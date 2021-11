Wypłata pod stołem. Nieraz chce tego pracownik, a nie wie, ile traci

Pawłowi kilka lat temu pogmatwało się w życiu. Przez trudną sytuację rodzinną istniało ryzyko, że będzie tracił część wynagrodzenia na rzecz innych członków rodziny. Wtedy "dogadał się" z pracodawcą. Część pensji miał pobierać pod stołem. Choć jego problem rozwiązał się inaczej, z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że 6 proc. wynagrodzeń w Polsce jest wypłacanych pod stołem. Otrzymuje je 12 proc. pracujących Polaków, czyli aż 1,4 mln osób.

Zjawisku płacenia pod stołem przyjrzeli się analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Z przygotowanego przez nich raportu „Skala płacenia pod stołem w Polsce” wynika, że 1,4 mln pracowników w Polsce otrzymuje część wynagrodzenia poza oficjalnym obiegiem. To 12 proc. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

6 proc. wynagrodzeń w polskiej gospodarce wypłacanych jest pod stołem. W 2018 r. suma tego typu wypłat wyniosła 34 mld zł (to równowartość 1,6 proc. PKB). W wyniku pomijania w oficjalnych statystykach zjawiska płacenia pod stołem, średnie wynagrodzenie w 2018 r. było zaniżone o 240 zł. 17 mld zł dochodów stracił sektor finansów publicznych w 2018 r., w tym 7 mld zł to same nieodprowadzane składki emerytalne.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Płacenie pod stołem, występujące w Polsce w ogromnej skali, ma poważne konsekwencje gospodarcze. Zaburza konkurencję na rynku, sprawiając, że uczciwe przedsiębiorstwa mają gorszą pozycję niż firmy stosujące nieuczciwe praktyki. Skutkuje także znaczącym ubytkiem dochodów sektora finansów publicznych, którego straty wynoszą ponad 17 mld zł rocznie - to wartość porównywalna z luką VAT (19 mld zł) albo luką CIT (22 mld zł) w Polsce - oceniał Jakub Sawulski, kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Z raportu PIE wynika też, że płacenie pod stołem jest najbardziej powszechne w branżach świadczących drobne usługi, związane m.in. z zakwaterowaniem, gastronomią, urodą, rozrywką i rekreacją. 35 proc. przedsiębiorców z tych branż uważa, że co najmniej 20 proc. wynagrodzeń jest wypłacanych pod stołem, a łącznie ponad połowa wskazuje na występowanie zjawiska płacenia pod stołem w jakiejkolwiek skali.

Zobacz: Do polskich pracowników trafiły "na lewo" 34 mld złotych

Kolejne branże, w których płacenie pod stołem jest stosunkowo częste, to handel i budownictwo. Zjawisko to zauważa mniej więcej co drugi przedsiębiorca z tych sektorów.

Z czego wynika powszechność tego procederu? Eksperci w pierwszej kolejności wskazują wysokie opodatkowanie niskich wynagrodzeń.

- O ile klin podatkowy dla średnich i wysokich wynagrodzeń jest w Polsce umiarkowany na tle innych państw, o tyle dla osób zarabiających połowę przeciętnego wynagrodzenia wynosi blisko 40 proc., co jest szóstym najwyższym wynikiem wśród 36 państw OECD. To mechanizm zachęcający do przekazywania części wynagrodzenia nieoficjalnie w celu uniknięcia kosztów związanych z opodatkowaniem - tłumaczy Jakub Sawulski.

Powodów wiele

Zdarza się, że nieraz sami pracownicy nie chcą otrzymywać całego wynagrodzenia legalnie. Często np. z osobistych powodów wolą część pensji otrzymywać pod stołem, np. dłużnicy alimentacyjni.

Paweł (imię zmienione) kilka lat temu „dogadał się” ze swoim pracodawcą, że część wynagrodzenia będzie otrzymywał nieoficjalnie. Powodem była właśnie trudna sytuacja rodzinna i chęć uniknięcia zbyt wysokich zobowiązań finansowych.

- Dla mnie wówczas, dwudziestokilkulatka, wizja oddania części wypłaty była nie do zaakceptowania. Przedstawiłem sytuację pracodawcy, sam zaproponował, że możemy się „dogadać”. Nie myślałem wtedy kategorią przyszłości, ale wizją „dziś” i oddania części swojego wynagrodzenia. Ostatecznie jednak sytuacja rozwiązała się w inny sposób - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl.

fot. PTWP

Innym powodem są świadczenia socjalne, które pracownicy otrzymują, a które są mocno uzależnione od dochodu na jedną osobę.

