Zarobki Polaków lekko w dół. Przeciętne wynagrodzenie to 5,5 tys. zł

Z najnowszych danych GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 r. wyniosło 5504,52 zł brutto. W porównaniu z pierwszym kwartałem o spadek o ok. 3,1 proc. Rok do roku pensję Polaków ciągle jednak rosną.

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 r. wyniosło 5504,52 zł brutto (Fot. Shutterstock)

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 r. wyniosło 5504,52 zł brutto - podaje GUS. W porównaniu do pierwszego kwartału tego samego roku to mniej o ok. 3,1 proc. - wówczas wynosiło 5681,56 zł. Porównując te dane do danych z analogicznego okresu w 2020 r. zauważmy wzrost o ok. 9,6 proc. W drugim kwartale ubiegłego roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 5024,48 zł brutto.

Jak kształtowały się liczby w poszczególnych miesiącach? W kwietniu 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5805,72 zł brutto. W skali roku (kwiecień 2021 r. do kwietnia 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 9,9 proc., a tempo wzrostu było szybsze niż obserwowane w poprzednich miesiącach. W porównaniu z poprzednim miesiącem to spadek o 2,1 proc.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w maju 2021 roku wyniosło 5637,34 zł (brutto). W porównaniu do kwietnia 2021 roku, zauważalny jest spadek wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. W maju wynagrodzenia były niższe o niespełna 3 proc. (2,9 proc.) niż w miesiąc wcześniej.

Patrząc w perspektywie roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w maju 2021 r. wzrosło o 10,1 proc. Eksperci przypominali, że należy pamiętać o niskiej zeszłorocznej bazie odniesienia.

- Warto przypomnieć, że imponujący dwucyfrowy wzrost płac wynika z niskiej bazy. Odnosimy się do najgorszego miesiąca 2020 roku, w którym powszechnie było wykorzystywane postojowego, które zmniejszało wówczas wynagrodzenia o 20 proc. i zmniejszało wymiar zatrudnienia liczony w etatach - zwracał wówczas uwagę Andrzej Kubisiak z PIE.

Z kolei w czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5802,42 zł brutto. W porównaniu z poprzednim miesiącem to wzrost o 2,9 proc. W skali roku (czerwiec 2021 r. do czerwca 2020 r.) pensje wzrosły o 9,8 proc. Warto dodać, że przed rokiem (czerwiec 2020 r. do czerwca 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 3,6 proc.

