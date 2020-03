Zasiłek opiekuńczy wypłacany dłużej niż 14 dni? Jest deklaracja rządu

Przypomnijmy, rządowa specustawa ws. koronawirusa wprowadziła rozwiązanie zapewniające rodzicom prawo do skorzystania z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego. Zasiłek przyznawany jest w związku z zamknięciem z powodu covid-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Placówki oświatowe na pewno będą nieczynne do 25 marca. Ale już wiadomo, że zawieszeni zajęć możne potrwać dłużej, nawet do świat wielkanocnych. Dlatego też przez dłuższy czas będzie konieczne sprawowanie opieki nad dziećmi pozostającymi w domach.

- Jeżeli podjęta zostanie decyzja o kontynuacji zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach, będziemy przedłużali również zasiłek opiekuńczy - powiedział premier Mateusz Morawiecki ogłaszając założenia tzw. tarczy antykryzysowej dla polskiej gospodarki. - W tej sprawie decyzję podejmiemy najpóźniej na początku tygodnia - dodał.

Czytaj też: Powstał pakiet antykryzysowy - po pierwsze bezpieczeństwo pracowników

Jak podkreśla minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, tarcza antykryzysowa to "konkretna odpowiedź na obecną sytuację".

- Tarcza antykryzysowa to także wydłużenie zasiłku na opiekę nad dziećmi do 8. roku życia na czas „społecznej kwarantanny” - podkreśla Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju na Twitterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Jednak można go otrzymać tylko na dziecko poniżej 8. roku życia (z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka).

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, wówczas wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy. Zleceniobiorca powinien poinformować swojego zleceniodawcę. Jeśli natomiast rodzic prowadzi działalność pozarolniczą, wówczas wniosek składa w ZUS.

Wzór oświadczenia publikujemy poniżej. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu dni.

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Chodzi o przepisy, zgodnie z którymi w ciągu roku rodzicom przysługuje 60 dni zasiłku na opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku. Natomiast na dziecko powyżej 14. roku życia lub innego chorego członka rodziny zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni. Na dziecko niepełnosprawne, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat zasiłek przysługuje przez 30 dni.

PLIKI DO POBRANIA