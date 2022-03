Zarabiają ponad 8 tys. zł na rękę. Dla rekruterów to za dużo

Dla niemal 1/4 rekruterów oczekiwania finansowe specjalistów IT są za wysokie. Z kolei jak wynika z badania No Fluff Jobs i SWPS, 82 proc. ekspertów z branży zarabia ponad 8 tys. zł netto.

W zależności od stażu pracy powody zmian pracodawcy wśród pracowników IT są różne (Fot. Kelly Sikkema/Unsplash)

Największym utrapieniem dla rekrutujących w branży IT jest duża liczba ofert pracy kierowanych do pracowników (27 proc.), a także ich zbyt wysokie oczekiwania płacowe (24 proc.).

Aż 81,6 proc. najbardziej doświadczonych pracowników w branży zatrudnionych na stanowiskach eksperckich deklaruje zarobki powyżej 8 tys. zł na rękę.



Najczęstszym powodem zmiany przez nich pracy jest niesatysfakcjonujące wynagrodzenie (42 proc.), atmosfera w miejscu pracy (37 proc. wskazań) i brak wyzwań (34 proc.).

Rekrutacja pracowników z branży IT nie należy do najłatwiejszych, co potwierdza raport przygotowany przez No Fluff Jobs i SWPS. Najczęściej poszukiwani, czyli doświadczeni specjaliści są trudno uchwytni.

Największym utrapieniem jest dla rekrutujących duża liczba ofert pracy kierowanych do pracowników z sektora IT (27 proc.), a także ich zbyt wysokie oczekiwania płacowe (24 proc.).

W pierwszej trójce znalazło się także wzbudzenie zainteresowania ofertą (18 proc.), część z rekruterów wskazało także na trudności w dotarciu do kandydata (15 proc.). Najmniej z nich zdaje się narzekać na kwestie takie jak niskie kwalifikacje kandydatów (10 proc.) czy ich niechęć do zmiany pracy (zaledwie 5 proc. wskazań).

Ile zarabia się w IT?

Z raportu „Kompetencje w IT. Perspektywy kandydatów, specjalistów i rekruterów” wynika, że zdecydowana większość początkujących (79 proc.), czyli stażystów i juniorów, zadeklarowała zarobki w przedziale od 2001-6000 zł netto. Jedynie 4 proc. z nich zarabia poniżej 2000 zł netto, a 3,5 proc. jest na bezpłatnym stażu.

W przypadku specjalistów IT – z doświadczeniem na poziomie średnio zaawansowanym (tzw. midów) oraz zaawansowanym (tzw. seniorów) – blisko 71 proc. może liczyć na zarobki w przedziale od 6 do 10 tys. zł. Nieco ponad 20 proc. otrzymuje wynagrodzenia w przedziale od 10,1 do 16 tys. zł, a ponad 6 proc. – od 16,1 do 24 tys. zł. Ponad 24 tys. zł zarabia jedynie 2,6 proc.

