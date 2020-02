Wyższe pensje, benefity. Firmy chcą zatrzymać Ukraińców

Z „Barometru Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2019 roku” wynika, że już co drugi przedsiębiorca miał problem ze znalezienie kadry ze Wschodu.

Według badań ok. 60 proc. pracowników z Ukrainy, którzy przyjeżdżają do naszego kraju, zostaje tu krócej niż 3 miesiące.

Z danych Personnel Service i Workport wynika, że w pierwszej trójce najlepszych ofert pracy dla Ukraińców w styczniu znajdują się spawacz, murarz i malarz.

Atrakcyjne oferty pracy, system premii oraz benefity pozapłacowe (m.in. dopłaty do zakwaterowania czy wyżywienia) to zdaniem autorów badania efekt trudności z rekrutacją pracowników ze wschodu. Z „Barometru Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2019 roku” wynika, że już co drugi przedsiębiorca miał problem ze znalezienie kadry zza wschodniej granicy.

Pracodawcom zatrudniającym pracowników z Ukrainy w 2018 i 2019 roku zadano pytanie: "Czy z państwa punktu widzenia obecnie jest trudniej o pracownika z Ukrainy?". Okazuje się, że liczba tych, którzy zauważają problem z zatrudnieniem pracowników ze wschodu wzrosła z 14,4 proc. w 2018 roku do 45,8 proc. w roku 2019.

Źródło: Barometr Imigracji Zarobkowej - II półrocze 2019

- Tylko w styczniu pracodawcy z Polski opublikowali na Ukrainie prawie 2 tys. ogłoszeń o pracy w naszym kraju. Poszukiwani są głównie pracownicy niższego szczebla na produkcję czy do magazynów. Coraz częściej widzimy jednak, że waga zaczyna się przesuwać w kierunku wyspecjalizowanych stanowisk. Pracodawcy szukają m.in. spawaczy czy murarzy, którzy mogli liczyć na atrakcyjne stawki zaczynające się od 20 zł netto na godzinę. To w skali miesiąca daje wynagrodzenie na poziomie ok. 3,2 tys. zł, co pięciokrotnie przewyższa pensję minimalną na Ukrainie, która wynosi ok. 670 zł miesięcznie – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert rynku pracy.

Powstrzymać Ukraińców przez wyjazdem

Problemy z zatrudnianiem pracowników ze wschodu zapowiadane są od dłuższego czasu. Największym wyzwaniem będzie bowiem dla pracodawców 1 marca 2020 roku. Właśnie tego dnia na pracowników spoza Unii Europejskiej otwiera się niemiecki rynek pracy.

