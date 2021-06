Wystarczy 4 tys. na rękę, by trafić do tej grupy. To oczko w głowie rządu

Co trzeci Polak (35 proc.) zalicza siebie do klasy średniej. 36 proc. badanych uważa, że do klasy średniej należą osoby, którzy zarabiają miesięcznie na rękę między 4 a 6 tys. zł. Prawie co trzeci Polak jest zdania, że wszyscy powinni zarabiać na podobnym, średnim poziomie. Tak wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna. O klasie średniej dużo mówi się ostatnio w kontekście Polskiego Ładu. To właśnie tę grupę podatników rząd chce wspierać najbardziej.

Co trzeci Polak (35 proc.) zalicza siebie do klasy średniej (fot. Shutterstock)

Według raportu „Under Pressure: The Squeezed Middle-Class” (raport OECD z 2019 roku) do klasy średniej w Polsce zalicza się ok. 65 proc. społeczeństwa, do klasy wyższej niecałe 10 proc., natomiast do klasy niższej, z biednymi włącznie – 25 proc.

Z badania "Klasa średnia w Polsce" przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna wynika, że do klasy średniej zalicza się 35 proc. Polaków.

Zdaniem 36 proc. Polaków klasę średnią tworzą osoby zarabiające od 4 do 6 tys. zł miesięcznie na rękę. Prawie co czwarty badany (24 proc.) uważa, że do klasy średniej należą osoby zarabiające między 2 a 4 tys. zł, ale również prawie co czwarty (23 proc.) sądzi, że między 6 a 8 tys. zł.

Dziś za klasę średnią uznaje się osoby, które nie są ani bogate, ani biedne, mają wyższe wykształcenie i "wyższe kompetencje kulturowe niż klasa robotnicza". Z przeprowadzonego w 2020 roku badania CBOS z klasą średnią utożsamia się 77 proc. Polek i Polaków. Do klasy wyższej zalicza samych siebie 5 proc. naszego społeczeństwa.

Według OECD do klasy średniej zaliczają się gospodarstwa domowe z dochodem na głowę między 75 a 200 proc. mediany dochodów w kraju. Według raportu „Under Pressure: The Squeezed Middle-Class” (raport OECD z 2019 roku) do klasy średniej w Polsce zalicza się ok. 65 proc. społeczeństwa, do klasy wyższej niecałe 10 proc., natomiast do klasy niższej, z biednymi włącznie – 25 proc. To wynik zbliżony do przeciętnej w krajach OECD, gdzie do klasy średniej na podstawie dochodów zalicza się 60 proc. społeczeństwa, do niższej 30 proc., a do wyższej 10 proc.

Jeszcze inne wyniki prezentuje raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Klasa średnia w Polsce”. Analitycy PIE przyjęli kryterium dochodowe między 67 a 200 proc. krajowej mediany. Oznacza to, że do klasy średniej zaliczałyby się gospodarstwa domowe z dochodem do dyspozycji (netto) między 1500 a 4500 tys. zł na głowę. Z tej perspektywy do klasy średniej zalicza się 54 proc. gospodarstw domowych w Polsce. Do klasy niższej 30 proc., a do wyższej 16 proc.

