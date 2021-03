Wynagrodzenie i praca w IT. Zobacz, na jakie stawki można liczyć

Mimo wielu zawirowań, jakie w czasie pandemii dotknęły branżę IT, ta pozostaje w dobrej kondycji, a zapotrzebowanie na specjalistów nie maleje. Na stanowiskach, gdzie braki kadrowe są największe, doświadczeni pracownicy zarobią nawet ponad 30 tys. zł.

Z oficjalnych szacunków Unii Europejskiej wynika, że jeszcze przed pandemią deficyt programistów w całej Wspólnocie wynosił 600 tys. (Fot. Shutterstock)

Z raportu firmy rekrutacyjno-outsourcingowej Devire "Przegląd Wynagrodzeń Polska 2021" wynika, że w 2020 roku dynamika wzrostu zarobków w IT lekko wyhamowała.

Przyczyną było wstrzymanie się firm ze startem nowych projektów. Przy czym pracodawcy liczyli na obniżenie oczekiwań finansowych przez kandydatów, tak się jednak nie stało.

Jakie perspektywy finansowe daje praca w tej branży? Z raportu wynika, że niewiele jest stanowisk pracy, na których pensja brutto jest mniejsza niż 10 tys. zł.

Z oficjalnych szacunków Unii Europejskiej wynika, że jeszcze przed pandemią deficyt programistów w całej Wspólnocie wynosił 600 tys. Braki specjalistów w branży IT to problem, z którym biznes mierzy się od lat. W czasie pandemii nabrał on na sile. Bo chcąc czy nie, biznes nie ma wyjścia, musi przejść transformację cyfrową.

- Nastąpiło spowolnienie dynamiki wzrostów wynagrodzeń. Dzięki dużemu udziałowi ekspertów pracujących w modelu projektowym, którzy każdorazowo renegocjują swoje stawki, zarobki w branży IT są doskonałym barometrem kondycji tego rynku - mówi Grzegorz Opala, executive manager w warszawskim oddziale Devire. - Bardzo wyraźnie widać, jak zmienia się zapotrzebowanie na poszczególne technologie i które z nich są cenione najwyżej.

Praca w IT od ręki

Z raportu Devire wynika, że na pracę w IT od ręki liczyć mogą osoby związane z technologiami chmurowymi, rozwojem aplikacji mobilnych czy analizą danych. Rozwojowi usług dostarczanych w chmurze sprzyja konieczność zapewnia wysokiej jakości infrastruktury i narzędzi do komunikacji. Chociaż ten trend nie jest nowinką w branży, to w wyniku pandemii i przeniesienia dużej części życia zawodowego do internetu, nabrał na sile.

Zdaniem ekspertów Devire w 2021 roku na pewno nie zmaleje zapotrzebowanie na takich specjalistów jak cloud engineer, cloud architect, cloud security engineer czy cloud network engineer. Wyraźnie zwiększony jest popyt na doświadczonych kandydatów z obszaru DevOps ze znajomością rozwiązań cloudowych, których oczekiwania finansowe wzrosły w ciągu roku z około 22 tys. zł do średnio 25-27 tys. zł netto na umowie B2B.

- Przewidujemy, że ta tendencja utrzyma się w 2021 roku, a inżynierowie DevOps będą mogli liczyć na wynagrodzenia wyższe o 10-15 proc. Dynamiczny rozwój technologii chmurowych jest także determinowany przez wzrost wykorzystania rozwiązań sztucznej inteligencji i uczenia maszynowogo. W związku z tym nie słabnie popyt na ekspertów z obszaru zarządzania danymi (głównie w sektorze bankowości i usług finansowych, który w 2020 roku zyskał poważną konkurencję w postaci branży medycznej) - czytamy w raporcie. Na rynku widoczne będzie też większe zapotrzebowanie na doświadczonych developerów Scala oraz

Python, których wynagrodzenia wzrosły w 2020 roku o około 10 proc., oraz na ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, gdzie wynagrodzenia na stanowiskach cyber security engineera czy security managera rosną w ostatnich latach o ok. 14 proc. i jest to tendencja, która ma szansę się utrzymać. Wynagrodzenie w IT Jak prezentowała się kwestia pensji w IT w 2020 roku? Dynamika wzrostu zarobków w IT lekko wyhamowała ze względu na wstrzymanie się firm ze startem nowych projektów. Przy czym warto zaznaczyć, że pracodawcy liczyli na obniżenie oczekiwań finansowych przez kandydatów, tak się jednak nie stało. Od pracodawców wymagali, by ich pensje były wyższe. - Obserwowaliśmy natomiast coraz częściej pojawiające się w umowach o pracę zapisy o podwyższonych kosztach autorskich, które w ubiegłych latach nie były tak popularne. Wyraźnie rysuje się też trend zwiększonego zapotrzebowania na osoby o złożonych kompetencjach i umiejętnościach technologicznych (które często zdobywa się w pracy komercyjnej), wzmacniany przez wciąż zbyt małą liczbę doświadczonych specjalistów na rynku - wylicza cytowany w raporcie Grzegorz Opala, executive manager w warszawskim oddziale Devire. Wskazuje też, że sami pracownicy coraz chętniej decydują się na elastyczne formy zatrudnienia. Jak wskazują dane z raportu Devire po wybuchu pandemii już 47 proc. ekspertów z branży IT wybrałoby umowę B2B. Jaka pensja w IT Wysokość pensji w IT uzależniona jest od wielu czynników. Głównym jest jednak doświadczenie pracowników. Na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć osoby, które w branży pracują najdłużej. Grafika: raport Devire W sektorze IT zajmującym się aplikacjami biznesowymi (umowa o pracę) senior SAP functional consultant zarobi 20 tys. zł. SAP support specialist 14,5 tys. zł. Z kolei senior big data developer może liczyć na pensję w wysokości 21,5 tys. zł, data engineer 20 tys. zł. Na wyższe wynagrodzenie mogą liczyć seniorzy zajmujący stanowiska w sektorze development. Przykładowo IT development manager zarobi 28 tys. zł, 21 tys. senior Java developer, zaś tester manualny z doświadczeniem może liczyć na pensję rzędu 9 tys. zł. Grafika: raport Devire Z kolei stawki przy umowach o współpracę B2B są nieco wyższe. Dla senior SAP functional consultant jest to 25,5 tys. zł, dla senior SAP support specialist 16 tys. zł, zaś dla ABAP developer 19 tys. zł. Grafika: raport Devire Z kolei w segmencie development na jedne z wyższych wynagrodzeń w branży może liczyć senior DevOps architect / manager, jest to 31,5 tys. zł. Zaś pensję w wysokości 14,5 tys. zł zarabia tester manualny. To najniższe wynagrodzenie w tym segmencie. Grafika: raport Devire Grafika: raport Devire Jak prezentują się wynagrodzenia w infrastrukturze IT? Senior infrastructure manager może zarobić 27,5 tys. zł, incident / problem manager 18,5 tys. zł. W tym segmencie najwyższe wynagrodzenie dla seniorów wynosi 29 tys. zł, mogą na nie liczyć security managerowie.