Choć nasi zachodni sąsiedzi walczą ze spowolnieniem gospodarczym, nadal są dla pracowników ze wschodu atrakcyjnym rynkiem. W przeprowadzonej na zlecenie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia ankiecie zdecydowaną chęć wyjazdu do Niemiec zadeklarowało 15 procent przebadanych Ukraińców. Z badania „Barometr Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2019 roku” wynika, że dla 33,3 proc. Ukraińców to Niemcy są tym krajem, w którym chcieliby pracować. Polska zajmuje drugie miejsce z wynikiem 31 proc. Trzecie Stany Zjednoczone są atrakcyjne tylko dla 17,3 proc. pracowników z Ukrainy. Źródło: Barometr Imigracji Zarobkowej - II półrocze 2019 - Faktycznie Ukraińcy stanowią u nas bardzo liczną grupę pracowników i liberalizacja rynku niemieckiego może budzić obawy, jednak trzeba pamiętać, że nie ma ona polegać na zupełnym otwarciu rynku, a jedynie zrezygnowania z obowiązku testu rynku pracy (tzw. testu pierwszeństwa). Niemcy otwierają się więc na wykwalifikowanych specjalistów, głównie z branży IT, którzy już do tej pory mieli bardzo dużo możliwości wyjazdu za granicę do innych krajów - tłumaczy w rozmowie z portalem PulsHR Joanna Kucharska, dyrektor ds. HR i komunikacji w Sii. Przeczytaj: Polityka migracyjna musi wrócić do założeń sprzed 3 lat Pracownik ze wschodu lekiem na deficyt Z raportu PwC wynika, że do 2025 roku na polskim rynku pracy zabraknie aż 1,5 mln osób, co oznacza konieczność zatrudniania każdego roku dodatkowo aż 300 tys. pracowników. Według badań ok. 60 proc. pracowników z Ukrainy, którzy przyjeżdżają do naszego kraju, zostaje tu krócej niż 3 miesiące. Praca, jaką podejmują, jest de facto pracą dorywczą, a taka nie gwarantuje przedsiębiorcom stabilizacji. Lekiem jest przekonanie ich do pozostania w Polsce na stałe. Na pytanie "Co przekonałoby Cię do pozostania w Polsce na stałe?" blisko 38 proc. (37,8 proc.) odpowiedziało: podniesienie poziomu wynagrodzeń. Dużym problemem są także kwestie formalne. Ponad 30 proc. (31,3 proc.) zwraca uwagę na zmianę przepisów dotyczących formalności związanych z uzyskaniem zgody na pobyt stały. - Rząd we współpracy z przedstawicielami pracodawców, a być może również z agencjami pracy i organizacjami pozarządowymi, powinien opracować długofalowy i realny plan mający na celu zatrzymanie w Polsce pracowników. Polityka migracyjna zainicjowana w 2017 roku była nastawiona na integrację, ułatwienia dla imigrantów i ich rodzin. Te założenia zeszły jednak na dalszy plan i nie są efektywnie wdrażane - podkreśla Katarzyna Bereś, prezes Agencji Pośrednictwa Pracy Polski HR East. Źródło: Barometr Imigracji Zarobkowej - II półrocze 2019 Przeczytaj: Ukraińcy są coraz bardziej wybredni. Wymagania rosną Spawacz, murarz, malarz najlepiej opłacani Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że pracodawcy zaczynają zachęcać pracowników do pozostania w Polsce wysokością zarobków oraz benefitami. Z danych Personnel Service i Workport wynika, że w pierwszej trójce najlepszych ofert pracy dla Ukraińców w styczniu znajdują się spawacz, murarz oraz malarz. W pierwszej trójce najlepszych ofert pracy dla Ukraińców w styczniu znajdują się spawacz, murarz oraz malarz (fot. Pixabay) W przypadku dwóch pierwszych zawodów stawki wahają się od 20 do nawet 27 zł netto na godzinę. Natomiast malarz może liczyć na 17-18 zł netto na godzinę. Podobną stawkę oferuje się operatorom maszyn – 16-18 zł netto na godzinę. Nieco mniej zarabiają pracownicy produkcji i magazynu – od 13 do 14 zł netto na godzinę, ale za to często dodatkowo otrzymują m.in. dopłatę do zakwaterowania, różnego rodzaju dodatki czy premie za frekwencję i wydajność. - W styczniu o pracowników z Ukrainy ubiegały się m.in. takie firmy jak Zara, Biedronka, KFC czy Hyundai. Wśród wymagań dominowało doświadczenie zawodowe, którego pracodawcy oczekują najczęściej, bo to daje im gwarancję, że proces wdrażania pracownika będzie krótszy. Walka o doświadczoną kadrę wykracza poza atrakcyjną stawkę godzinową. W mniej więcej połowie ogłoszeń o pracy znajdują się dodatkowe benefity w postaci premii, dodatków, dopłat do zakwaterowania czy wyżywienia – tłumaczy Yurii Hulets, prezes Workportu i ekspert ukraińskiego rynku pracy. W pierwszej dwunastce najlepszych ofert pracy dla Ukraińców znajduje się również sporo ofert z branży usługowej. Poszukiwano m.in. sprzedawców, kelnerów i pracowników hotelu. Ich stawki wahają się od 14 do 15 zł netto na godzinę. Zarówno sprzedawca, jak i pracownik hotelu mogli liczyć na dodatki i premie, natomiast kelnerzy mieli zapewnione wyżywienie. W zestawieniu znaleźli się również zbrojarze, których poszukiwano w województwach mazowieckim, łódzkim i dolnośląskim. Oferowana im stawka wahała się od 15 do 17 zł netto na godzinę. Jako pracownicy kuchni Ukraińcy mogli zarobić od 12,85 do 14 zł netto na godzinę, natomiast pracownikom pakującym lody oferowano 12,7 zł netto na godzinę. Eksperci Workport wskazują, że to właśnie atrakcyjne benefity, oprócz godzinowej stawki, przyciągają kadrę ze Wschodu. Najczęściej spotykane dodatki to darmowe zakwaterowanie, transport do pracy oraz wyżywienie. Pracodawcy oferują również premie, które potrafią znacznie podnieść wysokość bazowego wynagrodzenia.