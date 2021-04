Zarobki w Polsce. Pensja 1,7 mln osób przekracza 7,1 tys. zł

Jak wynika z raportu KPMG, rośnie liczba dobrze zarabiających Polaków, czyli takich których miesięczne dochody brutto przekraczały 7,1 tys. zł. W 2019 roku było ich już prawie 1,7 mln. Ile osób zarabiało więcej?

Autor:jk

• 8 kwi 2021 13:50





Rośnie liczba dobrze zarabiających Polaków, czyli takich, których miesięczne dochody brutto przekraczały 7,1 tys. zł (Fot. Shutterstock)

W 2019 roku osób zarabiających powyżej 7,1 tys. zł było już prawie 1,7 mln, z czego ponad 265 tys. można określić jako zamożne, o dochodach brutto przekraczających 20 ty s. zł miesięcznie.

Grono osób bogatych, których miesięczny dochód brutto przekracza 50 tys. zł, powiększyło się o 3,6 proc. i liczyło 69,1 tys. osób.

Wzrosła również liczba osób określanych mianem HNWI (ang. high net worth individuals), których majątek netto przekroczył 1 mln dol. Na koniec 2019 ponad 134 tys. mieszkańców Polski posiadało tak duży majątek.

KMPG przygotował raport "Rynek dóbr luksusowych w Polsce". Ocenił, jak bardzo zamożnymi ludźmi są Polacy. Ranking wprowadza segregację ankietowanych według tego, ile kto zarabia. Osoba dobrze zarabiająca ma dochód przekraczający 7,1 tys. zł brutto miesięcznie. Osoba zamożna zarabia powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie. Osoba bogata zarabia powyżej 50 tys. zł, a bardzo bogata powyżej 1 mln zł.

Polacy zarabiają coraz więcej

Jak wynika z raportu KPMG, rośnie liczba dobrze zarabiających Polaków, czyli takich których miesięczne dochody brutto przekraczały 7,1 tys. zł. Jak czytamy, w 2019 roku było ich już prawie 1,7 mln, z czego ponad 265 tys. można określić jako zamożnych, o dochodach brutto przekraczających 20 tys. zł miesięcznie. To o 13,2 proc. więcej niż w 2018 roku. Grono osób bogatych, których miesięczny dochód brutto przekracza 50 tys. zł, powiększyło się o 3,6 proc. i liczyło 69,1 tys. osób.

Co ciekawe, wzrosła również liczba osób określanych mianem HNWI (ang. high net worth individuals), których majątek netto przekroczył 1 mln dol. Na koniec 2019 ponad 134 tys. mieszkańców Polski posiadało tak duży majątek.

- Do 134 tysięcy wzrosła grupa osób zaliczana do grona HNWI, których majątek netto przekracza 1 mln dol. Polska wyprzedzała w tej klasyfikacji Portugalię, Grecję, Finlandię. W porównaniu do najbogatszych krajów kontynentu, takich jak Niemcy czy Francja, jest jednak jeszcze duża przestrzeń do wzrostów - komentuje wyniki raportu Andrzej Marczak, partner KPMG w Polsce.

Gdzie mieszkają najbogatsi?

