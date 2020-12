Wyższe limity dla pracujących emerytów i rencistów

Zmieniły się limity dla dorabiających emerytów i rencistów. ZUS zawiesi im świadczenie, jeśli przekroczą 6 719,70 zł brutto.

Emeryci i renciści od 1 grudnia 2020 roku mogą dorobić więcej do wypłacanego przez ZUS świadczenia. (Fot. Fotolia/DiegoCervo)

Emeryci i renciści od 1 grudnia 2020 roku mogą dorobić więcej do wypłacanego przez ZUS świadczenia.

Dotyczy to osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Limity w dorabianiu są uzależnione od średniej płacy krajowej i zmieniają się co trzy miesiące.

Każdy emeryt i rencista może dorabiać i zwiększyć swoje świadczenie otrzymywane z ZUS. Przy czym powinien uważać na wysokość dodatkowych zarobków. Zbyt wysokie mogą spowodować zmniejszenie, a nawet zawieszenie wypłaty emerytury lub renty.

Jak wyjaśnia ZUS, obostrzenie to dotyczy rencistów oraz wcześniejszych emerytów tzn. osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat (kobiety) i 65 (mężczyźni). Graniczne kwoty przychodu zmieniają się co trzy miesiące, a ich wysokość zależy od wysokości średniego wynagrodzenia w Polsce.

Limit uzależniony od wynagrodzenia

Ponieważ przeciętne wynagrodzenie Polaków wzrosło (w III kw. 2020 roku wyniosło 5168,93 zł przy 5024,48 zł w II kw.), od 1 grudnia wzrósł również limit przychodów dla dorabiających świadczeniobiorców.

Przychód w wysokości do 3 618,30 zł brutto (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale) nie będzie miał wpływu na zmniejszenie świadczenia. Jeśli emeryci lub renciści dorobią więcej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia a tym samym przekroczą 6 719,70 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę ich świadczenia.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

Pracujących emerytów coraz więcej

Z danych ZUS wynika, że w ciągu ostatnich lat liczba pracujących emerytów w Polsce wzrosła 30-krotnie. Najwięcej pracujących emerytów zamieszkuje w województwie mazowieckim (16,1 proc.) i śląskim (15,2 proc.), najmniej natomiast - w województwie podlaskim - 2,1 proc. Województwo śląskie jest jedyne, gdzie wśród pracujących emerytów przeważają mężczyźni - stanowią oni 59,5 proc. tej populacji. Średnio na 1000 osób pobierających emeryturę 131 osób to pracujący emeryci. Najwięcej pracujących emerytów na 1000 osób pobierających emeryturę zamieszkuje województwo wielkopolskie (154) i mazowieckie (153), a najmniej - województwo podkarpackie (82) i świętokrzyskie (95). Inaczej kształtuje się rozkład terytorialny pracujących emerytów w przeliczeniu na 1000 osób pracujących w gospodarce narodowej. Najwięcej pracujących emerytów w przeliczeniu na 1000 osób pracujących w gospodarce narodowej zamieszkuje województwa: zachodniopomorskie (70), śląskie (69), dolnośląskie i łódzkie (po 64), najmniej natomiast - województwa kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie i podlaskie (po 52). Wśród pracujących emerytów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu największą grupą są osoby pracujące na umowę o pracę, stanowią one 39,2 proc. ogółu pracujących emerytów. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność stanowią 29,2 proc. a osoby pracujące na umowę zlecenie 25,8 proc. Podobne udziały można zaobserwować wśród pracujących emerytów podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z tym, że w tym przypadku zdecydowanie przeważają osoby pracujące na umowę o pracę - stanowią oni 57,9 proc., a osoby pracujące na umowę zlecenie - 34,3 proc.

