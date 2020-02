Wysokość płacy minimalnej musi iść w parze z dialogiem. Złe rozwiązania odczujemy wszyscy

- Temat ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia budzi bardzo duże emocje zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Tym bardziej, jeśli ten wskaźnik ustalany jest arbitralnie, bez uwzględnienia strony społecznej - podkreśla w rozmowie z PulsemHR Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP. - Tegoroczny wskaźnik - 2600 złotych - przelicytował nawet oczekiwania partnerów społecznych. Związki zawodowe chciały płacy minimalnej na poziomie 2500 złotych, pracodawcy proponowali 2380 złotych.

Przeczytaj: Wyższa płaca minimalna? Pracodawcy mają na to sposoby

Emocje towarzyszyć będą zaangażowanym w ustalanie wysokości płacy minimalnej stronom także w najbliższym czasie. Zgodnie z planami bowiem pod koniec 2021 roku minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć o 400 złotych i wynosić będzie 3000 zł. Prace nad zmianami zapowiedział, a właściwie potwierdził wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Przeczytaj: Stanisław Szwed: Czas pracy i urlopy do zmiany

- Strony na pewno będą się spotykały, będą rozmawiały. Pytanie, czy będą się słuchały, czy ich głos zostanie uwzględniony przez stronę rządową? Tego nie wiemy. Pamiętajmy, że to właśnie rząd decyduje o minimalnym wynagrodzeniu - dodaje Siemienkiewicz.

Pytanie, czy czas, w jakim podejmowane są decyzje dotyczące zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia, służy dialogowi? Planowane zmiany często zbiegają się z kalendarzem wyborczym, a to raczej nie pomaga konstruktywnym rozwiązaniom.

CZYTAJ DALEJ »

- Historia pokazuje, że miejsca do dyskusji niestety nie ma. Liczymy, że coś się zmieni. Głos partnerów społecznych musi wybrzmieć. My co roku powtarzamy, że jest to wskaźnik niezwykle istotny dla polskiej gospodarki, dlatego potrzeba tu miejsca na trójstronny dialog - podkreśla Katarzyna Siemienkiewicz.

Minimalna nie wszędzie

Płaca minimalna nie jest rozwiązaniem powszechnym na świecie. W Europie z takiego rozwiązania nie korzystają m.in. w Austrii, we Włoszech czy krajach skandynawskich. Tu płaca minimalna pozostaje w zakresie autonomii układowej pracodawców i związków zawodowych.

- Nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. W kodeksie pracy mamy regulacje ochronne, przede wszystkim dominuje funkcja ochronna prawa pracy, która jest skierowana w stronę pracownika. Mamy przepis o godziwym wynagrodzeniu, które w polskich realiach utożsamiane jest właśnie z minimalnym wynagrodzeniem - dodaje Siemienkiewicz.

Przeczytaj: Płaca minimalna 4 tys. zł. Przedsiębiorcy pełni obaw