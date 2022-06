Zarabiają średnio 216 tys. zł miesięcznie. Jest ich w Polsce coraz więcej

Rośnie grono Polaków, którzy mają majątki warte miliony złotych. Na koniec 2020 roku w Polsce mieszkało ponad 149 tys. osób o aktywach netto (czyli po odjęciu zobowiązań gospodarstw domowych) przekraczających 1 mln dolarów. To więcej niż w państwach takich jak Portugalia, Finlandia, Grecja czy Czechy, ale wciąż mniej niż w innych, także tych mniejszych krajach Europy Zachodniej. Bardzo bogaci Polacy zarabiali średnio 216 tys. zł.

Pandemia COVID-19 nie zatrzymała wzrostu liczby osób zamożnych oraz bogatych. Wręcz przeciwnie. Ich liczba poszła w górę. W 2020 roku w naszym kraju mieszkały 284 tys. osób zamożnych o dochodach powyżej 20 tys. zł miesięcznie (o 7 proc. więcej niż w 2019 roku), a ich łączne dochody były z kolei wyższe o 15,1 proc. rok do roku i wyniosły 201 mld złotych.

Z kolei liczba osób bogatych, o dochodach brutto przekraczających 50 tys. zł miesięcznie, wzrosła o 11,6 proc. do 77,1 tys. Przeciętne zarobki w tej grupie wyniosły prawie 134 tys. zł miesięcznie, co oznacza, że dochody osób bogatych rozliczających się w Polsce w całym 2020 roku wyniosły 124 mld zł i były o 20 proc. wyższe niż w 2019 roku.

Kolejną grupą docelową dla firm z branży dóbr luksusowych są osoby bardzo bogate. W 2020 roku w Polsce mieszkało ponad 35 tys. osób zarabiających ponad 1 mln złotych brutto rocznie, a ich łączne dochody wyniosły 92 mld zł. Zarobki osób bardzo bogatych zwiększyły się o 23,8 proc. względem 2019 roku, a liczebność tych osób powiększyła się o 10,3 proc. Średnio miesięcznie osoby bardzo bogate zarabiały 216 tys. złotych.

Grafika: KPMG

Najwięcej bardzo bogatych Polaków zamieszkiwało w 2020 roku: Mazowsze (8,16 tys.), Wielkopolskę (4,19 tys.) oraz Małopolskę (3,19 tys.). Z kolei w województwie kujawsko-pomorskim wzrost liczby podatników o dochodach brutto przekraczających 1 mln zł rocznie był najwyższy i wyniósł 97,1 proc. w stosunku do 2019 roku.

- Warszawa, jako stolica i centrum biznesowe kraju, przyciąga największą część osób przekraczających drugi próg podatkowy. Charakteryzuje się przy tym najwyższymi kosztami życia i odpowiadającymi im wysokimi zarobkami. W 2020 roku na Mazowszu mieszkało 26,5 proc. wszystkich podatników o dochodach przekraczających 7,1 tys. zł brutto miesięcznie, czyli ponad 467 tys. osób. Wśród nich 18 tys. to osoby bogate, w tym 8 tys. bardzo bogate, choć udział województwa mazowieckiego w przypadku obu tych grup jest niższy i wynosi ok. 23 proc. - czytamy w raporcie.

Grafika: KPMG

Na koniec 2020 roku Polskę zamieszkiwało ponad 149 tys. osób zaliczanych do grupy HNWI (ang. high net worth individuals), których majątek netto wynosił minimum 1 mln dolarów. Tylko w okresie od roku 2019 do 2020 liczba HNWI w Polsce zwiększyła się o 14,6 tys. osób. Ponad 91 proc. milionerów w Polsce dysponuje majątkiem w przedziale 1-5 mln dolarów. Polska w bezwzględnej liczbie HNWI wyprzedza takie kraje, jak Portugalia, Finlandia, Grecja oraz Czechy. W czołówce państw europejskich z największą liczbą HNWI po raz pierwszy Niemcy – z liczbą ponad 2,9 mln HNWI – wyprzedziły Wielką Brytanię oraz Francję (po 2,5 mln).

Z kolei na koniec 2021 roku suma majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wyniosła 2 802 mld zł. Stanowi to wzrost o 9 proc. względem 2020 roku. Wartość zobowiązań wyniosła 860 mld zł, o 5 proc. więcej niż w przed rokiem. Dynamika zadłużenia okazała się mniejsza niż wzrost wartości aktywów, co przełożyło się na wzrost różnicy między tymi kwotami. Wartość aktywów netto gospodarstw domowych powiększyła się o 190 mld zł, czyli 11 proc. w 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego.

