3,3 proc. - poinformował GUS.

- W lipcu br., w porównaniu z czerwcem br., odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. Spowodowane było to m.in. kontynuacją wypłat premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń, a także w części jednostek podwyżkami pensji oraz przywracaniem wysokości wynagrodzeń do poziomu sprzed pandemii. W skali roku (lipiec 2020 r. do lipca 2019 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 3,8 proc., a tempo wzrostu było szybsze niż obserwowane w poprzednich miesiącach r/r - zaznaczył Urząd.

Narastająco w okresie siedmiu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD od 0,3 proc. w sekcji "Pozostała działalność usługowa" do 9 proc. w sekcji "Administrowanie i działalność wspierająca", co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,4 proc. Spadek o 2,7 proc. odnotowano w sekcji "Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo".

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie (Źródło: GUS)

Rynek pracy powoli wraca do normalności

- Lipcowe dane dotyczące zatrudnienia i płac w sektorze przedsiębiorstw są dużym pozytywnym zaskoczeniem. Wprawdzie w przypadku zatrudnienia lipiec był czwartym z rzędu miesiącem jego spadku, ale trzeba podkreślić, że dane okazały się sporo lepsze od prognoz. Według opisu GUS-u lipiec był miesiącem, w którym obserwowano przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii, powracanie pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych, a także wznawianie przyjęć w zakładach pracy - oceniła Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.

Z danych wynika, że sektor przedsiębiorstw, przynajmniej w części gdzie zatrudnianych jest co najmniej 9 osób, dokonuje próby szybkiego powrotu do stanu sprzed wybuchu pandemii.

- Pomoc państwa, w postaci tarcz antykryzysowych i tarczy finansowej, niewątpliwie pomogła przetrwać firmom najtrudniejszy okres (marzec – czerwiec). Jeśli jednak chodzi o przyszłość, to wciąż jest tu wiele znaków zapytania i wiele niepewności. W dużej mierze rozwój sytuacji zależeć będzie od skali epidemii w okresie jesienno-zimowym (i kolejnych okresach w 2021 r.) i tym samym skali lokalnych lockdownów. Kluczowe jest oczywiście to jak do zakupów podchodzić będą gospodarstwa domowe i jaki sentyment wśród konsumentów będzie się utrzymywać - zaznaczyła Kurtek.

Według niej z danych GUS-u dotyczących koniunktury konsumenckiej bije pewien pesymizm, gdyż w sierpniu br. odnotowano w stosunku do lipca pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich.

- Jeśli w kolejnych miesiącach następowałoby dalsze pogorszenie koniunktury konsumenckiej, firmy zmuszone byłyby do ograniczania skali działalności, a to niestety raczej dość szybko widoczne byłoby i w statystykach dotyczących zatrudnienia, i płac - zauważyła Kurtek.

- To drugi miesiąc z rzędu ze wzrostami (powroty do pełnego wymiaru czasu pracy) - skomentował Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Ocenił jednak, że do poziomu sprzed pandemii brakuje jeszcze 194 tys. etatów.

Zatrudnienie lipcu wg danych @GUS_STAT rośnie m/m o 1,1%, co przekłada się na wzrost o 66 tys. etatów (nie liczby zatrudnionych)



To drugi miesiąc z rzędu ze wzrostami (powroty do pełnego wymiaru czasu pracy), ale do powrotu sprzed pandemii brakuje jeszcze 194 tys. etatów pic.twitter.com/OnFaL4kZTA — Andrzej Kubisiak (@KubisiakA) August 19, 2020

Zadaniem ekonomistów z mBanku najnowsze dane GUS pokazują, że rynek pracy powoli wraca do normalności.

- Obstawiamy, że wzrosty zatrudnienia ciągną głównie powroty z zasiłków i stopniowe wydłużanie wcześniej skróconych godzin pracy - zaznaczyli.

Rynek pracy powoli wraca do normalności. W lipcu zatrudnienie spadało o 2,3% r/r, a płace rosły o 3,8%. Obstawiamy, że wzrosty zatrudnienia ciągną głównie powroty z zasiłków i stopniowe wydłużanie wcześniej skróconych godzin pracy. Potwierdzenie dopiero w Biuletynie (pracujący). — mBank Research (@mbank_research) August 19, 2020

Analitycy z Pekao ocenili, że dane GUS są bardzo optymistyczne.

- Dobre dane z rynku pracy za lipiec. Możliwe, że mieliśmy pierwszy w czasie pandemii wzrost liczby pracujących. Płace także wyżej od oczekiwań - zaznaczyli.