Zarabiają nawet 23 tys. zł miesięcznie, lecz dobrym zarobkom towarzyszy ogromna odpowiedzialność

Od niespełna 5 tys. zł do ponad 23 tys. zł - tak prezentują się widełki płac dla księgowych. Czy takie zarobki skłaniają respondentów do zmiany pracy? Im są wyższe, tym chęć zostania w firmie też jest większa. 3 na 5 osób z pensją poniżej średniej krajowej myśli o zmianie pracy.

To wszystko powoduje, że rośnie zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę księgową z umiejętnościami technicznymi i biegle władającą językiem angielskim. Wyraźnie widać, że ta tendencja się utrzyma, a wymagania dotyczące branży księgowej będą coraz większe. To, jak zauważa Adrian Szymański z zespołu HRK Finance, dla księgowych może być sporą szansą rozwojową.

- Zmieniające się oczekiwania klientów i przedsiębiorców powodują, że księgowi mają szansę przejścia z tradycyjnej roli wykonawcy zadań do obowiązków doradcy biznesowego. Mogą wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie do wspierania klientów w podejmowaniu decyzji finansowych, optymalizacji procesów księgowych i osiągania celów biznesowych - ocenia Adrian Szymański.

Księgowi chętni do poszerzania swoich kompetencji, głównie z obszaru finansów

Jednak do tego muszą być nastawieni na ciągłe doszkalanie się i aktualizowanie swojej wiedzy. Czy tak jest? Wyniki przygotowanego przez firmę doradztwa personalnego HRK i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie badania “Księgowi 2023. Perspektywa kandydatów i kandydatek” pokazują, że tak jest. Księgowi i księgowe są otwarci na ciągłą aktualizację wiedzy i nabywanie nowych kompetencji, głównie w obszarze finansów. Wartością dodaną w tej branży jest możliwość uzyskiwania specjalistycznych uprawnień, które pozwalają na osiągnie kolejnych szczebli kariery. Ponad 1/4 respondentów ukończyła studia podyplomowe w zakresie finansów lub otrzymała certyfikację wydaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (53 proc.).

Księgowi i księgowe są otwarci na ciągłą aktualizację wiedzy i nabywanie nowych kompetencji, głównie w obszarze finansów (fot. Shutterstock)

Najbardziej problematycznym obszarem w branży jest nauka języków obcych. Księgowi i samodzielni księgowi, którzy od lat obejmują te same stanowiska, potrzebują stałości i niechętnie podejmują się kursów języka obcego. Większość z nich posługuje się angielskim na poziomie A1 oraz A2. Z kolei biegłym angielskim mogą pochwalić się osoby na stanowiskach managerskich i dyrektorskich (69 proc.).

Warto podkreślić, że z badania wynika, iż ukończenie studiów podyplomowych daje księgowym lepsze perspektywy finansowe. Osoby, które ukończyły studia podyplomowe mogą liczyć na wyższe widełki płacowe, średnio powyżej 14 000 zł brutto.

Grafika: raport 'Księgowi 2023. Perspektywa kandydatów i kandydatek'

- Księgowość wymaga znajomości prawa podatkowego, ustaw oraz rozporządzeń. Zdobycie certyfikatu nie zwalnia z obowiązku dalszego podnoszenia kwalifikacji i nabywania nowych umiejętności. Zmieniające się przepisy czy postępujący proces cyfryzacji wymagają od księgowych stałego aktualizowania wiedzy. Daje to większe poczucie bezpieczeństwa nie tylko księgowemu, ale także jego pracodawcy czy klientowi. Zawód księgowego związany jest z ogromną odpowiedzialnością. Zrozumiałe jest zatem, że pracodawcy poszukują wykwalifikowanych specjalistów, którym będą mogli zaufać – mówi Katarzyna Tomala z Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Księgowi mają coraz więcej pracy, czy ich wynagrodzenia też są coraz wyższe?

Autorzy badania zapytali również o średni poziom miesięcznego wynagrodzenia brutto. Osoby na stanowiskach asystenckich zarabiają średnio poniżej 5 000 zł. Wśród młodszych księgowych przeważa wynagrodzenie 5000-7000 zł. Na podobne wynagrodzenie mogą liczyć księgowi i samodzielni księgowi.

Grafika: raport 'Księgowi 2023. Perspektywa kandydatów i kandydatek'

Osoby na stanowiskach kierowniczych, zastępcy głównego księgowego oraz główni księgowi zarabiają średnio między 10 001 a 14 000 zł. Na wynagrodzenie rzędu 14 001-16 000 zł, a czasem nawet powyżej 23 000 zł mogą liczyć managerowie i dyrektorzy działów księgowych.

Czy takie zarobki skłaniają respondentów do zmiany pracy? Okazuje się, że 3 na 5 osób z wynagrodzeniem poniżej średniej krajowej myśli o zmianie pracy. Tylko 37 proc. biorących udział w badaniu, którzy zarabiają powyżej średniej – od 8000 aż do 23 000 zł, myśli o przejściu do innej firmy. Wyższe wynagrodzenie, regularne podwyżki, ciągłość i pewność zatrudnienia motywują księgowych do rozwoju w strukturach jednej organizacji, tym bardziej, że w Europie mierzymy się z wysoką inflacją i kryzysem gospodarczym.

Autorzy badania zapytali również, jak wygląda kwestia podwyżek w branży. Okazało się, że blisko 3/4 osób, które od stycznia 2023 do dziś otrzymały podwyżkę, nie planuje zmiany pracy. Z kolei aż 51 proc. pracowników, którym nie zwiększono wynagrodzenia w tym roku, planuje znaleźć korzystniejszą ofertę zatrudnienia.

Co jeszcze zachęciłoby do pozostania w firmie? W zestawieniu wysoko uplasowała się nieduża odległość biura od miejsca zamieszkania (43 proc.), zapewnienie przez pracodawcę wsparcia merytorycznego (29 proc.), jasna ścieżka rozwoju i pokonywania kolejnych szczebli kariery (29 proc.). Istotny okazał się też wizerunek i opinie o pracodawcy (26 proc.).

Z badania wynika, że jeśli chodzi o benefity pozapłacowe, to wśród księgowych największą popularnością cieszą się prywatna opieka zdrowotna (54 proc.), budżet rozwojowy przeznaczony na szkolenia zewnętrzne (46 proc.), który jest na równi z dodatkami świątecznymi w postaci bonów lub premii.

Grafika: raport 'Księgowi 2023. Perspektywa kandydatów i kandydatek'

Na drugim miejscu wśród świadczeń pozapłacowych uplasowała się karta sportowa (42 proc.), dalej możliwość udziału w szkoleniach wewnętrznych (35 proc.), system premiowy (32 proc.), a także wyjazdy integracyjne (27 proc.).

Z kolei najmniej pracodawców zapewnia pracownikom samochód służbowy (11 proc.) i ubezpieczenie OC 11 proc. (odsetek osób z benefitami jak samochód czy OC jest tak niski, ponieważ jest to świadczenie przysługujące najczęściej głównym księgowym, managerom i dyrektorom działów księgowych).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl