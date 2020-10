Wyższa płaca minimalna, niskie bezrobocie i 500 plus na każde dziecko pomogły zmniejszyć ubóstwo

Do końca 2019 r. Polska ograniczyła zasięg ubóstwa aż o 4,8 mln osób, czyli ponad 3 razy więcej niż wynikało z rządowego zobowiązania przyjętego w ramach realizacji Strategii Europa 2020. Wpływ na tak dużą poprawę sytuacji miały m.in. niższe bezrobocie, wzrost realnego przeciętnego wynagrodzenia i płacy minimalnej czy rozszerzenie świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci.

Polska bardzo dobrze poradziła sobie z walką z ubóstwem w społeczeństwie. Do końca 2019 r. udało się ograniczyć zasięg ubóstwa aż o 4,8 mln osób, czyli ponad 3 razy więcej niż wynikało z rządowego zobowiązania przyjętego w ramach realizacji Strategii Europa 2020. W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła dziesięcioletnią strategię rozwoju społeczno-gospodarczego nazywaną Strategią Europa 2020. Jednym z pięciu celów Strategii było ograniczenie ubóstwa w UE o 25 proc., co przekłada się na wyjście z ubóstwa 20 mln Europejczyków. W ramach tego celu polski rząd przyjął, że w Polsce będzie to 1,5 mln osób.

– Spadkowi ubóstwa w 2019 r. towarzyszyły korzystne czynniki, m.in. niższe bezrobocie, wzrosty realnego przeciętnego wynagrodzenia i płacy minimalnej czy rozszerzenie świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci. Korzyści najuboższych 20 proc. Polaków z tych pozytywnych trendów były widoczne w dynamice realnych dochodów i wydatków, poza zmianami w 500 plus, które ubogie rodziny i tak otrzymywały ze względu na niskie dochody – mówi dr hab. Ryszard Szarfenberg.

W 2020 roku wzrost wynagrodzeń bił rekordy. Dla przykładu, w grudniu 2019 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5.604,25 zł, co oznacza wzrost o 6,2 proc.. W porównaniu z poprzednim miesiącem oznaczało to wzrost o około 375 zł brutto.

Także w ostatnim roku miała miejsce jedna z większych podwyżek płacy minimalnej. W 2020 płaca minimalna wynosi 2600 zł brutto, a stawka godzinowa 17 zł. Rok wcześniej było to 2.250 zł oraz 14,7 zł.

Jednak Szarfenberg wskazuje, że ta tendencja wzrostowa może zostać zatrzymana przez konsekwencje koronawirusa. Obniżki pensji, rosnące bezrobocie i bierność zawodowa w dwóch pierwszych kwartałach 2020 r. odbiją się negatywnie w danych za cały rok, mimo hamulców w postaci świadczenia postojowego czy dodatku solidarnościowego.

Choćby kwestia bezrobocia. Dane GUS wskazują, że w ostatnich miesiącach utrzymuje się ono na stałym, dość niskim, jak na pandemię poziomie i wynosi 6.1 proc. W urzędach pracy zarejestrowanych jest niedużo więcej niż million bezrobotnych. Tymczasem inni badacze, którzy analizowali sytuację na rynku pracy w czasie pandemii wskazują, że nie jest ona aż tak dobra.

M.in. pierwsza tura badania "Diagnoza plus", która została wykonana zaraz na początki lockdownu, wskazała, że faktyczny wzrost liczby osób bez pracy jest dużo wyższy i wynosi ok. 1,5 mln osób.

Autorzy badania wskazywali, że wzrost bezrobocia w rejestrach UP jest niższy niż w danych ankietowanych, ponieważ znaczna część osób nie dostała się do urzędu z obawy przed ryzykiem zakażenia.

Z kolei kolejna fala badania wykazała, że w sierpniu cCo czwarte ankietowane gospodarstwo domowe zadeklarowało niższe dochody niż przed epidemią. Za niższymi dochodami stała nadal znacznie niższa liczba przepracowanych godzin, niższe premie za wynik, tzw. "postojowe" oraz ewentualnie niższa zawartość tzw. "koperty", czyli części wynagrodzenia wypłacanej bez odprowadzania składek.