Z kolei w przypadku najbardziej doświadczonych w branży, na stanowiskach eksperckich, aż 81,6 proc. deklaruje zarobki powyżej 8 tys. zł. Największy odsetek wskazań wśród tej grupy uzyskały przedziały od 8,1 do 10 tys. zł (16 proc.) i 10,1-12 tys. zł (13 proc.). Źródło: No Fluff Jobs, SWPS Ważna nie tylko pensja, ale i szef W zależności od stażu pracy powody zmian pracodawcy wśród pracowników IT są różne. Początkujących motywuje do tego najczęściej brak możliwości rozwoju (48 proc.) i zbyt niskie wynagrodzenie (46 proc.). Grupa ta, częściej niż pozostałe, wskazywała również na atmosferę w miejscu pracy (39 proc.). Dla średniozaawansowanych i zaawansowanych specjalistów motywatorem skłaniającym ich do zmiany pracy jest wysokość wynagrodzenia (61 proc.) oraz kadra zarządzająca (37 proc.). Czytaj też: Najlepsi zgarniają ponad 20 tysięcy miesięcznie. W tej branży nie trzeba być programistą Podobnie wygląda sytuacja w przypadku ekspertów, dla których zmiana pracodawcy spowodowana jest nie tylko niesatysfakcjonującym wynagrodzeniem (42 proc.). Częściej niż specjaliści wskazywali oni na atmosferę w miejscu pracy (37 proc. wskazań) i brak wyzwań (34 proc.). Jest to grupa, która częściej niż pozostałe wskazywała także na problem zarządzania w firmie (39 proc.). - O ile zmiana pracy najczęściej wiąże się z chęcią poprawienia sytuacji finansowej na lepszą, to dane z naszego kolejnego raportu pokazują, że równie istotnymi powodami są problem mikrozarządzania oraz niesprzyjająca atmosfera w pracy. Tzw. micromanagement najboleśniej dotyka tych najbardziej doświadczonych pracowników i pracowniczki IT - mówi Magdalena Gawłowska-Bujok, chief operating officer w No Fluff Jobs. - W zrealizowanym wspólnie z Uniwersytetem SWPS badaniu czytamy także, że największą bolączką juniorów jest brak możliwości rozwoju. Jako firma stale podkreślamy, że wspieranie najmłodszych stażem to długofalowa inwestycja, która może przynieść niesamowite korzyści, zwłaszcza w dobie niedoborów kadrowych w branży IT - dodaje Gawłowska-Bujok. Źródło: No Fluff Jobs, SWPS Z kolei Łukasz Skorupski, dyrektor kreatywny Uniwersytetu SWPS oraz pomysłodawca raportu zauważa, ze w pracy spędzamy 8-10 godzin dziennie. - To miejsce, w którym chcemy nie tylko realizować się zawodowo, ale też po prostu dobrze się czuć. A to jest ściśle powiązane z atmosferą, jaka panuje w zespole, dobrą komunikacją i zarządzaniem, które nie jest skupione jedynie na wyznaczaniu celów i zadań. Umiejętności intra- i interpersonalnych nie da się nauczyć z dnia na dzień. Powinien być to przemyślany proces. 56,3 proc. rekruterów podkreśla, że to właśnie kompetencje miękkie decydują o zatrudnieniu – mówi Łukasz Skorupski. Czytaj też: Podwyżki to drugie imię tej branży. Pensje znowu poszły w górę - Raport „Kompetencje w IT. Perspektywy kandydatów, specjalistów i rekruterów” potwierdza, że to, na co zwracamy szczególną uwagę na Uniwersytecie SWPS, czyli kształcenie zdolności interpersonalnych, jest istotne na każdym etapie rozwoju zawodowego. Dlatego dla pracowników branży IT ważne jest nie tylko wynagrodzenie finansowe, ale również zapewnienie im i ich przełożonym przestrzeni do rozwoju takich umiejętności jak komunikacja, asertywność, kreatywność czy dbanie o własny dobrostan - dodaje. IT ruszyło po podwyżki Wszystko wskazuje na to, że oczekiwania płacowe specjalistów IT będą coraz wyższe. Według najnowszego badania Antal Market Research aż 88 proc. specjalistów i menedżerów z obszaru IT zwiększyło swoje oczekiwania finansowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy. A kwoty oczekiwanych podwyżek nie są małe. Kobiety średnio oczekują 2170 zł netto miesięcznie podwyżki, a mężczyźni 3020 zł netto. Jeżeli chodzi o poziom zajmowanego stanowiska, to największego wzrostu płac oczekują seniorzy - 3349 zł netto. A 28 proc. wszystkich badanych specjalistów i menedżerów podniosło swoje oczekiwania o więcej niż 4000 zł netto. Za rosnącymi oczekiwaniami stoi kilka równocześnie występujących czynników, jednak najsilniejszym z nich jest rosnąca inflacja, którą wskazuje ponad połowa respondentów. - Przedstawione wyniki pokazują, że obecna sytuacja inflacyjna oraz wprowadzane zmiany podatkowe widocznie znajdują odzwierciedlenie w oczekiwaniach finansowych kandydatów. IT to jedna z branż, w których wzrost nastąpił najszybciej. Wynika to zapewne z faktu, że to właśnie sektor IT jest jednym z obszarów, w których najczęściej wybieraną formą współpracy jest B2B, a nowe regulacje ten obszar obciążą najbardziej. Przeprowadzone badanie pokazuje, że średni wzrost oczekiwań został odnotowany na poziomie 3 tys. zł, ale warto tutaj podkreślić, że w rozmowach ze specjalistami pojawiają się też znacznie wyższe wzrosty, nawet o 8-10 tys. - podkreśla Karolina Bucka, team leader w Antal IT Services.

