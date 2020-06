Zamrożenie płacy minimalnej? "Należy powstrzymać się z podnoszeniem kosztów pracy"

Konfederacja Lewiatan postuluje utrzymanie wysokości płacy minimalnej w 2021 roku na poziomie roku 2020, tj. kwoty 2 600 zł, a zatem także utrzymanie stawki godzinowej na niezmienionym poziomie 17 zł brutto.

Przypomnijmy, jedną z obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości było podniesienie wysokości płacy minimalnej do 4 tys. zł w 2024 roku. Zaś w 2021 roku wynagrodzenie minimalne miałoby wzrosnąć do poziomu 3000 zł.

Eksperci Lewiatana podkreślają, że w perspektywie 2021 roku kluczowa będzie ochrona miejsc pracy i ograniczanie redukcji zatrudnienia.

- Jeśli chcemy uniknąć kłopotów na rynku pracy w kolejnym roku, w ryzach trzymać musimy wszelkie inicjatywy związane ze wzrostem kosztów pracy - komentuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, przewodniczący zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS, w którym prowadzone są negocjacje.

Również eksperci z branży HR – podobnie jak rok wcześniej – mają wątpliwości dotyczące wzrostu płacy minimalnej. Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service, popiera postulat Konfederacji Lewiatan.

- Epidemia COVID-19 zaskoczyła wszystkich. Jej skutki będą dotkliwe dla większości sektorów gospodarki. W związku z tym, należy powstrzymać się z podnoszeniem kosztów pracy, w tym z podnoszeniem płacy minimalnej. Każda taka podwyżka to zagrożenie dla miejsc pracy i stabilności funkcjonowania zwłaszcza małych przedsiębiorstw, które każde podniesienie płacy minimalnej odczuwają dotkliwie. Dlatego postulat związany ze wstrzymaniem podnoszenia płacy minimalnej, w aktualnych warunkach, wydaje się jak najbardziej uzasadniony - komentuje Inglot.

Wątpliwości, czy płaca minimalna powinna wzrosnąć, ma również Mateusz Żydek, ekspert agencji zatrudnienia Randstad.

- Już pod koniec zeszłego roku sygnalizowaliśmy, że zapowiedziana skala podwyżek płacy minimalnej może odbić się na rynku pracy i skłonić firmy do większej rezerwy w kwestii zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Nasze badania potwierdziły obawy. Na początku roku wzrosła liczba pracodawców, którzy sygnalizowali redukcję zatrudnienia i to do poziomu dawno nienotowanego w naszych analizach. Od tamtej pory rynek zmienił się diametralnie za sprawą COVID-19. Pracodawcy jeszcze częściej sygnalizują trudne decyzje w obszarze zatrudnienia. Wzrost płacy minimalnej w kwocie zadeklarowanej wcześniej przez rząd na pewno nie poprawi tej sytuacji – ocenia Żydek.

Koszty pracy nie powinny rosnąć

Michał Młynarczyk, prezes Devire oraz członek zarządu Polskiego Forum HR, zwraca uwagę, że dalszy wzrost płacy minimalnej może być dużym zagrożeniem dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególnie w sytuacji, w której firmy borykają się z konsekwencjami pandemii. Potwierdzeniem są wyniki najnowszego raportu Devire „Wpływ koronawirusa na polskie przedsiębiorstwa”, w którym aż 7 na 10 decydentów przyznaje, że pandemia ma negatywny wpływ na kondycję ich firm.

- W tym momencie jakiekolwiek ruchy, które zwiększą koszty pracy, będą miały tragiczne skutki dla przedsiębiorstw. Wraz z koniecznością wypłacania pracownikom wyższych wynagrodzeń, zwiększą się koszty prowadzenia firm, które nierzadko już dziś są na granicy rentowności lub w krótkiej perspektywie po prostu nie przetrwają zwiększenia się wydatków – komentuje Michał Młynarczyk.

W podobnym tonie wypowiada się Agnieszka Kolenda, executive director z Hays Poland. Jak zauważa, zmiany, które zaszły w gospodarce w ostatnich miesiącach, były na tyle dynamiczne i znaczące, że dotychczasowe strategie rozwoju rynku pracy wymagają dogłębnej analizy i ewentualnego dopasowania ich do nowych okoliczności.

