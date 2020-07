Wzrost płacy minimalnej o 100 zł? Związki oburzone

- Wzrost płacy minimalnej z 2600 zł do 2700 nie będzie przesadą. Podobnie uważam jeśli chodzi o stawkę godzinową, która może urosnąć wtedy do 18,50 zł. Jesteśmy za tym, aby płace rosły, a nie stały w miejscu. Wzrost płac ma pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych, dlatego sukcesywne podnoszenie płacy minimalnej i stawki godzinowej jest jak najbardziej dobrym i potrzebnym rozwiązaniem dla pracowników - mówił w rozmowie z „Super Expressem” wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

O ile związki zawodowe z pewnością zgadzają się z nim w kwestii konieczności wzrostu płac oraz pozytywnych skutków takiej zmiany, to kwota, o jaką płaca minimalna miałaby wzrosnąć jest im w niesmak. Warto tu przypomnieć, że wzrost płacy do 3000 zł w 2021 r. i 4000 zł w 2023 r. był jedną z obietnic PiS w kampanii przed wyborami parlamentarnymi. W tym roku minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł. Z kolei płaca minimalna to 2600 zł brutto, co stanowi niemal połowę (ok. 47 proc.) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

- Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa z oburzeniem przyjmuje kolejne deklaracje przedstawicieli obozu rządzącego, zgodnie z którymi płaca minimalna w przyszłym roku będzie o wiele niższa niż 3000 zł brutto. Przypominamy, że podniesienie minimalnego wynagrodzenia do 3000 zł w 2021 r. i 4000 zł w 2023 r. było jedną z kluczowych obietnic partii rządzącej w kampanii wyborczej. Dzięki niej Prawo i Sprawiedliwość zdobyło poparcie wielu pracowników o niskich dochodach - komentuje wypowiedź Szweda Piotr Szumlewicz, przewodniczący ZZA.

W jego opinii, jednocześnie rząd wprowadza coraz więcej antypracowniczych rozwiązań, między innymi dając fatalny przykład w spółkach skarbu państwa takich jak PLL LOT, gdzie są promowane umowy śmieciowe i radykalnie obniża się pensje etatowym pracownikom.

- W tej sytuacji domagamy się, by rząd zaprzestał antypracowniczych działań, w tym dotrzymał słowa i podniósł płacę minimalną w przyszłym roku do obiecywanych 3000 zł brutto. Ministrowie chwalą się, że na pomoc przedsiębiorcom wydali już ponad 100 mld zł. Skoro tak olbrzymia jest forma wsparcia dla firm, to trudno nam zrozumieć, dlaczego rząd zamierza zrezygnować z deklarowanego wzrostu płacy minimalnej. Nie godzimy się, by za kryzys płacili pracownicy o najniższych dochodach! komentuje Szumlewicz.

Więcej niż 50 proc.

Jak podaje GUS, w czerwcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 3,6 proc. rok do roku i wyniosło 5286 zł brutto. Wzrost był dużo większy, niż zakładali analitycy, którzy mówili o 1,5 proc. rok do roku.

GUS tłumaczy, że spowodowany był on m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń ), a także w części jednostek przywracaniem wysokości wynagrodzeń do poziomu sprzed pandemii.

Jak zauważa dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP, w skali rocznej wynagrodzenie jest wyższe o 3,6 proc., a na początku roku było to prawie 8 proc., to oznacza, że płaca minimalna 2600 zł w tym roku przekroczy relację 50 proc. do średniej pensji, a w relacji do mediany wyniesie już ponad 55 proc.

- Perspektywa dalszego wzrostu płacy minimalnej może stanowić dodatkową presję do zwolnień, szczególnie w mikrofirmach - przestrzega.