Z raportu KPMG wynika, że najwięcej dobrze zarabiających osób mieszka na Mazowszu, głównie w Warszawie. W całym województwie w 2019 roku mieszkało 452,8 tys. osób dobrze zarabiających, czyli 26,9 proc. ogółu, z czego 72,9 tys. stanowiły osoby zamożne, 16,8 tys. bogate i 7,1 tys. bardzo bogate (dochód roczny brutto powyżej 1 mln zł). Jak czytamy w raporcie KPMG, wśród innych regionów zamieszkiwanych przez osoby dobrze zarabiające należy wyróżnić województwo śląskie (189,2 tys. osób), dolnośląskie (155,5 tys.) i małopolskie (153,1 tys.). Liczba podatników o miesięcznych dochodach przekraczających 7,1 tys. zł brutto wzrosła w 2019 roku we wszystkich województwach, natomiast najbardziej dynamicznie w opolskim (+26,7 proc. rok do roku), warmińsko-mazurskim (+20,9 proc. rok do roku) oraz podlaskim (+20,5 proc. rok do roku). Źródło: KPMG Według statystyk KPMG w województwie lubuskim jest 31 tysięcy osób zarabiających powyżej 7 tysięcy złotych brutto. To najmniej w całej Polsce, ale jak wyjaśniają eksperci, może to wynikać z faktu, że region jest mniejszy i mniej liczny od innych województw. - Nie ulega wątpliwości, że liczba osób zarabiających powyżej 7 tysięcy złotych brutto miesięcznie wzrasta. Średnia wynagrodzeń w lubuskim wciąż jest niższa niż w innych regionach, co może wynikać z charakteru świadczonej pracy. Mamy tutaj zlokalizowany przemysł zatrudniający osoby w działach produkcyjnych, tutaj więc średnia wynagrodzeń może być niższa. W naszym regionie zarabia się mniej, ale i życie jest tańsze niż np. w Warszawie. To są zdecydowanie dwie różne wartości – dodaje Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, prokurent w Idea HR Group. Zamożni i bogaci Jeżeli chodzi o osoby zamożne, to najwięcej jest ich w województwie mazowieckim - ponad 72,9 tys. Na kolejnych miejscach mamy województwa: śląskie (26,4 tys.), wielkopolskie (24,9), małopolskie (23,6 tys.) oraz dolnośląskie (20,1 tys.). Najgorzej wypada lubuskie (5,6 tys.), opolskie (5,7 tys.) oraz świętokrzyskie (5,9 tys.). Najwięcej bogatych osób jest na Mazowszu (16,8 tys.), w Wielkopolsce (blisko 12 tys.), Na Śląsku (7,4 tys.) praz w Małopolsce (6,5 tys.). Najmniej osób (2,1 tys.), zarabiających powyżej 50 tys. zł miesięcznie, jest w aż w 8 województwach: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubuskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim. Bardzo bogaci Polacy najczęściej mieszkają w województwie mazowieckim (7,09 tys. osób). Ponad 3 tys. mamy w województwie wielkopolskim (3,18 tys.), śląskim (3,12 tys.) i małopolskim (3,17 tys.). Najmniej, bo ponad 1,3 tys. bardzo bogatych Polaków mieszka w województwie opolskim, a ponad 1,4 tys. - w lubuskim. Najbogatsze polskie regiony według GUS Warto przetoczyć także dane z raportu GUS „Stratyfikacja dochodowa mieszkańców miast”, opublikowanego w styczniu 2021 r. Okazuje się, że w 2018 r. najbogatsi mieszkańcy Polski (pod względem wartości mediany - środkowej wartości) mieszkali w województwie mazowieckim (40 214,43 zł), a najbiedniejsi w województwie świętokrzyskim (28 631,48 zł). Wartość mediany powyżej 40 tys. złotych wystąpiła jedynie w miastach województwa mazowieckiego, natomiast w miastach czterech województw mediana przychodów nie przekroczyła 30 tys. złotych. Źródło: GUS Wśród miast wojewódzkich najmniejsze wartości mediany dochodów (poniżej 38 tys. zł) mieli mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, Torunia, Zielonej Góry oraz Łodzi. Natomiast największą medianą dochodów charakteryzowali się mieszkańcy Warszawy. Poznań w tym rankingu uplasował się na 5. miejscu. Mediana dochodów mieszkańców zaledwie czterech miast wojewódzkich, tj. Warszawy, Wrocławia, Krakowa oraz Gdańska była większa od mediany dochodów mieszkańców wszystkich miast wojewódzkich (43 838,68 zł). Źródło: GUS

