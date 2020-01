Wyższe pensje dla policji, strażaków i straży granicznej od lutego? Szybszy dodatek za pozostanie w służbie

Zgodnie z porozumieniem z 8 listopada 2018 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA mieli otrzymać dwie podwyżki: jedną od 1 stycznia 2019 r., drugą od 1 stycznia 2020 r.

Przedstawiciele resortu zapewniają, że pieniądze na podwyżki są i wyższe pensje będą prawdopodobnie już 1 lutego wraz z wyrównaniem za styczeń.

Dodatkowe należności pieniężne dla funkcjonariuszy, którzy po nabyciu uprawnień do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby nadal pozostaną w służbie, wejdą w życie wcześniej aniżeli to zapisano w porozumieniu.

Przypomnijmy, że po długotrwałej akcji protestacyjnej policjantów, strażaków i funkcjonariuszy straży granicznej 8 listopada 2018 r. podpisane zostało porozumienie między przedstawicielami policyjnych związków zawodowych, a kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z nim od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymać mieli podwyżkę w kwocie 655 zł brutto, a od 1 stycznia 2020 r. kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto. MSWiA zobowiązało się ponadto do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze uzyskali też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Realizacji tamtych ustaleń poświęcone było posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, które odbyło się 8 stycznia 2020. Obecny wiceszef MSWiA Maciej Wąsik stwierdził przy tej okazji, że MSWiA jest przygotowane na wdrożenie podwyżki, która ma wejść w życie ze skutkiem od 1 stycznia 2020 r.

– Wiem, że są już porozumienia w poszczególnych służbach ze stroną społeczną w zakresie szczegółowych rozwiązań dotyczących podwyżki, pieniądze w budżecie mamy – prawdopodobnie już 1 lutego ta pensja będzie z wyrównaniem za styczeń – cytuje słowa Macieja Wąsika NSZZ Policjantów.

Jak można przeczytać w serwisie policyjnych związkowców, wiceminister Wąsik, powołując się na słowa ministra Mariusza Kamińskiego, zadeklarował, że dodatkowe należności pieniężne dla funkcjonariuszy, którzy po nabyciu uprawnień do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby nadal pozostaną w służbie, wejdą w życie wcześniej niż to zapisano w porozumieniu. Zgodnie z nim miało to nastąpić nie później niż od 1 stycznia 2021 roku. Dziś przedstawiciele MSWiA oceniają, że prawdopodobnie może to nastąpić już w pierwszej połowie roku 2020.

– Chcę podkreślić jeszcze raz, bo pojawiły się różne niedopowiedzenia – że ma on mieć charakter powszechny. Ten projekt jest już napisany. Przystąpimy do prac nad tą ustawą dosyć szybko. Nie ma żadnych przeciwwskazań – cytuje wiceministra Wąsika serwis NSZZ Policjantów. Jak przyznali uczestnicy spotkania, w dalszym ciągu na rozwiązanie czeka podnoszona przez stronę związkową sprawa zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 roku a przed dniem 1 października 2003 roku. – W momencie podpisywania Porozumienia mieliśmy świadomość, że wiele ważnych punktów nie znalazło w nim miejsca, dlatego istnieje konieczność żeby ponownie przygotować kompleksowy program dla służb mundurowych. Taki program opracowała i przedstawiła niegdyś Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Znalazła się tam na przykład kwestia zmiany systemu kształtowania nakładów na bezpieczeństwo wewnętrzne na wzór systemu obowiązującego w MON albo w ochronie zdrowia, czyli powiązanie nakładów na ten cel z produktem krajowym brutto – powiedział Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów i zarazem Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Podkreślił on, że trzeba jak najszybciej uchwalić program rozwoju kładącego nacisk na znaczny wzrost uposażeń. - Im szybciej go uchwalimy pokazując funkcjonariuszom, kiedy i jakie podwyżki dostaną, tym mniej fachowców stracimy. Uważam, że przy tej okazji powinniśmy też naprawić siatkę płac odbudowując system motywacyjny – dodał. – Kwestia odpłatności za nadgodziny również wymaga modyfikacji. Mieliśmy wrócić do trzymiesięcznego systemu okresów rozliczeniowych. Wprowadzone przepisy nie są w tej chwili zgodne z zapisami porozumienia, chociaż już sama odpłatność za nadgodziny zapewniła dużo więcej racjonalności w planowaniu służb, na co nie wszyscy jeszcze zwrócili uwagę i na pewno jest znaczną wartością dodaną – ocenił Jankowski.

