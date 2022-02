Wypłata częściej niż raz w miesiącu? Oni przeskoczyli administracyjne problemy

- Dziś całkowicie zmienia się narracja pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Relacja jest coraz trudniejsza dla pracodawcy - mówi Michał Maciuk, jeden z założycieli start-upu Flexee. By przyciągnąć najlepszych, firmy muszą wsłuchiwać się w potrzeby pracowników i często schodzić z wydeptanej przez lata ścieżki.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 2 lut 2022 0:01





Około 70 proc. osób przeżywa regularny stres finansowy (fot. Christiann Koepke/Unsplash)

Jeszcze dwa lata temu wieszczono koniec rynku pracownika, prognozowano wysokie bezrobocie. Tymczasem w Polsce jest ono jednym z niższych w krajach Unii Europejskiej (w grudniu wyniosło 5,4 proc.), firmy rywalizują o najlepszych pracowników i nie są na tym rynku same. Konkurencja jest mocna, bo o polskiego pracownika walczą również firmy na stałe działające poza granicami kraju.

Słowem kluczem ostatnich miesięcy, charakteryzującym relację pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, jest elastyczność. Elastyczność godzin pracy, miejsca pracy, elastyczność benefitów. Te ostatnie przejść musiały prawdziwą rewolucję.

W obliczu pracy zdalnej oraz wprowadzanych obostrzeń i regulacji sanitarnych mniejszą popularnością cieszą się owocowe czwartki, wyjazdy integracyjne czy karnety na siłownię. Pracownicy zaczęli stawiać przede wszystkim na zdrowie i bezpieczeństwo. Także finansowe.

- Benefity finansowe poprawiające komfort psychiczny pracowników muszą być standardem na rynku. Badania pokazują, że około 70 proc. osób przeżywa regularny stres finansowy. EY przebadał pracowników z 36 krajów i okazuje się, że około 80 proc. pracowników chciałoby otrzymywać wynagrodzenie częściej niż raz w miesiącu - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Michał Maciuk, twórca start-upu Flexee.

Zobacz całą rozmowę wideo m.in. o działaniu aplikacji w rzeczywistości i największych wyzwaniach przy wprowadzaniu jej na rynek.

Flexee to specjalna aplikacja, która oferuje pracownikom elastyczne formy wypłaty i stały dostęp do wynagrodzenia. Rozwiązanie powstało na fali popularnego w krajach anglosaskich trendu „salary on demand”.

Wcześniejsza wypłata, mnóstwo komplikacji

Choć rozwiązanie w postaci np. tygodniówek nie jest nowością, to w praktyce wypłacanie wynagrodzenia częściej niż raz w miesiącu jest dość skomplikowaną operacją.

- Wypłata wynagrodzenia za pośrednictwem instytucji zaliczki powoduje szereg różnych problemów administracyjno-prawnych po stronie pracodawcy. My zautomatyzowaliśmy pewne procesy, wykorzystaliśmy zamiast instrumentu zaliczki - instrument pożyczki, co powoduje, że każda wcześniejsza wypłata wynagrodzenia z naszych środków (firmy Flexee - przyp. red.) nie wpływa na cash flow pracodawcy, a działy kadrowe i księgowe nie muszą z każdej takiej czynności odprowadzać podatków czy innych danin publicznych - dodaje Maciuk.

