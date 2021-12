Zasiłek chorobowy i opiekuńczy. Kiedy i komu przysługuje?

Kwarantanna lub izolacja to obecnie codzienność w wielu domach. Kiedy można skorzystać z zasiłku chorobowego, a kiedy z opiekuńczego?

Osoby skierowane na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych - wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzących działalność gospodarczą. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji.

Przypomnijmy, kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie, przykładowo poprzez kontakt z osobą chorą na koronawirusa. Nakłada ją inspekcja sanitarna. W tej chwili trwa 10 dni. Z kolei izolacja to odosobnienie osób z dodatnim wynikiem testu. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Aby otrzymać świadczenie chorobowe z ZUS, trzeba złożyć wniosek o zasiłek chorobowy bezpośrednio do zakładu lub za pośrednictwem swojego pracodawcy. ZUS po otrzymaniu wniosku zweryfikuje informację o kwarantannie czy izolacji domowej.

Do wypłaty świadczenia chorobowego przez pracodawcę wystarczy informacja o kwarantannie lub izolacji, która będzie znajdować się w panelu płatnika. Pracownicy nie muszą dostarczać papierowej decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Muszą jednak pamiętać, by poinformować o przyczynie nieobecności w pracy - telefonicznie lub mailowo.

Jeśli zdarzy się, że osoba ubezpieczona przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, a na profilu pracodawcy na PUE ZUS nie będą widoczne odpowiednie dane o jej sytuacji, to osoba ta w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych powinna złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie. W oświadczeniu powinna potwierdzić, że odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych. Takie oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń.

Kwarantanna domowników osób zakażonych koronawirusem

Osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddać się kwarantannie. Rozpoczyna się ona od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. Do 15 grudnia osoby te były zwolnione z kwarantanny, jeśli były zaszczepione lub same przechorowały COVID-19 w ostatnich sześciu miesiącach. Obecnie podstawą do zwolnienia z kwarantanny tych osób jest negatywny test (kwarantanna zostanie automatycznie zakończona w momencie wprowadzenia do systemu informacji o negatywnym wyniku testu).

W takim przypadku inspekcja sanitarna nie wydaje decyzji. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS.

Zasiłek opiekuńczy

Ubezpieczony może z kolei wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych dzieckiem do lat 14, dzieckiem z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub innym członkiem rodziny.

Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny.

Od 24 października 2020 r. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Warto także przypomnieć, że od 20 grudnia do 9 stycznia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych została wprowadzona nauka zdalna. W tym czasie rząd przyznał rodzicom dzieci prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Będą mogli go otrzymać rodzice lub opiekunowie zarówno dzieci do ukończenia 8 lat, jak i starszych dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia, które wylicza się na podstawie średniej z ostatnich 12 miesięcy.