Ubóstwo w liczbach

W 2019 r. ubóstwo skrajne i relatywne spadło – odpowiednio z 5,4 proc. do 4,2 proc. oraz z 10,9 proc. do 9 proc. W przypadku skrajnego ubóstwa oznacza to spadek o ok. 461 tys. osób – z 2,1 mln w 2018 do 1,6 mln w 2019 roku. Liczba dzieci w żyjących w skrajnym ubóstwie także się zmniejszyła – o ok. 105 tys. – z 417 tys. w 2018 r. do 313 tys. w 2019. Zmniejszył się też zasięg ubóstwa relatywnego dzieci o 133 tys.

Pierwszy raz liczba dzieci w takiej sytuacji była niższa niż 1 milion (994 tys.). Mimo spadku o 1,8 pp. zasięg wykluczenia społecznego w Polsce (nazywanego przez GUS sferą niedostatku) był nadal ogromny i dotyczył aż 39,4 proc. Polaków. Oznacza to, że wydatki aż 15,1 mln osób w polskich rodzinach były poniżej minimum socjalnego.

– To oczywiście dobra wiadomość, ale ten sukces wynika przede wszystkim z wyznaczenia nieadekwatnego, zbyt niskiego celu. Polska zrealizowała cel już 2013 roku, co oznacza, że cel przewidziany na dekadę został osiągnięty po trzech latach. Jako EAPN Polska wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na konieczność rewizji celu, do której finalnie nie doszło – mówi dr hab. Ryszard Szarfenberg, przewodniczący EAPN Polska. – Osiągnięcie trzykrotności celu pozwala na przyjęcie adekwatnej liczby w kolejnej dekadzie. Uważamy, że kolejne 4,8 mln to minimalny cel, do którego polski rząd powinien dążyć i uwzględnić w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu – dodaje.

Skąd zmiana?

Z raportu EAPN Polska wynika, że 2019 i pierwsza połowa 2020 r. obfitowały w zmiany w pieniężnych świadczeniach społecznych. W październiku 2019 r. wprowadzono świadczenie uzupełniające, w wysokości 500 zł miesięcznie, dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Nowe 500 plus nie jest wliczane do dochodu rodzin, które korzystają z zasiłków z pomocy społecznej. Jednak w przypadku świadczeń niepieniężnych (rzeczowych i usług), świadczenie uzupełniające jest traktowane jako dochód. Z tego względu np. osoby mieszkające w domach pomocy społecznej czy schroniskach dla osób bezdomnych, faktycznie nie odczuwają uzupełnienia dochodu, ponieważ dodatkowy dochód zwiększa odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

W związku z epidemią covid-19 PFRON uruchomił instrument świadczeniowy już w kwietniu, co było związane z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych (dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych). Osoby pracujące w niekodeksowym trybie mogły uzyskać świadczenie postojowe. Później wprowadzono także wsparcie dla pracowników – trzymiesięczny dodatek solidarnościowy. Ponadto zwiększony został zasiłek dla bezrobotnych, co sprawi, że rodziny z osobami bezrobotnymi, najbardziej narażone na ubóstwo, będą nieco lepiej chronione przez co najmniej sześć miesięcy. Niemniej nadal odsetek osób bezrobotnych z prawem do tego zasiłku pozostaje symboliczny, od marca do czerwca 2020 r. było to od 16,2 proc. do 18 proc. wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych.

– Polityka przeciwdziałania ubóstwu nie może ograniczać się do kolejnych świadczeń pieniężnych. W szczególności, że w perspektywie unijnego finansowania 2021-2027 kluczowe znaczenie mają strategie kompleksowe, czyli uwzględniające wysokiej jakości usługi środowiskowe dla dzieci, osób z niepełnosprawnością, czy w kryzysie bezdomności. Fundusze EFS+ mają realizować Europejski Filar Praw Społecznych, a w Polsce nadal brakuje całościowej strategii, która jest warunkiem uruchomienia finansowania – podsumowuje dr hab. Ryszard Szarfenberg.