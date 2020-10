Wzrost wynagrodzeń wyższy niż zakładano. Zatrudnienie też zaskoczyło

We wrześniu 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 5,6 proc. w ujęciu rok do roku wyniosło 5371,56 zł. Z kolei przeciętne zatrudnienie było niższe o 1,2 proc. rok do roku (6312,4 tys.). To ostatni miesiąc, kiedy wyniki są tak dobre - przestrzegają ekonomiści.

Autor:Katarzyna Domagała-Szymonek

• 19 paź 2020 11:25





To ostatni miesiąc, kiedy wyniki są tak dobre - przestrzegają ekonomiści. (fot. Shutterstock.com)

Główny Urząd Statystyczny podał dane na temat wynagrodzenia i zatrudnienia za wrzesień.

Wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 5,6 proc. w ujęciu rok do roku - sięgnęło 5371,56 zł. Zatrudnienie okazało się niższe o 1,2 proc. rok do roku - to w zeszłym miesiącu 6312,4 tys.

Wielki wzrost zachorowań na Covid-19, coraz powszechniejsza kwarantanna, ponowne mocniejsze restrykcje niewątpliwie negatywnie odbiją się na jednak przedsiębiorstwach i całej gospodarce już w niedalekiej przyszłości - przestrzegają ekonomiści..

"Mieszane dane z rynku pracy za wrzesień. Zatrudnienie spadło trochę mocniej od oczekiwań (o 1,2 proc. rok do roku) – efekt przywracania czasu pracy do stanu sprzed pandemii wygasa. Z kolei płace wzrosły zaskakująco mocno o 5,6 proc. rok do roku, choć wygląda to bardziej na jednorazowy wyskok" - komentują analitycy z banku Pekao.

Zatrudnienie we wrześniu

Z danych GUS wynika, że w sektorze przedsiębiorstw obserwowaliśmy dalsze przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii, a także przyjęcia do pracy.

Dane GUS

"Przełożyło się to na wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,3 proc. w porównaniu z sierpniem 2020 (w sierpniu w stosunku do lipca zaobserwowano wzrost o 0,7 proc.). W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku we wrześniu 2020 nadal widoczny był spadek przeciętnego zatrudnienia (o 1,2 proc.), lecz w mniejszym stopniu niż w poprzednim miesiącu, kiedy wynosił 1,5 proc." - informuje GUS.

GUS podaje, że w związku z pandemią, od marca do maja 2020 odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia miesiąc do miesiąca, a w kolejnych miesiącach 2020 r. zaczął się jego wzrost - kontynuowany także we wrześniu 2020, aczkolwiek w mniejszym stopniu niż w poprzednich miesiącach. Tak wyraźne zmiany przeciętnego zatrudnienia w trakcie roku nie występowały w ubiegłych latach.

Mieszane dane z rynku pracy za wrzesień. Zatrudnienie spadło trochę mocniej od oczekiwań (o 1,2% r/r) – efekt przywracania czasu pracy do stanu sprzed pandemii wygasa. Z kolei płace wzrosły zaskakująco mocno o 5,6% r/r, choć wygląda to bardziej na jednorazowy wyskok. pic.twitter.com/9I1I8XaJnn — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) October 19, 2020 Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego zwraca uwagę, że skoro w opisie GUS nie pojawiła się już informacja, że następowało dalsze powracanie pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych, to należy domniemywać, że proces już w firmach zakończono. Wynagrodzenie we wrześniu We wrześniu - w porównaniu z sierpniem - odnotowaliśmy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 0,6 proc. Jak tłumaczy GUS, spowodowane to było m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, które - wraz z wynagrodzeniami zasadniczymi - również zaliczane są do składników wynagrodzeń. Dane GUS Będzie gorzej - Wrzesień był kolejny miesiącem, który - z jednej strony przyniósł - przyspieszenie rocznego tempa wzrostu przeciętnej płacy w sektorze przedsiębiorstw, a z drugiej - dalsze zmniejszanie rocznego tempa spadku zatrudnienia. Dane potwierdziły tym samym dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy - komentuje dane GUS Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego. Jak wskazuje Kurtek, choć dane dotyczące płac i zatrudnienia dla sektora przedsiębiorstw systematycznie poprawiały się w ostatnim czasie, październik jest tym miesiącem, który może pewne trendy albo zahamować, albo wręcz odwrócić. - Gwałtowny wzrost zachorowań na Covid-19, kwarantanna na coraz szerszą skalę, wprowadzane ponownie restrykcje (w tym te „cięższego kalibru" dotykające aktualnie 70 proc. ludności zamieszkującej Polskę) będą niewątpliwie negatywnie odbijać się na przedsiębiorstwach i całej gospodarce. Aktywność spowalnia i nie obędzie się, niestety, najprawdopodobniej bez ponownej – przynajmniej częściowej - redukcji etatów bądź wynagrodzeń. Pomoc publiczna, która zostanie zapewne uruchomiona, będzie tym razem kierowana raczej „punktowo" - komentuje Monika Kurtek. .@jakubrybacki2: Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 1,2% r/r - nieco mniej niż miesiąc temu. To jednak ostatni miesiąc, kiedy obserwujemy pozytywne efekty związane z przywracaniem zatrudnionych do pracy na pełen etat. pic.twitter.com/Z82wS4MJkX — Polski Instytut Ekonomiczny (@PIE_NET_PL) October 19, 2020 Podobne uwagi ma Jakub Rybacki, ekonomista z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który na Twitterze przyznał, że wrzesień jest ostatnim miesiącem, kiedy obserwujemy pozytywne efekty związane z przywracaniem zatrudnionych do pracy na pełen etat. "W czwartym kwartale spodziewamy się wzrostu liczby bezrobotnych. Słabe wyniki i wzrost zadłużenia firm HoReCa (hotele i gastronomia), branży eventowej czy reklamowej oznaczają konieczność restrukturyzacji zatrudnienia. Sytuacje tych podmiotów skomplikuje druga fala epidemii w Polsce" - napisał ekonomista.

