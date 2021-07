Zarabiaja 4 tysiące miesięcznie, powinni dwa razy więcej. "Tyle możemy zaproponować"

Swój sprzeciw wobec planów rządu w sprawie zamrożenia podwyżek w sferze budżetowej głośno wyrażają zarówno związki zawodowe, jak i sami pracownicy budżetówki. Rozmowy o ewentualnych strajkach trwają. Czy na ulicę ramię w ramię z pracownikami służb mundurowych i urzędników wyjdą inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy?

1500 inspektorów w skali całego kraju wykonuje czynności kontrolne w ramach Państwowej Inspekcji Pracy. To między innymi prawnicy, inżynierowie, rolnicy. Z każdym rokiem inspektorom przybywa obowiązków, co jednak nie oznacza odczuwalnego wzrostu wynagrodzeń. I nic nie wskazuje, by miało się to zmienić w najbliższym czasie.

12 lipca na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego rząd po raz kolejny zadeklarował, że zamierza zamrozić wynagrodzenia w sferze budżetowej na 2022 r. Plany rządu wywołały głośny sprzeciw związków zawodowych, które zapowiedziały radykalne kroki, w tym możliwość protestów. Czy na ulice ramię w ramię z policją, pracownikami urzędów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy sądów wyjdą pracownicy PIP?

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Jako szefowej Państwowej Inspekcji Pracy bardzo trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Podejmę jednak wszelkie działania, żeby zawalczyć o budżet dla samej instytucji, a przede wszystkim pracowników. Prowadzę działania, które mają wykazać, jak bardzo istotna jest praca PIP, szczególnie dla ludzi pracy - wyjaśnia w rozmowie z portalem PulsHR.pl Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy.

Zobacz także: Myślisz, że to tylko dron, a to kontrola. Trzeba będzie mieć się na baczności

Jak zauważa, wzrost wynagrodzeń w PIP jest wyjątkowo istotny, bo już dziś instytucja zmaga się z problemami z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry.

- Doceniam wsparcie partnerów społecznych, zarówno przedstawicieli pracowników, jak i pracodawców, popierających podwyżki w sferze budżetowej. Kwestia wynagrodzeń w PIP jest niezwykle istotna. Już teraz obserwujemy problem w pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanych pracowników. Nasi inspektorzy to nie są tylko prawnicy. To także inżynierowie z branż, które są bardzo pozyskiwane na rynku pracy, i to za zdecydowanie inne wynagrodzenia niż te, które możemy im dziś zaproponować - dodaje.

Inspekcja potrzebuje i poszukuje inżynierów budownictwa czy energetyki.

Stawka dwa razy mniejsza niż powinna

Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediana zarobków inspektorów PIP wynosi 3218 zł netto (4440 zł brutto). Biorąc pod uwagę stawki branżowe na rynku, ciągłą potrzebę szkolenia i uzupełniania wiedzy (zmiany prawa krajowego i unijnego, skomplikowane zagadnienia prawa pracy), dość stresującą pracę i długi okres przygotowania do zawodu - to zdecydowanie za mało, by przyciągnąć do pracy najlepszych.

Samo wyszkolenie inspektora do tego, by mógł on wykonywać profesjonalnie swoje zadania to 3-letni proces.

- Biorąc to pod uwagę, myślę, że poziom wynagrodzeń powinien być adekwatny do tego, co dzieje się na rynku pracy. Przygotowujemy specjalny raport, z którego wynika, że na przykładzie inżynierów wynagrodzenie, które powinniśmy proponować na starcie, powinno kształtować się w granicach 8 tys. złotych. My możemy zaproponować 4 tysiące złotych brutto - dodaje prezes PIP.

Zobacz: Inspektorzy pracy dostaną dodatkowy urlop