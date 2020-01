Wyższa pensja minimalna zamknie niepełnosprawnym drzwi do rynku pracy?

Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych przypomina, że w naszym kraju działają tysiące przedsiębiorstw społecznych, które w ramach swojej misji zatrudniają osoby mające trudności na rynku pracy, w tym z niepełnosprawnościami. Mowa o osobach np. z autyzmem, na wózkach inwalidzkich, z niedowładem ręki, głuchych czy niedowidzących, które dzięki temu mają szansę odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie w aspekcie życia zawodowego.

– One chcą być częścią społeczeństwa tak samo jak inni, wstawać rano, pracować, mieć kolegów i koleżanki w firmie oraz godnie zarabiać – mówi Janusz Konerberger, prezes Spółdzielni Socjalnej Nasielczanie, która działa w Nasielsku na Mazowszu od ponad dwóch lat.

Wspomniana Spółdzielnia zatrudnia obecnie 75 osób z niepełnosprawnością, zwolnionych wcześniej z lokalnych zakładów pracy. Jej kierownictwo alarmuje, że wraz z wprowadzeniem podwyżek w składkach ZUS od stycznia 2020 roku, prawdopodobnie będzie musiała odprowadzać co miesiąc 40 tys. zł więcej, co może poskutkować zwolnieniami.

– Zamiast możliwości rozwoju rząd kładzie nam kłody pod nogi. Tak nie powinno być, ponieważ to takie spółdzielnie jak nasza zatrudniają ludzi z niepełnosprawnościami, dając im szanse na odnalezienie się w zawodowej rzeczywistości. Zatrudniamy tak wiele osób głównie dzięki dotacji PFRON. Od nowego roku osoby te będą musiały zwiększyć swoją wydajność średnio o 600 złotych. Obawiam się, że nie ma takiej możliwości, aby osoby z orzeczeniem specjalnym mogły osiągnąć taki wynik - twierdzi Janusz Konerberger.

Zdaniem Turkusowego Klubu Przedsiębiorstw Społecznych, rząd musi zapewnić dopływ funduszy, żeby sfinansować programy socjalne, dlatego wzrosła płaca minimalna dla pracowników i najniższa stawka godzinowa przy określonych umowach cywilnoprawnych.

Prezes spółdzielni zwraca uwagę, że nie startuje ona w wyścigu na wydajność, ale na obecność na rynku pracy. Pisma, w których nawołuje do zmiany przepisów, skierował do posłanki Anity Czerwińskiej, premiera Mateusza Morawieckiego i Krajowej Rady Spółdzielczości, a także wielu instytucji zajmujących się sprawami niepełnosprawnych.

Jako jeden z przedstawicieli pracodawców osób z niepełnosprawnościami, zapytał prezesa Rady Ministrów czy jest możliwość zmniejszyć obciążenia ZUS dla spółdzielni socjalnych. Odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wynika z niej, że nie przewiduje się zmniejszenia ani zwolnienia z płacenia ubezpieczenia społecznego od osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione.

MRPiPS na straży równego traktowania

Resort zakomunikował, że "stoi na straży równego traktowania wszystkich ubezpieczonych”, jednocześnie wskazując, że zmiana opłat zusowskich skutkować będzie dla tych indywidualnych osób niższą emeryturą w przyszłości lub rentą dla ich rodzin w przypadku śmierci niepełnosprawnego".

– Ustawodawca zapomniał chyba, że osoba z niepełnosprawnością ma ustalony czas pracy maksymalnie do 7 godzin dziennie oraz dodatkowo 10 dni urlopu. To oznacza, że w ciągu roku pracuje o prawie dwa miesiące mniej od przeciętnego pracownika, a wynagrodzenie będzie pobierał takie same co inni pracownicy. Jeśli rząd ma taki gest to powinien te różnice pracodawcy sfinansować – komentuje Konerberger.

Czytaj Podwyżka płacy minimalnej. Pracodawcy niezadowoleni.

Klub przyznaje, że spółdzielnie socjalne mogą starać się o środki finansowe w postaci częściowych refundacji czy przeszkoleń pracownika, ale podkreśla, że zbyt małe fundusze do prowadzenia tak specyficznego przedsiębiorstwa. Groźba konieczności zwolnienia części pracowników w Nasielsku jest realna, a nie jest to odosobniony przypadek. Jak podaje wspomniana spółdzielnia, dziesięciomiesięczne koszty odprowadzanych podatków łącznie PIT, VAT i ZUS to ponad 680 tys. zł.

Przygotowano tez petycję skierowana do premiera Mateusza Morawieckiego dotycząca alarmującej sytuacji pracodawców osób z niepełnosprawnościami, którą każdy zainteresowany może podpisać.