- Jeżeli pracodawca i pracownik „dogadują się” co do ukrycia pewnej części dochodów, to jest to w zasadzie problem, którego nie da się rozwiązać w krótkim okresie. Jeśli spojrzymy na sytuację z perspektywy pobierania pewnych świadczeń, to być może część z nich trzeba uzależnić od innych kryteriów lub zlikwidować. Takie działanie jest jednak niezwykle trudne - dodaje Wąsowicz.

W przypadku świadczeń socjalnych sprawa nie jest jednak zero-jedynkowa i powinna być rozpatrywana indywidualnie. Wysokość wsparcia socjalnego jest ściśle określona prawnie. Kwoty, na jakie liczyć można w ramach zasiłków stałych, celowych i okresowych, są uzależnione od wielu czynników.

Załóżmy, że mamy do czynienia z czteroosobową rodziną, z jednym pracującym rodzicem.

- Jeżeli 4-osobowa rodzina otrzymuje jedną, najniższą wypłatę, to może liczyć na: zasiłek okresowy, pomoc na żywność 600 zł, opał 250, odzież, obuwie 50 zł. To są kwoty na całą rodzinę na miesiąc. Dodatek mieszkaniowy ma dużo zależności i nie jest łatwo uogólnić kwotę. Zasiłek rodzinny zależy od wieku dziecka, ale średnio jest to 124 zł na dziecko - wyjaśnia nam pracownica opieki społecznej.

Jak dodaje, często otrzymanie jednego świadczenia skreśla inne.

- Zasiłek okresowy jest ruchomy i wyliczany na podstawie dochodu. Więc tu kwoty też mogą być różne. Co istotne, w przypadku zasiłku okresowego dochód nie może przekroczyć 528 zł na osobę w rodzinie - dodaje.

Małe firmy częściej płacą na lewo

Paweł pracował w małej firmie i to właśnie tu, jak pokazują badania, skala płacenia pod stołem jest największa.

Jak wyjaśnia Jakub Sawulski, może ono wynikać w dużej mierze z mniej formalnych relacji między pracownikiem i pracodawcą. W większych podmiotach proces zatrudniania i wynagradzania pracowników jest bardziej ustrukturyzowany. Ponadto, działalność mikrofirm jest bardziej pracochłonna niż większych przedsiębiorstw, w związku z czym potencjalne oszczędności wynikające z płacenia pod stołem mają większe znaczenie dla wyniku finansowego małych podmiotów.

- Dla pracodawców takie rozwiązanie oczywiście jest pewną korzyścią. Następuje przyrost przeciętnego wynagrodzenia w miejscu pracy, w skali mikro u danego przedsiębiorcy, natomiast nie przyrasta mu wprost proporcjonalnie obciążenie z tytułu składek, które pracodawca solidarnie z pracownikiem opłaca - wyjaśnia Jarosław Wąsowicz z katedry analiz i prognozowania rynku pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Pracownik traci

Choć w krótkim terminie otrzymywanie większych pieniędzy poza oficjalnym obiegiem może wydawać się dla pracownika korzystne, tak mniej pozytywnie wyglądają konsekwencje takiego działania.

- Długoterminowo stratny jest pracownik. Przede wszystkim nie gromadzi kapitału emerytalnego, czego konsekwencje odczuje za kilka, kilkanaście lat. Stopa zastąpienia (relacja wysokości emerytury do ostatnio pobieranego wynagrodzenia) od dłuższego czasu w Polsce spada. Zbliżamy się do granicy, którą międzynarodowa Organizacja Pracy określiła jako standard - 40 proc. stopy zastąpienia. W dłuższej perspektywie takie rozwiązania są dla pracowników szkodliwe - wyjaśnia Jarosław Wąsowicz.

fot. Shutterstock

Z wyliczeń Instytutu Emerytalnego wynika, że na koniec 2020 r. stopa zastąpienia spadła do 42,4 proc. (z 43,6 proc. w 2019 r.). Zdaniem analityków, do obniżenia stopy zastąpienia w Polsce istotnie przyczyniło się obniżenie wieku emerytalnego w 2017 roku. Co najważniejsze, eksperci prognozują, że w najbliższych latach wysokość nowo przyznanych świadczeń dla osób odchodzących z rynku pracy będzie często wynosiła poniżej 40 proc. ostatniego wynagrodzenia.

Zobacz: Czekają nas głodowe emerytury. Minister: o przyszłość trzeba zadbać samemu

Jak dodaje Jarosław Wąsowicz, jedynym pozytywnym skutkiem jest to, że pieniądz i tak trafia z powrotem do obiegu pieniężno-towarowego.

- Notujemy przyrost bazy podatkowej, np. podatku VAT. Dochody rosną, więc to się przekłada na zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu państwa. To jest efekt dodatni. Pracownikowi jednak nic pozytywnego taka sytuacja długoterminowo nie daje - podkreśla.