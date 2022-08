Zaniżają pensje pielęgniarkom i położnym. "Nadużycia zgłaszajcie do PIP"

Do NRPiP trafiają informacje na temat nieprawidłowości w sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych (fot. Unsplash/Maxim Tolchinskiy)

Do NRPiP trafiają informacje na temat nieprawidłowości w sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych (fot. Unsplash/Maxim Tolchinskiy)

W związku z powtarzającymi się przypadkami nieuprawnionego zaniżania wynagrodzeń przysługujących pielęgniarkom i położnym, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyjęła stanowisko, w którym apeluje o zgłaszanie każdego takiego przypadku do Państwowej Inspekcji Pracy.

Do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych trafiają informacje na temat nieprawidłowości w sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych o różnym poziomie wykształcenia i kwalifikacji, zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

To, jak podkreśla Izba, jest nie tylko sprzeczne z zapisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych czy przepisami Kodeksu pracy, ale zagraża również prawidłowemu funkcjonowaniu podmiotów leczniczych i w konsekwencji stwarza ryzyko dla pacjentów objętych opieką przez te placówki.

- Jako przedstawiciele środowiska jednoznacznie krytycznie oceniamy praktyki osób zarządzających podmiotami leczniczymi polegające na arbitralnym nieuznawaniu kwalifikacji posiadanych przez pielęgniarki i położne oraz zaniżanie wynagrodzenia zasadniczego przysługującego specjalistom medycznym - komentuje sprawę Zofia Małas, prezes NRPiP.

NRPiP przypomina, że w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. wskazano, że jej celem było zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom, poprzez premiowanie i promowanie za pomocą wyższych współczynników pracy kadry medycznej o wyższych kwalifikacjach.

Wolą ustawodawcy było przypisanie współczynnika pracy do wykształcenia, które zostało nabyte przez pielęgniarkę lub położną. Dlatego też ustawodawca posługuje się sformułowaniami „pielęgniarka, która uzyskała tytuł specjalisty”, „pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa”, „położna z tytułem magister położnictwa”.

Jak wyjaśnia NRPiP, ustawa wprost zatem odnosi się do kwalifikacji posiadanych, a ustawodawca wyraźnie powiązał wysokość współczynnika pracy z kwalifikacjami posiadanymi przez pielęgniarkę lub położną. Tym samym - w opinii rady - wypowiedzenia zmieniające warunki pracy pielęgniarkom i położnym, którym oferuje się niższy współczynnik pracy (0,94) pomimo posiadania wykształcenia właściwego dla współczynników 1,02 lub 1,29 są nieważne jako mające na celu obejście zapisów ustawy.

Prawa pielęgniarek i położnych

Rada przypomina, że pielęgniarka i położna, która otrzyma wypowiedzenie zmieniające warunki pracy/płacy ma prawo odmówić zaproponowanych, nowych warunków pracy i płacy, a przez okres wypowiedzenia należy jej się dotychczasowe wynagrodzenie. Może też dochodzić odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, gdy nie przyjmie nowych warunków lub dochodzić odprawy w związku z tym, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn dotyczących pracodawcy. Może też żądać uznania wypowiedzenia zmieniającego za nieważne na podstawie art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy.

- Oczekujemy od kierowników podmiotów leczniczych prawidłowego, zgodnego z literą prawa oraz intencją ustawodawcy, stosowania zasad ustalania najniższego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a także zaniechania niezgodnych z prawem, godzących w prawa pracownicze personelu medycznego, a także narażających bezpieczeństwo prawne samych podmiotów leczniczych, praktyk polegających na nieuznawaniu posiadanych przez pielęgniarki położne kwalifikacji – mówi Sebastian Irzykowski, wiceprezes NRPiP.

NRPiP apeluje, aby wszystkie przypadki niestosowania się pracodawców do obowiązujących przepisów, zgłaszać do właściwej ze względu na miejsce wykonywania pracy Państwowej Inspekcji Pracy, a w przypadku podmiotów leczniczych działających

w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej albo jednostki wojskowej – do właściwego podmiotu tworzącego; a w razie wystąpienia trudności ze zgłoszeniem nieprawidłowości ww. organom, sugeruje kontakt z OIPiP lub NIPiP.

Ile zarabiają pielęgniarki i położne

Od 1 lipca weszły w życie podwyżki dla pracowników zawodów medycznych, również dla pielęgniarek i położnych. Po zmianach ich pensje prezentują się następująco:

- mgr pielęgniarstwa ze specjalizacją: z 5 478 zł do 7 304,66 zł brutto – wzrost o 1 827 zł,

- mgr pielęgniarstwa bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775,78 zł brutto – wzrost o 1 590 zł,

- pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 322,78 zł brutto – wzrost o 1 550 zł.

Przy czym jest to najniższe wynagrodzenie - co znaczy, że pielęgniarki nie mogą zarabiać mniej niż ustalono. Ale mogą zarabiać więcej. Do podanych wyżej kwot nie zaliczają się m.in. dodatki za pracę w święta i weekendy czy za wysługę lat.