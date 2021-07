Wysoka podwyżka nie ma sensu. 200 zł w zupełności wystarczy

Proponowane podniesienie płacy minimalnej przez rząd o 200 zł jest zgodne z oczekiwaniami przedstawicieli pracodawców i niezgodne z oczekiwaniami przedstawicieli związków zawodowych. Ci drudzy proponują podwyżkę o 300 i 500 zł. A jaki wzrost płacy minimalnej byłby najbardziej optymalny?

Wysokość płacy minimalnej jest ustalana przez Radę Ministrów zgodnie z procedurą zawartą w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Propozycja i uzasadnienie wysokości płacy minimalnej na przyszły rok przekazana została do przeprowadzenia konsultacji z Radą Dialogu Społecznego, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele związków zawodowych i organizacji zrzeszających pracodawców. Oczywiste jest, że każda ze stron wystawi kwotę najkorzystniejszą dla siebie. Co oznacza, że niełatwo będzie osiągnąć porozumienie.

- To duży wzrost w pierwszym roku wychodzenia gospodarki z kryzysu, w czasie dużej niepewności w gospodarce, ale i otoczeniu prawnym, w tym podatkowym. Z tej perspektywy nie są to dobre wiadomości dla biznesu - podkreślał prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i przewodniczący Zespołu ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych w RDS.

Propozycja niezgodna natomiast jest z oczekiwaniami przedstawicieli związków zawodowych, którzy proponują podwyżkę o 300 i 500 zł.

- Dane makroekonomiczne na 2022 przedstawione przez rząd w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa są optymistyczne. Gospodarka ma się rozwijać (PKB +4,3 proc.), bezrobocie będzie relatywnie niskie (3 proc.), a inflacja (czym wielu "ekspertów" nas ostatnio straszy) zbliży się do celu inflacyjnego (2,5 proc.). Nie ma więc powodu, aby nie być ambitnym, jeśli chodzi o poziom płac minimalnych w 2022 roku. Chcemy, aby płaca minimalna w 2022 wzrosła o 500 zł netto - ocenia Piotr Ostrowski z OPZZ.

W sytuacji braku porozumienia, ostateczną decyzję w sprawie wysokości płacy minimalnej podejmuje Rada Ministrów. Ile zatem wyniesie podwyżka? Biorąc pod uwagę, że ostatnie wspólne uzgodnienie wysokości płacy minimalnej przez RDS i Radę Ministrów miało miejsce w roku 2010 oraz duże rozbieżności w oczekiwaniach poszczególnych stron, można spodziewać się, że końcowa decyzja będzie podjęta przez Radę Ministrów. Czyli podwyżka powinna wynieść 200 zł. Dlaczego nie więcej?

Podwyżka 500 zł

- Podnoszenie pensji minimalnej o stosunkowo wysokie kwoty nie ma ekonomicznego sensu. Wysoka pensja minimalna podwyższa koszty zatrudnienia, co może spowodować zmniejszenie zatrudnienia, przesunięcie pracowników do szarej strefy, ograniczanie prowadzonej działalności, a nawet przeniesienie jej części bądź całej do innego kraju - wyjaśnia dr Artur A. Trzebiński, doradca Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

Jak zaznacza, znaczny wzrost płacy minimalnej sprzyja także zwiększonej automatyzacji procesów, co często łączy się ze zmniejszeniem zatrudnienia.

- W tym miejscu warto wspomnieć również o wzroście wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Połączenie pensji minimalnej i średniej krajowej może przede wszystkim doprowadzić do powstania spirali cen i płac. Wzrost pensji minimalnej wpływa na nasilenie żądań płacowych pracowników, a w rezultacie wzrostu wynagrodzeń oraz wzrostu inflacji i wzrostu średniego wynagrodzenia - dodaje.

Podobnego zdania jest Beata Staszków, prezes Związku Pracodawców Polska Miedź, która uważa, że wzrost kosztów zatrudniania pracowników wzmocni szarą strefę.

- Jedną z obaw, którą mamy, a która będzie wynikała z podwyżki płacy minimalnej, jest rozwój szarej strefy. To uderzy w naszą konkurencyjność, pojawi się mnóstwo osób nieubezpieczonych - poza systemem. Doprowadzi to również do odpływu dobrze wykształconej kadry, która będzie lokowała swoje przedsiębiorstwa tam, gdzie nie ma wysokich danin. Przedsiębiorcy nie będą w stanie zatrudniać ludzi, będą ograniczać zatrudnienie szczególnie w branżach, gdzie trudno zastąpić człowieka - zauważa.

