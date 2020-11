Zarobki sprzątaczek w szpitalu tymczasowym wyższe niż pielęgniarek?

Kraków pilnie poszukuje personelu do szpitali covidowych. O zawrót głowy mogą doprowadzić stawki dla sprzątaczek, które mogą sięgać 4500 zł brutto. Tymczasem średnia dla pielęgniarek zatrudnionych w Krakowie oscyluje w granicach 4 tys. brutto.

27 lis 2020





Sprzątaczka w szpitalu tymczasowym może zarobić 4500 brutto (fot. archiwum)

Jedno z ogłoszeń o pracę w tym miejscu brzmi w ten sposób: "Poszukujemy osób do serwisu sprzątającego w Szpitalu Tymczasowym (red. w hali EXPO) przeznaczonym dla pacjentów Covid-19. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie w wysokości 27 zł brutto na godzinę". Firma zatrudniająca nie wymaga od personelu doświadczenia, chętni zostaną przeszkoleni. Konieczna jest natomiast książeczka sanitarno-epidemiologiczna. Pracodawca zapewni środki ochrony osobistej (kombinezony, rękawiczki, przyłbice, maski, gogle itp.).

Za miesiąc pracy jako sprzątaczka w szpitalu w hali Expo można więc zarobić 4500 brutto. Za zatrudnienie odpowiada prywatna firma.

Z kolei za znalezienie personelu medycznego odpowiedzialny jest Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie. Placówka do szpitala covidowego poszukuje m.in. lekarzy - zwłaszcza anestezjologów, opiekunów medycznych, pielęgniarek czy ratowników medycznych. Stawki w ogłoszeniach nie są podane. Mają oscylować wokół średnich stawek oferowanych w Małopolsce, a te dla pielęgniarek w Krakowie wynoszą ok. 4 tys. brutto. Z kolei średnia płaca dla lekarza według raportu Sedlak&Sedlak to 6918 zł.

