Wyższy wiek emerytalny? Polacy zgodzą się, jeśli zostanie spełniony ten warunek

Pierwsza opcja może nie wypalić. Z raportu Santander Consumer Bank „Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania” wynika, że 62,5 proc. Polaków nie odkłada regularnie żadnej kwoty – ani na przyszłość, ani na żaden inny cel. W grupie wiekowej od 18 do 29 lat pieniędzy nie oszczędza 81 proc. badanych, a wśród osób po 60. roku życia 78 proc. Najczęściej oszczędzają ludzie od 50. do 59. roku życia – 62 proc.

Demografia nie ułatwia sytuacji młodych. Jak pisze Business Insider, 1 tys. pracowników musi utrzymać średnio 390 emerytów. W 2080 r. liczba ta wzrośnie do 839 osób w wieku poprodukcyjnym. Rozwiązaniem może być oszczędzanie na emeryturę we własnym zakresie lub podwyższenie wieku emerytalnego.

W kolejnych latach będzie tylko gorzej. Pracownicy, którzy przejdą na emeryturę w 2040 roku, otrzymają średnio 37,9 proc. przeciętnej pensji. W 2050 roku będzie to już tylko 29 proc., zaś w 2060 roku stopa zastąpienia wyniesie tylko jedną czwartą kwoty średniej płacy. W 2070 roku emeryci otrzymają 23 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Dane nie pozostawiają wątpliwości - czekają nas niskie emerytury. ZUS oszacował, że w 2030 roku relacja średniej emerytury do przeciętnej płacy wyniesie ponad 48 proc. Oznacza to, że za dziewięć lat przeciętna wysokość emerytury będzie oscylowała w okolicy połowy wynagrodzenia.

Co z drugą opcją? UCE Research na zlecenie Business Insider Polska zapytało Polaków, czy byliby skłonni pracować o rok dłużej, jeśli ich emerytura wzrosłaby o 400 zł. W przypadku kobiet chodziło o pracę do 61. urodzin, a dla mężczyzn - do 66. roku życia.

Okazuje się, że aż 59 proc. ankietowanych poparło takie rozwiązanie. 35 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a kolejne 23 proc. - "raczej tak". "Zdecydowanie nie" odpowiedziało 11,6 proc. respondentów, a "raczej nie" - 12,6 proc. Natomiast 17,1 proc. Polaków nie ma zdania w tej kwestii.

