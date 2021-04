Wzrost pensji Polaków zaskoczył nawet ekspertów. "Wynik raczej niespotykany"

W marcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1,3 proc. rok do roku i wyniosło 6 mln 330,3 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 8 proc. rok do roku i wyniosło 5929,05 zł brutto.

Autor:jk

• 21 kwi 2021 11:48





Marzec przyniósł istotne przyspieszenie rocznego tempa wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw (Fot. Shutterstock)

W skali roku (marzec 2021 r. do marca 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło aż o 8 proc. wobec wzrostu o 4,5 proc. rok do roku w lutym 2021 r.

To wynik raczej niespotykany. Ostatnio taki wzrost był obserwowany w styczniu 2012 i był to wówczas "one off" - komentuje Andrzej Kubisiak z PIE.

Jak zauważa Monika Kurek z Banku Pocztowego, rynek pracy w Polsce, mimo wciąż dużych trudności części branż (ograniczenia w ich działalności bądź zamknięcia), nie jest w złej kondycji.

Z najnowszych danych GUS wynika, że w marcu 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5929,05 zł brutto. W porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano wzrost o 6,5 proc.

- Spowodowane było to m.in. wypłatami premii kwartalnych, świątecznych, uznaniowych, motywacyjnych, nagród rocznych, wynagrodzeń za nadgodziny (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń4), a także większą liczbą dni roboczych w marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem - czytamy w raporcie GUS.

Natomiast w skali roku (marzec 2021 r. do marca 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło aż o 8 proc. wobec wzrostu o 4,5 proc. rok do roku w lutym 2021 r., co jest wynikiem

wyższym od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 5,3 proc. w ujęciu rocznym.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu wzrosło aż o 8% r/r i wyniosło 5929 zł brutto 🚀🚀🚀. A tak płace prezentują się w dłuższym okresie, na tle inflacji. pic.twitter.com/XBB0crnL9Z — PKO Research (@PKO_Research) April 21, 2021

- Dzisiejszy wzrost wynagrodzeń z dynamiką +8 proc. rok do roku to wynik raczej niespotykany. Ostatnio taki wzrost był obserwowany w styczniu 2012 i był to wówczas one off - komentuje Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Dzisiejszy wzrost wynagrodzeń z dynamiką +8% r/r to wynik raczej niespotykany. Ostatnio taki wzrost był obserwowany w styczniu 2012 i był to wówczas one off pic.twitter.com/MX2dofWPse — Andrzej Kubisiak (@KubisiakA) April 21, 2021 - Marzec przyniósł istotne przyspieszenie rocznego tempa wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw oraz wyraźne zmniejszenie skali spadku zatrudnienia. Choć generalnie marzec jest pierwszym w tym roku miesiącem, w którym na odczyty wielu danych wpływać będzie niska zeszłoroczna baza odniesienia, to biorąc jednocześnie pod uwagę trzecią falę pandemii koronawirusa w tym czasie, są to bardzo dobre dane. Wynika z nich, że rynek pracy w Polsce, mimo wciąż dużych trudności części branż (ograniczenia w ich działalności bądź zamknięcia), nie jest w złej kondycji. Zapewne odpowiada za to w dużej mierze przemysł, który radzi sobie od początku pandemii znacznie lepiej niż sektor usług. Ponadto problemy odczuwalne już na długo przed pandemią, w postaci kurczącej się podaży rąk do pracy, także mają teraz znaczenie. Istotne jest wreszcie również to, że firmy mają dostęp do tarcz antykryzysowych, które także rynek pracy chronią - komentuje Monika Kurek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Jak wyjaśnia Rafał Benecki, główny ekonomista i dyrektor biura analiz makroekonomicznych ING Banku Śląskiego, firmy wytwórcze, które relatywnie dobrze poradziły sobie ze skutkami pandemii, zdecydowały się wypłacić premie kwartalne i bonusy. - Rosły też wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny – przyspieszenie produkcji i w zestawieniu z rosnącą ilością osób przebywających w marcu na kwarantannie wymusiły niezbędne dostosowania. Możliwe że również tutaj zadziałał efekt bazy, w marcu 2020 bonusy i premie mogły zostać zawieszone, opóźnione z powodu początku pandemii - ocenia ekspert ING Banku Śląskiego. Zatrudnienie w marcu W marcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw utrzymało się na poziomie zbliżonym do notowanego miesiąc wcześniej (spadek o 0,1 proc.) i wyniosło wyniosło 6 mln 330,3 tys. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. odnotowano spadek o 1,3 proc. Jak zauważają analitycy Pekao, marcowe restrykcje uwidoczniły się w zatrudnieniu – liczba etatów spadła o 4 tys. miesiąc do miesiąca, co dało roczną dynamikę -1,3 proc. rok do roku. Z kolei dane z rynku pracy mieszane. Gigantyczny wyskok na płacach (+8% r/r!). Owszem, niska baza odniesienia, ale to i tak znacznie wyżej od oczekiwań. Marcowe restrykcje uwidoczniły się zaś w zatrudnieniu – liczba etatów spadła o 4 tys. m/m, co dało roczną dynamikę -1,3% r/r. pic.twitter.com/PqEBSUHuw4 — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) April 21, 2021 Jak zauważa Rafał Benecki, pomimo wzrostu produkcji firmy nie zdecydowały się na razie na zwiększenie zatrudnienia. - Względem lutego spadło ono nawet o 0,1 proc., a w ujęciu rok do roku było niższe i 1,3 proc. po 1,7 proc. spadku w lutym. Rynek oczekiwał tutaj spadku o 1,2 proc. Rozlanie się trzeciej fali pandemii i dłuższe lockdowny mogły spowodować zwolnienia w sektorach usługowych. Trzecia fala jednak wygasa, firmy w Polsce, korzystające na otwieraniu się światowych gospodarek, powinny zacząć zwiększać zatrudnienie - komentuje Benecki. Jak wskazuje Monika Kurek, kolejne miesiące w 2021 r. będą na rynku pracy nadal kształtowane przez rządowe decyzje związane z pandemią. - Pomimo wciąż dużych obostrzeń w gospodarce w kwietniu, związanych z silną trzecią falą zachorowań na COVID-19, dynamika zatrudnienia może być już dodatnia, a w dalszej perspektywie, wraz z powrotem gospodarki do większej aktywności, wzrosty zatrudnienia powinny przyspieszać. Podobnie powinna kształtować się sytuacja z dynamiką wynagrodzeń - mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego. Monika Kurek zawraca uwagę także na inny aspekt. Jej zdaniem, choć dobra sytuacja na rynku pracy co do zasady bardzo cieszy, jest też druga strona medalu w postaci coraz wyższej inflacji. Wzrost cen w Polsce, najwyższy na tle UE, przyspiesza i w kolejnych miesiącach będzie nadal przyspieszać. Będzie to niewątpliwie coraz większy problem dla RPP (Rady Polityki Pieniężnej - przyp. red.) - dodaje Kurek.

