Wyższy wiek emerytalny "kamieniem milowym w KPO"?

Absolutnie nie ma takiego tematu i nie ma się czego obawiać, Zjednoczona Prawica nie po to wiek emerytalny obniżała, by go teraz podwyższać - powiedział rzecznik PiS Radosław Fogiel, pytany, czy w ramach "kamieni milowych" KPO rząd zobowiązał się do podwyższenia wieku emerytalnego. Fogiel wyjaśnił, że ramach "kamieni milowych" jest mowa tylko o "efektywnym podwyższaniu wieku emerytalnego" (fot. Unsplash)

Radosław Fogiel był pytany w poniedziałek w TV Republika o opinie części posłów PiS twierdzących, że są zaskoczeni niektórymi zapisami porozumienia polskiego rządu z Komisją Europejską, ws. kamieni milowych związanych z Krajowym Planem Odbudowy.

Fogiel został też zapytany, czy w ramach KPO polski rząd zobowiązał się do tego, że będzie podnosił wiek emerytalny.

- Chcę, aby to raz jeszcze jasno wybrzmiało: absolutnie nie ma takiego tematu i nie ma się czego obawiać. Zjednoczona Prawica nie po to wiek emerytalny obniżała, by go teraz podwyższać. To jest coś to charakteryzuje nasze środowisko - dawanie wyboru obywatelom - podkreślił.

Fogiel wyjaśnił, że ramach "kamieni milowych" jest mowa tylko o "efektywnym podwyższaniu wieku emerytalnego". "Efektywne, czyli zachęcanie, żeby nieco później przechodzić na emeryturę" - zaznaczył.

W KPO, czyli dokumencie opisującym sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej. KE zastrzega, że wypłata pieniędzy nastąpi dopiero po wypełnieniu przez Polskę tzw. kamieni milowych, które były przedmiotem negocjacji z Brukselą.

1 czerwca Komisja Europejska zaakceptowała polski KPO. Dzień później w Warszawie gościła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, która spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim, a później z prezydentem Andrzejem Dudą. Później wszyscy troje spotkali się wspólnie z mediami. Szefowa KE zastrzegła, że wypłata pieniędzy z Funduszu Odbudowy nastąpi dopiero po wypełnieniu przez Polskę tzw. kamieni milowych dotyczących oczekiwanych zmian w sądownictwie (chodzi m.in. o likwidację Izby Dyscyplinarnej SN oraz przywrócenie na stanowiska sędziów zawieszonych decyzją tej Izby).

