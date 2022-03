Wyższy próg na świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina, że od 1 marca 2022 r. wzrósł próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Przysługuje ono mieszkańcom, którzy otrzymują świadczenia w wysokości do 1896,13 zł brutto miesięcznie.

Wsparcie uzupełniające przysługuje osobom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji (fot. pixabay.com)

Wspomniane wsparcie uzupełniające zostało uruchomione w październiku 2019 r. z myślą o osobach, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają stwierdzoną w formie orzeczenia całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

Wysokość świadczenia zależy m.in. od łącznej wysokości przysługujących danej osobie świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Do niedawna próg uprawniający do świadczenia wynosił 1772,08 zł brutto miesięcznie, ale od marca br. został podwyższony o ponad 124 zł - do kwoty 1896,12 zł brutto miesięcznie.

- Przy wypłacie tego świadczenia ma zastosowanie zasada złotówka za złotówkę - przypomina MRiPS.

Wprowadzono mechanizm waloryzujący

Wyższy próg jest efektem zmian w ustawie, wprowadzających stały mechanizm waloryzacji progu.

- Będzie on waloryzowany corocznie od 1 marca takim wskaźnikiem, jakim waloryzowane są renty i emerytury - mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2022 r. wyniósł 7 proc. i o tyle wzrósł też próg uprawniający do świadczenia uzupełaniającego dla osób niezdobnych do samodzielnej egzystencji.

Resort rodziny zwraca uwagę, że dodatkowe wsparcie przysługuje od miesiąca, w którym osoby ubiegające się o nie spełniły wymagane w ustawie warunki. Nie może to być jednak wcześniej niż za miesiąc, w którym złożyły wniosek o przyznanie świadczenia.

