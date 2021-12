Za ochronę zapłacimy więcej. Ludzie nie chcą pracować za minimalne stawki

Wzrost minimalnego wynagrodzenia, niska stopa bezrobocia oraz najwyższa od lat inflacja to główne powody silnej presji ze strony pracowników na wzrost wynagrodzeń. Co to oznacza? Przede wszystkim podniesienie stawek za usługi m.in. w branży ochroniarskiej. Tomasz Wojak, prezes Polskiego Związku Pracodawców Ochrony nie ma wątpliwości, że w 2022 roku klienci firm ochroniarskich zapłacą więcej.

W 2022 roku klienci firm ochroniarskich zapłacą więcej (fot. Pixabay)

- Stawka minimalna w ciągu pięciu lat wzrosła o 70 proc. W 2018 roku wynosiła 1 750 zł miesięcznie. Od nowego roku - już ponad 3 000 zł. Sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na wzrost kosztów usług w branży ochrony – komentuje prezes Polskiego Związku Pracodawców Ochrony oraz prezes Seris Konsalnet Tomasz Wojak. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, rośnie wysokość minimalnej stawki godzinowej stosowanej w umowach cywilnoprawnych. W 2022 r. wyniesie ona 19,70 zł (o 1,40 zł więcej w stosunku do 2021 r.).

Podwyżka minimalnej płacy to jednak niejedyny czynnik, który wpłynie na podwyżkę cen usług

w przyszłym roku. Niska stopa bezrobocia (5,9 proc.) powoduje bardzo duże trudności

w znalezieniu pracowników. Wywołuje ona również konkurencję płacową między przedsiębiorcami. Jak podkreślają przedstawiciele branży ochroniarskiej, brakuje chętnych do pracy za minimalne wynagrodzenie. Zauważalny jest także odpływ pracowników do sektorów, w których wynagrodzenia są wyższe, a takie oferty można znaleźć w branży np. handlowej i logistycznej.

Wpływ na wzrost kosztów ma najwyższa od dekady i wciąż rosnąca inflacja (obecnie ponad 7 proc.). Powoduje ona nie tylko większą niż wcześniej presję pracowników na podwyżki, ale także znaczący wzrost cen. Jednocześnie w górę poszły ceny paliwa (o 19 proc. w 2021 r.), mundurów, materiałów biurowych oraz energii elektrycznej

(o 8 proc. w 2021 r.).

- Wszystkie powyższe elementy muszą wpłynąć na wzrost cen usług. Branża ochrony pracuje na niskiej marży i nie jest w stanie wziąć na siebie rosnących kosztów zarówno wynagrodzeń jak i rosnących kosztów związanych z prowadzeniem biznesu - dodaje Wojak.

