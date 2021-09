Wzrost wynagrodzeń przyspieszył, ale nie na długo

Jak podaje GUS, w sierpniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosło 6 mln 352 tys. Natomiast przeciętna miesięczna pensja była wyższa o 9,5 proc. rok do roku - wyniosła 5843,75 zł brutto.

Z danych GUS wynika, że w sierpniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw minimalnie obniżyło się względem lipca tego roku o 0,2 proc. Niewielki spadek wynikał m. in. z zakończenia i nieprzedłużania umów terminowych, sezonowości zatrudnienia, a także pobierania przez pracowników zasiłków chorobowych.

Porównując sierpień 2021 r. do analogicznego miesiąca 2020 roku, przeciętne zatrudnienie

wzrosło o 0,9 proc. Jak podają analitycy mBanku, to poniżej oczekiwań.

- W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast od czerwca 2020 r. zaobserwowano jego wzrost. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom. W sierpniu 2021 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie obniżyło się o ok. 9,7 tys. etatów - wyjaśniają analitycy GUS.

Analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego komentując najnowsze dane zauważają, że dynamika zatrudnienia obniżyła się w sierpniu do 0,9 proc., co oznacza likwidację 10 tys. etatów.

- Zmiany zatrudnienia są zróżnicowanie między sektorami. Systematycznie odbija aktywność w branżach usługowych. Spada liczba pracujących w przemyśle, transporcie oraz budownictwie - wskazują ekonomiści PIE na Twitterze.

Jeśli chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, to w sierpniu 2021 r. wyniosło ono 5843,75 zł brutto. W porównaniu z lipcem 2021 r. to minimalny spadek - o 0,1 proc.

Przeciętne wynagrodzenie w sierpniu

GUS zaznacza, że w skali roku (sierpień 2021 r. do sierpnia 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 9,5 proc. Warto przypomnieć, że przed rokiem (sierpień 2020 r. do sierpnia 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 4,1 proc.

Jak podaje GUS, w ciągu ośmiu miesięcy 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 5,1 proc. w sekcji „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” do 12,4 proc. w sekcji „Pozostała działalność usługowa”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 8,3 proc.

- Wzrost wynagrodzeń przyspieszył do 9,5 proc. Dane GUS wskazują, że najszybciej rosną pensje w turystyce, gastronomii oraz pozostałych usługach. Słabnąca koniunktura w sektorze budowlanym oraz obsłudze rynku nieruchomości zaczyna przekładać się na niższe tempo wzrostu płac - komentują ekonomiści z Polskiego Instytutu Ekonomicznego na Twitterze.

Z szacunków PIE wynika, że dynamika wzrostu wynagrodzeń spowolni do 7 proc. na początku 2022 roku.

- Decyzja rządu o podwyżce płacy minimalnej do 3010 złotych powinna mieć niewielkie przełożenie na wzrost średniego wynagrodzenia - skala zmiana jest podobna do 2021 roku - podkreślają eksperci PIE.