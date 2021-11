Zarabiamy więcej. GUS podał dane o przeciętnym wynagrodzeniu

Z najnowszych danych GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2021 r. wyniosło 5657,30 zł brutto. W porównaniu z drugim kwartałem to wzrost o 2,8 proc.

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2021 r. wyniosło 5657,30 zł brutto (fot. Pixabay)

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2021 r. wyniosło 5657,30 zł - podaje GUS. W porównaniu do drugiego kwartału przeciętna pensja wzrosła o 2,8 proc. Wówczas wynosiła 5504,52 zł brutto.

Porównując dane z trzeciego kwartału analogicznego okresu w 2020 r. zauważymy wzrost o ok. 9,4 proc.

Jak kształtowało się wynagrodzenie w poszczególnych miesiącach?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2021 r. wyniosło 5851,87 zł brutto. W porównaniu z poprzednim miesiącem to minimalny wzrost - o 0,9 proc. Jak wyjaśnia GUS, spowodowane było to m.in. dalszymi wypłatami premii kwartalnych, jubileuszowych, motywacyjnych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń).

W skali roku (lipiec 2021 r. do lipca 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 8,7 proc. Warto przypomnieć, że przed rokiem (lipiec 2020 r. do lipca 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 3,8 proc.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sierpniu 2021 r. wyniosło 5843,75 zł brutto. W porównaniu z lipcem 2021 r. to minimalny spadek - o 0,1 proc.

- Wzrost wynagrodzeń przyspieszył do 9,5 proc. Dane GUS wskazują, że najszybciej rosną pensje w turystyce, gastronomii oraz pozostałych usługach. Słabnąca koniunktura w sektorze budowlanym oraz obsłudze rynku nieruchomości zaczyna przekładać się na niższe tempo wzrostu płac - komentowali ekonomiści z Polskiego Instytutu Ekonomicznego na Twitterze.

We wrześniu przeciętne wynagrodzenie wynosiło brutto 5841,16 zł. W skali roku (wrzesień 2021 r. do września 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 8,7 proc,. Przed rokiem (wrzesień 2020 r. do września 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 5,6 proc.

