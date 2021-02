Wyższe pensje to żaden altruizm. To się opłaca - mówi prezes Costco

Średnia pensja w Costco to 23,5 dolara za godzinę. W Walmarcie 14 dolarów.

26 lut 2021





Costco to trzeci największy detalista świata (fot. Sikander Iqbal/Wikipedia/CC BY-SA 4.0)

Jak pisze serwis barrons.com, amerykańska sieć handlowa Costco podniesie od marca minimalną stawkę godzinową z 15 do 16 dolarów (osoby zatrudnione na godziny to 90 proc. pracowników sieci). Dla porównania minimalna pensja w Walmarcie to 11 dolarów. Średnia godzinowa stawka w Costco to aktualnie 23,5 dolara, w Walmarcie - nieco powyżej 14 dolarów.

Costco nie oszczędza na pracownikach i, jak wynika z danych podanych przez barrons.com, firmie się to opłaca, bo ma ona nietypowy dla branży handlowej, wyjątkowo niski stopień rotacji pracowników. Średnia rotacja w Costco to 12 proc., a wśród osób ze stażem pracy dłuższym niż jeden rok maleje do 6-7 proc. Średnia dla całej branży to ponad 20 proc.

Costco pokrywa też 90 proc. kosztów ubezpieczenia zdrowotnego pracowników, podczas gdy standardem w Stanach Zjednoczonych jest 75 proc.

Zadowolony pracownik nie kradnie

Dobre relacje z pracownikami są jednym z najważniejszych punktów strategii Costco, trzeciego największego detalisty świata (za Walmartem i Amazonem) z rocznymi obrotami powyżej 160 mld dolarów. Firma ma np. najniższy w branży wskaźnik kradzieży - 0,1 proc. całkowitej sprzedaży. Przyjmuje się bowiem, że za 2/3 kradzieży w sklepach odpowiadają nie klienci, a pracownicy - pisze barrons.com.

Prezes Costco W. Craig Jelinek zeznawał w czwartek 25 lutego przed komisją budżetu amerykańskiego Senatu. Powiedział, że średnia płaca godzinowa w jego firmie to "około 24 dolary".

- To nie altruizm - mówił Jelinek, dodając, że płace i benefity, które oferuje Costco dają firmie przewagę konkurencyjną.

- W długim okresie to bardzo opłacalne. Minimalizujemy rotację pracowników, maksymalizujemy ich produktywność, lojalność i oddanie - powiedział Jelinek.

Szef Costco zeznawał podczas debaty dotyczącej podniesienia federalnej minimalnej stawki godzinowej w USA do 15 dolarów.