- Rok 2021 upłynął pod znakiem rekordowej inflacji, która w grudniu przekroczyła 8 proc. i osiągnęła najwyższy poziom od 21 lat, a pierwsze półrocze 2022 roku przyniosło w tym zakresie kolejne rekordy. Choć osoby zamożne i bogate są dotknięte inflacją w mniejszym stopniu niż reszta Polaków, ma ona przełożenie na decyzje zakupowe także tej grupy. Jednym z bezpośrednich efektów inflacji, który obserwujemy, jest zwiększone zainteresowanie dobrami luksusowymi, jako lokatą kapitału czy też inwestycją. Jest to szczególnie widoczne w kategoriach takich, jak nieruchomości, samochody czy luksusowa biżuteria - mówi Andrzej Marczak, partner, szef zespołu PIT w KPMG w Polsce.

Dobra luksusowe jak chleb powszedni

Z raportu KPMG wynika, że po załamaniu sprzedaży w 2020 roku, kolejny rok był czasem odbudowy na rynku dóbr luksusowych. W 2021 roku cały rynek dóbr luksusowych w Polsce był warty prawie 30 mld zł.

Grafika: KPMG

Bardzo dobre wyniki sprzedażowe samochodów premium i luksusowych zrekompensowały wciąż gorsze niż przed pandemią wyniki innych segmentów. Ten największy segment, który okazał się najbardziej odporny na skutki pandemii w 2020 roku, w 2021 roku osiągnął 25,3-proc. wzrost wartości do poziomu 20,5 mld złotych. To także jedyny segment, na którym wartość sprzedaży przekroczyła już tę z 2019 roku – o 23,4 proc. W ubiegłym roku w Polsce zarejestrowano ponad 91 tys. nowych samochodów premium i 267 sztuk aut luksusowych.

Rynek luksusowej odzieży i akcesoriów w 2021 roku powiększył się o 418 mln zł, czyli 16,6 proc. rok do roku, tym samym odrabiając dużą część spadków odnotowanych w pierwszym roku pandemii. Wartość rynku wyniosła 2,9 mld zł, a prognozy wskazują, że odbuduje swoją rekordową wartość z 2019 roku (3,1 mld zł) już w 2023 roku.

Grafika: KPMG

Z kolei wartość segmentu luksusowej biżuterii i zegarków wyniosła w 2021 roku 493 mln złotych i była wyższa o 15 proc. niż w roku 2020. Warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku sprzedaż luksusowych zegarków niemalże powróciła do poziomu przed wybuchem pandemii – wynosząc 224 mln zł.

Najmniej optymistyczna jest sytuacja na rynku luksusowych usług hotelarskich i SPA. Rynek ten w 2020 roku stracił dwie trzecie swojej wartości, dlatego 13,1-proc. wzrost osiągnięty rok później nie jest imponujący. W 2021 roku segment pozostawał przeszło o połowę mniejszy niż przed wybuchem pandemii, a jego wartość wyniosła 576 mln złotych.

Grafika: KPMG

- Branża luksusowa powoli odbudowuje przychody do poziomów sprzed pandemii. Jak na razie tylko segment samochodów marek premium i luksusowych przekroczył poziom z 2019 roku. Oprócz branży motoryzacyjnej najlepiej radzi sobie segment alkoholi, którego wartość w 2021 roku wyniosła 1,2 mld złotych i który prawdopodobnie już w 2022 roku osiągnie wartość sprzedaży sprzed załamania rynku. W znacznie gorszej sytuacji znajduje się segment luksusowych hoteli i SPA, który najboleśniej doświadczył obostrzeń w szczycie pandemii, a choć miniony rok przyniósł wzrost, przed branżą jeszcze długa droga do odrobienia strat - mówi Tomasz Wiśniewski, partner, szef zespołu wycen w KPMG w Polsce.

Jak dodaje, wszelkie przewidywania o przyszłości obarczone są dozą ryzyka przede wszystkim ze względu na sytuację w Ukrainie, ogólną sytuację gospodarczą, a także ewentualną możliwość ponownego wprowadzenia obostrzeń w gospodarce, jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce się pogorszy.