Pensja minimalna a średnie wynagrodzenie (Źródło: Dane GUZ za ZPF)

Jak ocenia Artur A. Trzebiński, ponieważ pensja minimalna powinna wynosić co najmniej połowę przeciętnego wynagrodzenia, nie ma potrzeby znacznie jej podnosić.

- To już było. I wiele osób nie wspomina tego okresu najlepiej. W roku 2007 i 2008 dynamika wynagrodzeń była powyżej 10 proc. (rok do roku), powodując szybki wzrost cen konsumpcyjnych i obniżając realną wysokość wynagrodzenia. Siatki z zakupami z miesiąca na miesiąc były coraz lżejsze przy tych samych wysokościach paragonów - mówi Trzebiński.

W roku 2020 pensja minimalna była równa połowie przeciętnego wynagrodzenia. W następnym roku stosunek ten nieznacznie się pogorszył i wynosił 49 proc.

- Podwyższenie pensji minimalnej o 200 zł przy wysokości przeciętnego wynagrodzenia oznacza przekroczenie wymaganej połowy wysokości średniej krajowej. Stosunek tych wynagrodzeń wyniesie dokładnie 53 proc. A przy podwyżce 500 zł, relacja ta wzrasta do poziomu 58 proc. Dużo, za dużo. W regulacjach prawnych jest połowa, to może lepiej trzymać się w tych okolicach? Jako ekonomista muszę powiedzieć "tak" - zaznacza.

Podwyżka 200 zł

Wysokość minimalnej pensji ustalana jest raz w roku i na rok następny. Podstawą określenia poziomu podwyżki jest przeciętne wynagrodzenie z I kwartału roku. Według szacunków GUS, w 2021 roku wartość ta wyniosła 5 681 zł.

Dla porównania, w roku poprzednim średnia krajowa wynosiła 5 167 zł, co oznacza wzrost o 514 zł. Jest to także najwyższy wzrost średniego wynagrodzenia (rok do roku) od wejścia Polski do Unii Europejskiej.

- Czy do końca roku 2021 wartość ulegnie dalszemu znacznemu podwyższeniu? Raczej nie, co ustanawia płacę minimalną w wysokości 3 tys. zł jako optymalną - ocenia Trzebiński.

Wysokość zmiany pensji minimalnej (Źródło: Dane GUZ za ZPF)

Patrząc na historyczne wzrosty płacy minimalnej, proponowana kwota jest nieznacznie wyższa od średniej wysokości podwyżki z ostatnich 5 lat (190 zł), na tym samym poziomie co rok wcześniej i jedną z najwyższych podwyżek od 2004 roku.

- Podwyżkę z roku 2020 w wysokości 350 zł można pominąć w analizach, ze względu na jej jednorazowy charakter i celem tej podwyżki było sprowadzenie wysokości pensji minimalnej do połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia - zaznacza Trzebiński.

Podwyżka 241 zł

Podwyżka pensji minimalnej dotyczy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Dla pracowników zmiana wynagrodzenia o proponowane 200 zł brutto to 141,05 zł netto. Dla pracodawcy z kolei podwyżka płacy minimalnej o 200 zł oznacza dodatkowy koszt w wysokości 240,96 zł.

- Podwyżka pensji minimalnej o 200 zł to wzrost nominalny o 7,1 proc. Po uwzględnieniu kosztów utrzymania, które wyrażone są w poziomie inflacji i założeniu, że w roku 2022 będzie utrzymany maksymalny cel inflacyjny - 3,5 proc. - wzrost realny wyniesie 3,6 proc., czyli połowę nominalnego. Jak to interpretować? Z każdej minimalnej pensji będzie można kupić więcej niż w tamtym roku. To dobra informacja - twierdzi Artur Trzebiński.

- Zła informacja jest taka, że podwyższenie pensji minimalnej pociąga za sobą automatycznie wzrost składek na ubezpieczenia społeczne. Każdy wzrost pensji minimalnej powoduje, że przedsiębiorcy (pracodawcy) ponoszą wyższe koszty zatrudnienia pracowników - dodaje.

Jak wyjaśnia, oznacza to także wzrost kosztów dla samozatrudnionych i przedsiębiorców, którzy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne. Dla tych podmiotów pensja minimalna 200 zł oznacza wzrost wydatków ponad 220 zł w skali roku. Niby nie dużo, ale pozostaje pytanie, kto pokryje te koszty. Na pewno nie zleceniobiorcy umów B2B.