Jak podkreślają autorzy badania, w kontekście zarobków klasa średnia jest inaczej rozumiana przez osoby, które siebie do niej zaliczają, a inaczej przez tych, którzy uważają, że do niej nie należą. Wśród osób, które zaliczyły się do klasy średniej, najwięcej, bo 38 proc. uważa, że klasa średnia zarabia między 4 a 6 tys. zł miesięcznie na rękę, ale już wśród tych osób, które nie zaliczyły się do tej klasy, przeważają odpowiedzi, że klasa średnia zarabia więcej, bo między 6 a 8 tys. zł. Patrząc z perspektywy poglądów politycznych, zarówno wśród wyborców partii rządzącej, jak i ugrupowań opozycyjnych dominuje przekonanie, że osoby z klasy średniej zarabiają miesięcznie na rękę między 4 a 6 tys. zł. Jeśli chodzi o definiowanie zarobków klasy średniej, to odpowiedzi wyborców Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 Szymona Hołowni i Lewicy są na dość zbliżonym poziomie. Na tym tle wyróżniają się odpowiedzi wyborców PiS, z których co czwarty (25 proc.) uważa, że do klasy średniej należą Polacy zarabiający między 2 a 4 tys. zł. Wśród wyborców partii opozycyjnych pogląd ten podziela między 12 a 16 proc. badanych. Źródło: ciekaweliczby.pl Państwo równych szans czy opiekuńcze? To, jak zapatrujemy się na rolę państwa, mocno uzależnione jest od poglądów politycznych. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 Szymona Hołowni, ale także wyborców Lewicy zdecydowanie dominuje przekonanie, że państwo powinno dążyć do tego, żeby ludzie bogacili się dzięki swojej pracy (odpowiednio: 80 proc., 80 proc, 78 proc.). W elektoracie Prawa i Sprawiedliwości takich osób jest zdecydowanie mniej, bo 60 proc. Co trzeci wyborca PiS (34 proc.) opowiada się za modelem państwa, w którym wszyscy zarabiają na podobnym, średnim poziomie i to przekonanie jest prawie dwukrotnie częstsze niż wśród wyborców partii opozycyjnych. - Badanie pokazuje, że elektoraty partii opozycyjnych Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 Szymona Hołowni i co ciekawe, również Lewicy, są bardzo zbliżone w podejściu do określenia klasy średniej przez pryzmat zarobków, modelu państwa czy konsekwencji wzrostu obciążeń podatkowo-składkowych. Na drugim biegunie są wyborcy PiS, wśród których jest najwięcej osób o sentymencie do czasów PRL, pragnących, by wszyscy zarabiali na podobnym, średnim poziomie. W tym elektoracie jest też najwięcej osób myślących życzeniowo, że przedsiębiorcy nie będą podnosili cen produktów i usług, gdy wzrosną ich obciążenia podatkowo-składkowe, tylko się potulnie podporządkują i wezmą te koszty na siebie - wyjaśnoa Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl źródło: ciekaweliczby.pl Klasa średnia w centrum uwagi O klasie średniej dużo mówi się w kontekście Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami, celem programu ma być powiększenie grupy Polaków zaliczających się właśnie do klasy średniej. - Mamy dziś większą grupę osób z klasy średniej, zwłaszcza w większych miastach, ale jest bardzo duża grupa naszych obywateli, którzy cały czas żyją "od pierwszego do pierwszego". Ciężko im zaoszczędzić. To dla nich jest Polski Ład - mówił Mateusz Morawiecki. Przeczytaj: Najwięcej zyskają na Polskim Ładzie zarabiający 3000-3500 zł brutto na etacie W jaki sposób? Wśród 10 najważniejszych punktów pozwalających zrealizować założenia Polskiego Ładu (w tym powiększenia klasy średniej), jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. dla wszystkich. Przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. Jak stwierdził Mateusz Morawiecki podczas prezentacji planu działań rządu na najbliższe 100 dni, "jeśli ktoś naprawdę jest pracownikiem", to do zarobków 12 tys. zł brutto w reformie uwzględniającej podniesienie progu podatkowego i kwoty wolnej od podatku "chcemy, żeby miał realną korzyść". - Chcemy, żeby ci którzy zarabiają do 12 tysięcy złotych albo byli beneficjentami, albo żeby reforma była dla nich neutralna - mówił szef rządu. Jak wskazał, dopiero ci, którzy zarabiają "15, 20, 25, 30 tysięcy złotych miesięcznie będą trochę dokładać poprzez składkę zdrowotną". Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje, że z Europejskiego Sondażu Społecznego z 2016 r. wynika, iż Polska mieści się w czołówce państw pod względem wielkości klasy średniej. Kraje, w których klasa średnia obejmuje największą część społeczeństwa, to państwa Europy Zachodniej i Północnej (Szwajcaria, Wielka Brytania, Holandia oraz Norwegia). Z kolei do państw, w których klasa średnia obejmuje najmniejszą część społeczeństwa, należą Rosja, Litwa, Węgry, a także Portugalia i Hiszpania. Polska w tym zestawieniu jest na 9. miejscu między Francją a Belgią. W ujęciu całego społeczeństwa (nie tylko klasy średniej) pod względem kryterium finansowego Polska jest daleko w tyle. Według badania GFK z 2017 r. dochód rozporządzalny (suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy, podatki oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) statystycznego Europejczyka wyniósł 14 292 euro. Najwięcej w portfelach mieli mieszkańcy Luksemburga - 65 438 euro, zaś Polacy - 7 228 euro. Polska uplasowała się na 29. pozycji na 42 kraje.