- Dokonując jakichkolwiek zmian, z pewnością należy wziąć pod uwagę możliwe szanse i zagrożenia, a następnie wypracować takie rozwiązania, które będą brały pod uwagę zarówno interesy pracodawców, jak i pracowników. Zachowanie miejsc pracy jest obecnie niezwykle istotne dla obu stron. Pracownicy nierzadko mierzą się z obawami na temat swojej sytuacji zawodowej, a pracodawcy biorą pod uwagę zapotrzebowanie na kompetencje, które może pojawić się w firmie w perspektywie kilku miesięcy. Wraz ze znoszeniem kolejnych obostrzeń i powrotem przedsiębiorstw do standardowej formy działania, istnieje prawdopodobieństwo, że w przypadku przeprowadzenia zwolnień, wkrótce niezbędne będzie szybkie znalezienie zastępstwa. Wielu pracodawców postrzega obecną, trudniejszą sytuację jako tymczasową, stąd też szukając oszczędności, często korzystają z rozwiązań innych niż zwolnienia – ocenia Agnieszka Kolenda.

Warto spojrzeć na wyniki badania przeprowadzonego przez Hays Poland w maju bieżącego roku, z których wynika, że pracodawcy w głównej mierze skupili się na obniżeniu kosztów stałych, związanych z prowadzeniem działalności. Na takie rozwiązanie zdecydowało się aż 81 proc. firm.

Redukcja kosztów pracy była wprowadzana w organizacjach prawie zawsze jako kolejny etap wdrażanego planu oszczędności. Przy czym nie zawsze oznaczało to zwolnienia, gdyż bardzo często firmy decydowały się na ograniczenie np. liczby benefitów, zawieszenie premii czy też zmniejszenie wymiaru etatów. Jednocześnie aż 76 proc. pracowników byłoby gotowych zaakceptować zmianę warunków zatrudnienia, jeśli miałoby to pozwolić na zachowanie miejsca pracy. Przy czym obniżenie pensji jest akceptowalne dla zaledwie 32 proc. z nich, co podkreśla wagę wynagrodzenia i aspiracje finansowe pracowników, również w obecnej sytuacji na rynku.

- Z pewnością jest to argument, który należy wziąć pod uwagę, planując zmiany strategii zatrudnienia - zaznacza Kolenda.

Wyższa płaca minimalna doprowadzi do wzrostu inflacji (Fot. Shutterstock)

Szara strefa wzrośnie

Michał Młynarczyk zauważa też, że dotrzymanie obietnic wyborczych przez PiS wpłynie na znaczne zwiększenie się szarej strefy, z czym polski rząd walczy od lat. Jego zdaniem taki przyrost płac jest zbyt gwałtowny.

- Wyższa płaca minimalna doprowadzi również do wzrostu inflacji – nagle więcej ludzi będzie stać na podstawowe produkty i usługi. Z kolei firmy będą starały się przerzucić większe koszty na swoich klientów/konsumentów, podnosząc ceny – dodaje prezes Devire.

Warto dodać, że nie tylko płaca minimalna wzrośnie. Taki zabieg wymusi na pracodawcach podwyżkę płac pozostałych pracowników, zajmujących wyższe stanowiska, posiadających wyższy staż.

- W konsekwencji wzrost płacy minimalnej może pogłębiać problemy z rentownością firm oraz stanowić zaporę dla prowadzenia działalności, szczególnie w słabiej rozwiniętych regionach Polski – podkreśla Michał Młynarczyk.

Brak zgody związkowców

Pomysł Konfederacji Lewiatan skrytykowali związkowcy ze Związkowej Alternatywy.

- W czasie kryzysu istotne jest, by zachować dynamikę popytu wewnętrznego i poziom konsumpcji. Obniżanie płac niewątpliwie przyczyniłoby się do pogłębienia negatywnych zjawisk na rynku pracy i gospodarce. Dlatego apelujemy do rządu o realizację obietnic wyborczych i podniesienie płacy minimalnej w przyszłym roku do 3000 zł brutto - mówi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Związek przypomina, że roczny poziom inflacji wciąż przekracza 3 proc., a ceny żywności wzrosły w ciągu ostatniego roku o blisko 8 proc.

- Zamrożenie płacy minimalnej oznaczałoby zatem spadek realnych płac najgorzej opłacanych pracowników i wzrost skali ubóstwa wśród osób pracujących - alarmuje Szumlewicz. Jak podkreśla, w czasie kryzysu kluczowym wyzwaniem państwa jest przeciwdziałanie spadkowi płac i ograniczenie ubóstwa.