Wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Ponad 5 tys. zł między najlepiej i najgorzej zarabiającymi

W ubiegłym roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 4920,09 zł. Zaś różnica między sektorem oferującym najlepsze i najniższe pensje wyniosła ponad 5 tys. zł.

Autor:KDS

• 30 lis 2020 13:09





W grudniu 2019 r. wynagrodzenie, które było równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto pobierało 423,7 tys. zatrudnionych osób. Było to o 0,2 proc. więcej niż przed rokiem. (Fot. Pixabay)

REKLAMA

GUS podał dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2019 r. Wyniosło ono 4920,09 zł, w porównaniu z 2018 r. wzrosło o 7,2 proc.

Wahało się od 3231,40 zł w sekcji zakwaterowanie i gastronomia do 8441,14 zł w sekcji informacja i komunikacja (w skład tej sekcji wchodzi IT). Było to odpowiednio o 34,3 proc. mniej i o 71,6 proc. więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. We wszystkich sekcjach PKD w stosunku do 2018 r. zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Wyniósł on od 1,8 proc. w sekcji pozostała działalność usługowa do 9,8 proc. w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna.



Dane: GUS

Co więcej, w ubiegłym roku minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło w stosunku do 2018 r. o 150 zł i wyniosło 2250 zł. Po podwyższeniu stanowiło ono 45,7 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2019 r. W grudniu 2019 r. wynagrodzenie, które było równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto pobierało 423,7 tys. zatrudnionych osób. Było to o 0,2 proc. więcej niż przed rokiem.

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 200 zł i wyniesie 2,8 tys. zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł. Oznacza to wzrost o 1,30 zł w stosunku do 2020 r. (17 zł).

W efekcie w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego na 2021 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 7,7 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r.

Niedawno GUS opublikował informacje o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (to firmy zatrudniające powyżej 9 pracowników) w październiku 2020 r. Okazuje się, że w ujęciu rok do roku wzrosło ono o 4,7 proc. i osiągnęło poziom 5458,88 zł. W porównaniu z wrześniem 2020 wzrost wyniósł 1,6 proc.

Jak podał GUS, spowodowane było to m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.