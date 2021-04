Wynagrodzenie, praca, kwalifikacje w BPO/SSC

Od niespełna 4 tys. zł brutto do blisko 20 tys. Tak wygląda rozpiętość wynagrodzeń w branży BPO/SSC. Dziś to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku pracy. Kto ma szansę znaleźć w nim pracę?

Z raportu "Przegląd Wynagrodzeń Polska 2021" wynika, że rok 2020 przyniósł ustabilizowanie poziomu wynagrodzeń w branży nowoczesnych usług biznesowych. Inaczej wyglądała sytuacja w latach ubiegłych, gdzie dynamika wzrostu wynagrodzeń na niektórych stanowiskach wynosiła nawet 20-25 proc.

- Zauważamy jednak, że coraz więcej organizacji wprowadziło do swojej polityki wynagradzania ryczałtowe dofinansowanie dla pracowników wykonujących swoje obowiązki całkowicie zdalnie - wskazują autorzy raportu.

Widoczna jest też zmiana w podejściu do wiedzy i doświadczenia, jakie powinno charakteryzować kandydatów do pracy w tym sektorze. Firmy inwestują w coraz bardziej rozbudowane stanowiska wymagające łączenia różnych funkcji i kompetencji, dlatego pracownicy powinni być wielozadaniowcami. O rozwoju centrów usług dla biznesu mówi się też ostatnio często w kontekście zaawansowanych technologii, cyfryzacji, rozwoju automatyzacji i robotyzacji czy wdrażania sztucznej inteligencji. To z kolei pozwala na przesuwanie kompetencji w stronę rozwoju biznesowego oraz wspomnianego doskonalenia procesów.

- Poza tzw. kwalifikacjami technicznymi pracodawcy poszukują kandydatów z rozwiniętymi kompetencjami miękkimi, które stały się bardzo istotne w ogólnej ocenie kandydata. Do najczęściej wymaganych należą: umiejętność współpracy w zespole, elastyczność, motywacja, zaangażowanie, chęć nauki i rozwoju, zdolności organizacyjne - komentuje cytowany w raporcie Krzysztof Stanczykiwicz, executive manager w warszawskim oddziale Devire.

Kolejny element, który jest istotny w tej branży, to znajomość języków obcych. Najbardziej pooszukiwane są kombinacje języka angielskiego z niemieckim, francuskim, hiszpańskim bądź włoskim. Kolejny rok z rzędu rośnie też zapotrzebowanie na kandydatów z językami skandynawskimi.

Eksperci Devire podają, że 2020 roku upłynął w tej branży pod znakiem wzmożonego poszukiwania specjalistów z obszaru HR, od których wymagano płynnej znajomości prawa pracy oraz doświadczenia obejmującego nie tylko rynek polski, ale i europejski.

- W czasach dynamicznych zmian koniunktury oraz przemodelowania wielu sektorów rynku stabilność sektora nowoczesnych usług biznesowych staje się ważnym argumentem dla kandydatów dołączających do sektora BSS. Zmiany spowodowane pandemią udowodniły, że branża może działać całkowicie zdalnie lub w trybie hybrydowym. Wiąże się to z szeregiem wyzwań biznesowych, ale z perspektywy oczekiwań kandydatów zwiększona elastyczność umożliwi w przyszłości firmom z tego sektora skuteczniejszą walkę o najlepsze talenty - podsumowują eksperci z Devire.

Wynagrodzenia w BPO/SSC

Rozpiętość wynagrodzeń w branży BPO/SSC sięga kilkakrotności pensji juniorów. Ci najmniej doświadczeni pracownicy mogą liczyć na wynagrodzenie (wszystkie podane kwoty są brutto) od 3900 zł. Na taką minimalną pensje liczyć mogą np. junior back office specialist (maksymalne wynagrodzenie to 4,9 tys. zł, najczęściej oferowane 4,5 tys. zł) czy junior customer service specialist (maksymalne wynagrodzenie to 4,4 tys. zł, najczęściej oferowane 4,2 tys. zł).

Grafika: raport Devire

Na liście stanowisk z najwyższym zarobkami znajdziemy GL managera. Minimalna oferowana im pensja to 14,5 tys. zł, najwyższa wynosi 19,5 tys. zł, zaś najczęściej padająca kwota to 17 tys. zł. Na pensję powyżej 10 tys. miesięcznie mogą liczyć również AP / AR managerowie. Minimalna oferowana im stawka to 13 tys. zł, maksymalna wynosi 17,4 tys. zł, najczęściej oferowana to 15,5 tys. zł.

Grafika: raport Devire

Warto zaznaczyć, że firmy z tego sektora oferują również bonus językowy. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju języka. Najwyższy dodatek otrzymają osoby posługujące się językami skandynawskimi oraz holenderskim - od 900 do 2,3 tys. zł. Najniższy bonus oferowany jest osobom posługującym się językiem rosyjskim, jest to od 500 zł do 1 tys. zł.